Nepodařený pokus o znásilnění
Ona
Přijíždí k lesu, aby mohla vyvenčit svého malého pejska.
On
Přijíždí k lesu, aby se mohl vyvenčit. Rozhlédne se po okolí a vyjme jej z kalhot. Náhle vidí, jak k němu přibíhá malý pejsek a za ním běží hezká mladá dívka. „A sakra“, již nemůže dál močit, protože se mu okamžitě postaví.
Ona
„Promiňte, nechtěla jsem vás vyrušit, ale bála jsem se, aby se mi tu můj miláček neztratil“.
On
Nacpe ztopořený úd do kalhot a zírá na ni. „A co kdybych se na chvíli stal vaším miláčkem já?“
Ona
„Hi, hi, vy jste ale vtipný.“
On
„Ne vážně, já nevtipkuji. Ale pokud nebudete chtít… Byla jste už někdy znásilněná?“
Ona
„No tak, to už vážně přeháníte, už musím jít.“
On
„Ale jistě, půjdete, ale až za chvíli“ a postaví se jí do cesty.
Ona
„To není vtipný, nechte nás jít, prosím. Strach jste mi už nahnal, tak to stačí, ne?
On
„Ale no tak, já vám nechci nahnat strach, ale odpovězte mi, prosím. Byla jste už někdy znásilněná?“
Ona
„Samozřejmě že ne.“
On
„No tak to je super, to znamená, že to bude právě teď vaše poprvé. Můžete být jen ráda, že jsme se potkali. Všechno je jednou poprvé, tak proč ne právě teď, viďte? A představte si, že by tu místo mě stál někdo starý, tlustý, nesympatický a ošklivý.“
Ona
Snaží se ho odstrčit a utéci, ale je příliš slabá a vystrašená a nedaří se jí to. Dá se do pláče a svine se do klubíčka.
On
Kleká si na ni, narovná ji, svléká se a už jej vyndává.
Ona
Téměř v poslední chvíli dostane nápad. „Jéé, ten je ale mrňavej. Ten by se mi snad ani do nosu nevešel.“ A začne se s posledních sil smát.
On
„Co, cože?“ Lehá si na bok a kouká na něj. „Ty jedna mrcho, co to kecáš? Vždyť mi stojí.“
Ona
Odkopne ho a spolu se svým pejskem utíká pryč.
Jan Paroubek
Prodej, Domy Na klíč, 132,3 m2
Příbram
4 749 000 Kč
