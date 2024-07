Konec záruky, soumrak bazošistů?

Konec světa pro bazošisty: Zákonná záruka je minulostí! Od 6. ledna 2023 se prodej bazarového zboží změnil navždy. Zákonná záruka byla zrušena, což znamená, že prodávající i kupující se musí připravit na nové výzvy.

6.1.2023 je datum kdy došlo ve svatých textech konzumerismu Česka (NOZ) k velké události - byla zrušena zákonná záruka. Různé organizace i právní kanceláře upozorňovaly na tuto změnu, leč informace nervovým systémem třetího nejtlustějšího národa v Evropě ještě úplně neprošla. Takže mi dovolte zopakovat Byla zrušena zákonná záruka na kupované zboží.

Od 6. ledna 2023, kdy nabyla účinnosti novela občanského zákoníku z roku 2012, už není pochyb o tom, že občanský zákoník z roku 2012 pojem „zákonná záruka“ nezná. Česká obchodní inspekce

Jako bazošista jsem se o tuto problematiku začal zajímat nedávno, když jsem při příležitostném prodeji zboží a sepisování kupních smluv chtěl zjistit, zda jsou dostupné vzory a informace zdarma v pořádku. Při Googlování jsem začal zjišťovat že věci fungují úplně jinak než jsem byl zvyklý (prodávat věci ještě v záruce). Otázal jsem se GPT modelu, ovšem ten trpí značnými halucinacemi, vzhledem k tomu, že se zákon mění každých pár roků a samozřejmě informace a šablony dokumentů nikdo neaktualizuje. Nezbývalo tedy nic jiného než se obrátit na právníka k vysvětlení.

Dvě následující fakta mají nepříjemné účinky při prodeji použitého zboží mezi dvěma spotřebiteli (tento blog neřeší nákup bazarového zboží od podnikatele, protože na ten se vztahují jiné podmínky)

Fakt 1 : byla zrušena záruka

: byla zrušena záruka Fakt 2: prodávající má odpovědnost za vady prodané věci 2 roky

Předpoklad: bazošista spotřebitel často prodával věc s původní zárukou (a v inzerátech to dnes i tak často stále je), což bylo výhodné pro jak kupujícího (měl u použité věci záruku), tak prodávajícího (předpokládal, že už ho kupující nebude otravovat s reklamacemi a bude reklamovat u obchodníka). Všichni byli spokojeni.

Život bazošisty bez záruky

Nové zboží prodané od 6.1.2023 je ve většině případů bez zákonné záruky a prodávající podnikatel odpovídá za vady zboží 2 roky, přičemž ale vždy musí prodejce řešit vady co se projevily do jednoho roku, po roce je situace složitější, spotřebitel musí prokázat, že vadu nezpůsobil, čili de facto nová „záruka“ je jen jeden rok.

Jak poznám že mám „pravou“ záruku? U věcí koupených od 6.1.2023 tak, že mám záruční list. Jenže záruční list nemám, protože zákonná záruka byla zrušena. Záruku poskytují pouze nejsilnější korporace jako Sony, kdy např. po koupi zboží lze zboží registrovat u výrobce a získat „pravou“ záruku. Jak vypadá např. záruka Sony?

Důležitá je informace o možném převodu této záruky, v podmínkách obvykle tuto informaci najdeme např.:

Přenos rozšířeného servisního plánu

Svůj rozšířený servisní plán můžete převést na nového majitele produktu

Proč je to pro mě jako bazošistu (ať už prodávajícího nebo kupujícího) důležité? Pokud se podíváme na inzertní servery, často vidíme, že prodejci nepodnikatelé nabízejí věci se zárukou od prodejce nebo výrobce. V minulosti bylo běžné prodávat věci se zárukou od prodejce nebo výrobce a nový stav se zatím bohužel nevžil.

Záruka scénář 1 - Prodávající tvrdí, že má záruku od výrobce. V tom případě budu požadovat předložení záruky od výrobce včetně potvrzení, že lze tuto záruku převést. Při prodeji věci na mne prodávající převede záruku.

- Prodávající tvrdí, že má záruku od výrobce. V tom případě budu požadovat předložení záruky od výrobce včetně potvrzení, že lze tuto záruku převést. Při prodeji věci na mne prodávající převede záruku. Záruka scénář 2 - Prodávající tvrdí, že má záruku od prodejce. Toto je téměř vyloučeno (platí pouze pro zboží zakoupené před 6.1.2023), protože zákonná záruka byla zrušena, čili na prodejce nemá co převést, jak se říká, kde nic není, ani smrt nebere (existují výjimky které zmíním níže). Pokud náhodou existuje v Česku obchod, který poskytuje záruku prodávající ukáže záruční list a převede tuto záruku jako za starých časů.

