Neobvyklé seznámení ve vinárně

Vyzval jsem jednu ženu k tanci, následně jsme si dali sklenku vína a povídali si spolu. Pokračovali jsme dalším tancem a další sklenkou a ...

V duchu si říkáte: „Proč o tom píše? Vždyť je to úplně běžná věc. To zažila velká část z nás.“

Zřejmě si i myslíte, že víte, co následovalo dál. Ale nevíte vůbec nic.

Ano, byl to velmi příjemný večer. Ostatně tak jako každý sraz s přáteli ze střední školy. Povídáme si, popíjíme dobré víno, dokonce i chléb s výbornými škvarky zde mají. Posloucháme živou a velmi příjemnou country skupinu a občas si i zatancujeme (samozřejmě tančíme s ženami, to musím doplnit, aby někteří z vás neměli nevhodné připomínky). No, co více si přát, že?

Já jsem vyzval k tanci jednu sympatickou paní. Hezky se usmívala, a právě pro mě je příjemný úsměv na prvním místě. Mám báječnou manželku, takže mě opravdu na ostatních ženách nic jiného nezajímá. Samozřejmě ještě k tomu musíme sladit i následující slova. Tančíme, moc toho nenamluvíme, protože se téměř neslyšíme, ale zvládli jsme se alespoň navzájem představit. Já jsem Honza a má tanečnice se jmenuje Jolana. V následující přestávce trochu s partou blbneme, společně se fotíme i s mou tanečnicí a pak fotí ona nás. Po přestávce opět spolu tancujeme. Další přestávku jsme strávili na lavičce před vinárnou. Popíjeli jsme víno a povídali jsme si. Došlo i na vzájemné předání kontaktů.

Večer příjemně ubíhal a pomalu se blížil čas mého odchodu domů. Zpravidla odcházím mezi prvními. Nechci, aby míra alkoholu ovlivňovala mé chování, a pak, však se všichni zase uvidíme. Rozloučil jsem se se svými přáteli i se svou tanečnicí Jolanou a odešel jsem domů.

Ano, chodíme spolu. Snažíme se o to, abychom spolu mohli být každý týden. To nám sice nevychází, ale i tak nám to spolu úžasně klape. Stalo se totiž něco naprosto neuvěřitelného. To, že máme společné zájmy a koníčky, na tom není nic zvláštního, to se zkrátka stává. Ale co i mně připadá téměř na hranici zázraku je, že oba hrajeme stolní tenis. A navíc, oba hrajeme přibližně na stejné úrovni. Já hraji jednu z nižších soutěží a přiznávám se, že jsem měl z našeho prvního setkání trochu obavy. Ale dopadlo to nad všechna má očekávání naprosto skvěle. Musel jsem dát do hry úplně všechno, abych dokázal Jolanu porazit. No a nyní… Nyní už to nedokáži. Jolana poráží mě. Ale naštěstí o málo, takže jsou naše sportovní setkání užitečná pro nás oba.

A co tedy s výše uvedeného vyplývá? Páni, vy jste ale šikovní. Umíte si odpovědět sami. A dokonce i dobře.