Právo zastřelit psa, nebo kočku, který se pohybuje minimálně 200 m od nejbližšího obydlí a není pod dohledem majitele je pouze právem, ne povinností! Toto si musí myslivecká veřejnost dobře uvědomit!

I když podle světových statistik ¾ úhynů ptáků, jiným způsobem než přirozenou smrtí, připadá na kočky, existuje efektivnější způsob regulace populace zdivočelých koček. Tou jsou kastrační programy. Zatoulané kočky svých majitelů si zaslouží dostat se do útulku a pak svým majitelům. Při usmrcení myslivcem už můžou nad zvířetem jenom truchlit a věřit, že je v péči někoho v jiné vesnici.



Někteří lidé jsou citlivější k usmrcení zvířete, někteří jsou se smrtí srovnáni. To je zcela v pořádku. Ne každý jedlík Pražské šunky by dokázal zabít prase. Střílet odchycená zvířata v kleci se taky děje např. u divočáků v odchytových obůrkách. Ovšem střílet zájmová zvířata odchycená ilegálně v kleci s pochybným oprávněním k usmrcení je sadismus.





Legislativa

Oprávnění k zastřelení:

Zákon o myslivosti

Myslivecká stráž a myslivecký hospodář smí

· usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.

· usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,

Oprávnění k odchycení:

Veterinární zákon

· Odchyt zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat, popřípadě i jiných zvířat podle odstavce 1, …, může provádět fyzická osoba, která absolvovala specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na tuto činnost organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, složila závěrečnou zkoušku a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti.

Důvodnost usmrcení:

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

· výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů,

· regulování populace zvířat v lidské péči a volně žijících zvířat; … regulováním populace zvířat se rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní a genetické kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky potravních zdrojů a možností rozmnožování populace, a jejichž cílem je omezit rizika, která mohou vzniknout nárůstem populace v jejím teritoriu nebo rizika ohrožení populací volně žijících zvířat, a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, zejména šíření nákaz nebo jiných nežádoucích vlivů,

· a dal.

Zákon o myslivosti

· Vyskytne-li se potřeba lovu některého druhu zvěře, která není hájena podle § 2 písm. c), mimo dobu jejího lovu pro účely vědecké, povolí takový lov orgán státní správy myslivosti. Stejně se postupuje při povolení odchytu zvěře, …

· Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se střílet spárkatou zvěř v odchytových zařízeních …

· Přeprava živé zvěře po provedeném odchytu může být prováděna jen po splnění požadavků stanovených veterinárními předpisy …

· Stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření … zařízení pro selektivní lov a odchyt dalších živočichů vyžadujících regulaci.

· Zkoušky z myslivosti jsou ústní a musí obsahovat otázky z těchto předmětů … způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla (vyhláška )

komentář:

Myslivecký zákon neřeší obecně odchyt zvířat jako takových. Okrajově se věnuje spíše odchytu zvěře. Podpora regulace odchytu ministerstvem určitě primárně směrovala k volně žijícím druhům, následně invazním druhům a nakonec se můžeme bavit o zájmových druzích. Nevím ovšem o dotačním programu státu na hubení psů a koček. Naopak odchyt zájmových zvířat zpřísňuje veterinární zákon, který vyžaduje odbornou kvalifikaci a povolení činnosti od SVS. Aby někdo mohl zastřelit psa, pes musí aktivně pronásledovat zvěř. Po odchytu může myslivec, který má oprávnění k odchytu umístit kočku do útulku. K zastřelení kočky je zmiňováno, že má jít o kočky potulující se. Definice potulujícího se zvířete neexistuje, je definice toulavého zvířete. To patří do útulku, nebo do domácí péče občana, který o něj dočasně pečuje.



Jak někdo rozliší potulující se zvíře a zvíře toulavé? Dovolí si někdo dát mezi termíny rovnítko? Termín potulující se jaksi navozuje, že se jedná o delší opakující se činnost. Toulavé zvíře je v zásadě zvíře zaběhlé. Určitě doporučuji i pro kočky mít nasazené obojky. Ten upozorňuje, že kočka se zatoulala a někomu patří. A samozřejmě nedoporučují mít kočku úplně mimo kontroly. I ptáci si zaslouží žít.