Pokud na zboží není žádná záruka, potom aplikuji Fakt 2 a to sice, že prodávající má odpovědnost za vady prodané věci 2 roky, což má pro život bazošisty nepříjemné konsekvence:

pokud jsem prodávající, musím 2 roky odpovídat za vady i použité věci (pokud nebylo ošetřeno písemně v kupní smlouvě) pokud jsem kupující tak mám právo reklamovat pouze skryté vady, které byly již v době prodeje, takže hodně štěstí s prokazováním

Čili vidíme, že jelikož záruka byla zrušena není co převádět na kupujícího tak kupující de fakto nemá žádnou jistotu jak dlouho bude věc fungovat, případně nezbyde nic jiného než řešit věc soudně. Prodávající pak může očekávat, že do dvou let ho bude kupující otravovat s neoprávněnými/podivnými reklamacemi.

E-Shopy z pohledu bazošisty

Jako test ověření serióznosti jsem se obrátil s dotazem na různé eshopy s žádostí o vystavení záručního listu ke zboží co jsem zakoupil, přičemž často mlží s odpovědí typu, že záruka je 2 roky a pro reklamaci se použije kupní doklad, asi zřejmě aby se nevyvolala masová hysterie u akolytů náboženství konzumu v Česku. Samozřejmě eshop záruční list nepošle, protože žádná záruka neexistuje, protože byla zrušena. Pouze jediný obchodník Elvia Pro na dotaz uvedl čestně a pravdivě, že záruční listy se nevyskytují a nejsou ani v balení od výrobce.

Mimozemšťani

V Česku se ovšem vyskytuje jeden uřvaný zelený skřet, který mění pravidla a nastavuje laťku péče o zákazníka vysoko l. Jednak Alza na svých stránkách https://www.alza.cz/nova-pravidla-pro-e-shopy-reklamace-a-vracene-zbozi deklaruje, že bude zboží možné po dobu dvou let od zakoupení reklamovat (i po roce užívání bez dohadů). Status svatého grálu bazošisty pak Alza potvrzuje odpovědí na dotaz převodu reklamace, v případě že kupující prokáže kupní smlouvou vlastnictví zboží původně zakoupeného v Alza, umožní i tomuto kupujícímu reklamaci. Je možné že to nebude vždy platit a není to právně závazné, ale tímto Alza vychází bazošistům hodně vstříc.

Proč si spotřebitelé stále myslí, že mají záruku

Z malého výzkumu co jsem provedl si naprostá většina spotřebitelů stále myslí, že mají záruku na zboží kupované i po 6.1.2023 a že tuto záruku mohou při přeprodeji převést. Důvodem je, že prodejci stále používají termín záruka (ačkoliv záruku neposkytují – z několika největších eshopů co jsem kontaktoval nikdo záruku za jakost nikdo neposkytuje) a protože velké eshopy reklamují zboží (zatím) bez problému i po jednom roce užívání. V NOZ je ale slovo záruka použito v pouze v souvislosti záruka za jakost, čili by bylo nejlepší, aby toto slovo přestali prodejci používat, pokud záruku za jakost neposkytují.

Závěr

Současná situace vyžaduje, aby si bazošista pečlivě ověřil, jaké záruky se vztahují na zboží z druhé ruky, zda je možné je převést a zda má vůbec smysl kupovat použité zboží od jiného spotřebitele nebo jej prodávat. Dříve bylo běžné prodávat a kupovat zboží ještě v záruce, například když prodejce prodával telefon, aby si mohl pořídit nový model, a kupující získal použitý telefon za výhodnou cenu se zárukou. Tento scénář je však minulostí (kromě situace kdy záruka skutečně je, nebo při vstřícnosti obchodníka jako Alza), což mnozí bazošisté ještě nezaznamenali kvůli aktualizaci NOZ i přes občasné varovné články.

Pro prodej bude často výhodnější zvolit jinou cestu, jak se zbavit použité věci, například využít trade-in programy, které nabízí například Samsung. Nákup použitého zboží je z hlediska ručení za vady výhodný pouze od podnikatele.

Pojem záruka byl v NOZ zaveden jako záruka za jakost, kterou musí prodávající výslovně poskytnout. Tato záruka přesahuje zákonná práva kupujícího vyplývající z vadného plnění.