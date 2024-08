Můžu si v Praze na dvůr umístit slepice?

Takový a podobné dotazy se k nám občas dostávají. Odpověď je ano, ale... V zásadě musí jít o hobby, ne podnikání.

1. Praha, ani žádná městská část nemá obecně závaznou vyhlášku omezující, nebo upravující drobnochov zvířectva (ověřeno u Magistrát hl. m. Praha)

2. Veterinární, ani plemenářské předpisy výrazně neomezují drobnochov zvířectva*.

3. Podle občanského zákoníku se vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku

4. Pozor na vzdálenost stavby kurníku 2 m od sousedního pozemku. Pokud půjde o zděnou stavbu, budete potřebovat i stavební povolení.



* Při situaci, kdy chovatel neprodává ze dvora a nepočítá se s pravidelným přivýdělkem a nejde o podnikatelský subjekt nepotřebuje se nikde registrovat.

Pokud ze dvora pravidelně prodává a i to nabízí, musí se registrovat u Českomoravské společnosti chovatelů. Pár vajíček, nebo vykuchaných kuřat může bez registrace nabídnout sousedovi a nikdo nebude zkoumat jestli mu je prodal, daroval, nebo jestli se to vůbec stalo. Tedy všichni ostatní jsou chovatelé pojmenovaní podle definice „chovatelé představující nevýznamné riziko“.

Od 1.1.2024 nastala velká změna systému registrace. Kde do konce roku se registroval chovatel nosnic nad 100 ks a chovatel ostatních kurů nad 500 ks. Dnešní parametr je nastaven na posouzení prodeje a nabízení na trh.

Omezující opatření může nastat v případě mimořádných veterinárních opatření při výskytu ptačí chřipky, nebo jiných nákaz ptáků. K opatření k podávání krmiva a napájení pod střechou, by však chovatel měl přistupovat i za doby „nákazového klidu“.



Co je a co není nepřiměřené ve vaší obci záleží případ od případu. Někdo si stěžuje na ranní kokrhání kohouta, někdo na zápach z chovu. Pokud jde o tradiční venkov, kokrhání kohouta k němu odjakživa patřilo.



Obdobné se bude týkat i chovu králíků, či křepelek a jiných druhů.