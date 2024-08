WELFARE, přesněji Animal Welfare.

Jak tento termín vnímáte vy? Existuje spousta definic Welfare zvířat, stačí projít internet. Co je ale správné?

Zároveň, každý má pocit, že tomu jistou mírou rozumí. A není to nic špatného. Všichni jsme se totiž už někdy o nějaké zvíře starali.



Říkává se, že zde každý rozumí pivu a každá je hokejový trenér. I když toto rčení má negativní konotaci, vychází to ze snahy člověka se svobodně vyjádřit k nějakému tématu. Zažívá to patrně každá profese. Důležité je, aby si běžný člověk nechal říct od odborníka. Škola života a selský rozum není to samé co letitá práce v oboru. Je to prostě tak.



Jako bonus moje definice: „Dynamický rovnovážný stav bytí, docílený adaptačními mechanizmy zvířete, ve kterém zvíře dokáže vykonávat své přirozené biologické potřeby specifické pro daný druh v určitém prostředí.“



Co znamená Animal Welfare pro vás? (prozradím, že žádná odpověď není špatná)

1. Poskytnutí lidské péče zvířeti

2. Podmínky, v jakých zvíře žije

3. Biologický, fyzický a duševní stav zvířete

Napište do komentáře