Přejatá slova aneb kam míří český jazyk

Ano, vše se vyvíjí a směřuje vpřed. A já jsem přesvědčen o tom, že to tak má být. Vždyť z velké části jde vývoj přirozenou cestou. Tedy zatím. Ale co naše krásná česká řeč? Je na tom také tak?

Já chápu a kladně vnímám, že mnoho přejatých slov se v českém jazyce usídlilo již velmi dávno a občas bývá dokonce i problém zaměnit je za slova česká. Ovšem to, co dělají s českým jazykem posledních několik let mnozí z nás, je opravdu velmi smutné.

Večer se obvykle dívám v televizi na zprávy. Mezi největší prznitele (omluvám se za ten výraz, avšak neumím jej nahradit jiným slovem) patří naši politici, komentátoři a tvůrci reklam. Přibližně čtrnáct dní jsem si bral k televizoru blok a propisovací tužku a vyřčená přejatá slova jsem si zapisoval. A to bez rozdílu jejich původu. Však všichni víme, že naprostá většina pochází z jazyka anglického. Sepsal jsem jich několik stovek a dál jsem již neměl dostatek síly, abych pokračoval. Ovšem na tak krátkou dobu je to více než dost. Slova, především podstatná jména (samozřejmě v prvním pádě) jsem nijak nerozlišoval. Zcela úmyslně jsem neřešil, zda jsou přejatá z jazyka latinského, anglického, německého, francouzského, řeckého a dalších. Ani jsem nerozlišoval, zda jsou u nás již jednoznačně takzvaně zakořeněná, či zda je začal někdo vyslovovat teprve nedávno a následně se mnozí opičili. Ano, všechna slova jsem skutečně pouze odposlouchal bez pomoci webových stránek. Ani správné české výrazy jsem k nim nezapisoval. Jen jsem je seřadil podle abecedy. Však si alespoň sami díky tomu můžete zkusit, zda ta slova budete umět nahradit českými.

Já úplně chápu vás všechny, kteří si již nyní říkají, že vše přeháním. Nepopírám, máte do jisté míry pravdu. Ovšem, pokud by přejatá slova nahrazovala naše česká takovou rychlostí jako dosud, kam se dostane naše krásná česká řeč za několik desítek let?

Jistě všichni víte, že několik měsíců, možná i let, nám každou chvíli někdo něco garantuje, apeluje na nás… Ne, zcela úmyslně nebudu pokračovat. Mně jsou ta slova tak nepříjemná, že mě téměř až fyzicky bolí. Ale navzdory tomu, co jsem právě napsal, musím zmínit ještě alespoň dvě další slova. Používají se také krátkou dobu, ale už se u nás také začínají „zabydlovat“. Samozřejmě díky dalším lidským opičákům, kteří je začali také používat. Jsou to tentokrát přídavná jména „ikonický“ a „ultimátní“.

Naštěstí nejsem přehnaně zaujatý, a tak nezapomínám zmínit alespoň jeden příklad z takzvaného jiného soudku. Je jím podstatné jméno inkluze a z něj odvozené přídavné jméno inkluzivní. Hádejte, je českého původu, či ne? Poslední dobou se téma inkluze poměrně dost rozebírá, avšak málokdo ví, že toto slovo začalo být v České republice ve větší míře používáno již před dvaceti lety. A pro mě je to tak naprosto v pořádku, protože nahrazuje více slov najednou a věřím, že většina z vás ví, co toto slovo obsahuje a znamená.

Doufám, že menšina z vás si teď říká: „Proč ten pisálek píše v hádankách?“ A já odpovím: „Protože se domnívám, že je pro vás prospěšné si určitá slova dohledat a leckdy se nechat i překvapit, co vlastně znamenají.“ Ale odhalím zde alespoň výše uvedené slovo inkluze – je přejaté z latiny.

Ještě před tím, než se podíváte na níže náhodně posbíraná a dle abecedy seřazená přejatá slova vězte, že nejsem žádným jazykovědcem (Mnozí z vás by jistě místo slova jazykovědec napsali lingvista, že? Dříve se psalo linguista a je to slovo převzaté z francouzštiny.)

Poslední sloupec je neúplný úmyslně. Můžete si slova doplňovat.