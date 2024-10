Jaký rozsah má mít univerzitní vzdělání veterinárních lékařů v budoucnosti?

Dnes jsem jménem Asociace veterinárních lékařů České republiky sepsal připomínky k iniciativě Evropské komise změnit sylaby pro vzdělávání napříč EU. Směrnice v oblasti vzdělávání platí již od roku 2005. Tak co je nového?

S ohledem na vědecký pokrok se Komise rozhodla zapracovat nové požadavky.



Co lze vytknout:

* Komise konzultovala požadavky s farmáři, u potřeb veterinářů si vystačila s posouzení problematiky od stolu, jak se v dokumentu doslova píše.

* Použitá terminologie není odborná a už vůbec ne medicínská.

* Požadavky na znalost chovu všech druhů zvířat.



Co lze kvitovat:

* Požadavek na vzdělání veterinářů v tzv. soft skills.

* Požadavek na znalost informačních a digitálních technologií.

* Vyzvednutí One Health conceptu.



Dokument An feedback on Amendments to Directive 2005/36/EC ze dnešního dne bude podkadem, spolu s dalšími, pro stanovisko ČR.

K iniciativě se může ovšem přidat každý na adrese https://lnkd.in/gJnRsW2R



Obrázek je vygenerován AI.