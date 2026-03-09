Válka v Edenu: Chorý zmasakroval Spartu a tunel zažil poločasové prasečiny
Slavia v Edenu otočila derby ze stavu 0:1 na 3:1 a Sparta se může jít klouzat. Desetibodová propast v tabulce znamená jediné: titul už v Edenu fakticky chladí. Zápas rozhodla penalta a Chorého dominance, ale víc než fotbal se řeší poločasový blikanec v tunelu a alibismus sudího, který se bál i vlastního stínu.
Derby č. 316 nebylo pro slečinky. Začalo to v neprostupné mlze z domácí pyrotechniky, přes kterou televizní diváci neviděli ani vlastní ovladač, natož míč. Sparta sice v šesté minutě orazítkovala břevno, ale pak se otěží chopil rozhodčí Volek a předvedl tragikomedii v přímém přenosu.
Ten chlap potvrdil, že moderní sudí je bez nápovědy do ucha úplně mimo. Vrcholem bizáru byla sedmadvacátá minuta, kdy Volek nejdřív vysekal červenou pro Mercada, aby pak dvě minuty trapně čuměl do monitoru a měnil ji na žlutou. Byla to sice správná oprava, ale Volek tím definitivně ztratil koule. Stal se z něj komparzista, který nechal zápas zvrhnout v ubrečenou bramboračku plnou simulování a taktického zdržování, které mu rostlo přes hlavu.
V nastavení první půle přišel šok, když Patrik Vydra dotlačil míč do sítě a Sparta vedla. Jenže to pravé maso se dělo pod tribunami. Zatímco lidi stáli frontu na pivo, v tunelu vypukla regulérní hospodská mela. Někdo ze Slavie měl nakopnout Kuchtu a pak už se to řezalo hlava nehlava. Do hromadné strkačky vletěl i fyzioterapeut Berger a ochranka měla co dělat, aby to neskončilo knockoutem. Disciplinárka bude mít z videí v tunelu žně, protože tohle byl čistokrevný prales.
Druhý poločas už byl ale o fotbalové popravě. Trpišovský do toho šlápl, poslal tam Chytila s Mosesem a sparťanská obrana se sesypala jako domeček z karet. V padesáté sedmé minutě si Mannsverk zahrál na volejbalistu a Tomáš Chorý z penalty nekompromisně srovnal. Od té chvíle byla na hřišti jen Slavia. V devětasedmdesáté minutě Chorý vymazal Haraslína a Mojmír Chytil dokonal obrat. Sparta sice bulela, že to byl faul, ale rozhodčí je nechal vycukat. Definitivní KO přišlo o tři minuty později, kdy Chorý hlavou poslal Spartu do hrobu.
Slavia vyhrála, protože chtěla hrát, zatímco Sparta se soustředila na hádky, válení a sbírání žlutých karet. Hosté se po pauze nezmohli na jedinou střelu na bránu, což je v takovém zápase vyloženě k smíchu. Chorý potvrdil, že je v Praze králem, zatímco Sparta odjíždí s deseti body ztráty a kupou výmluv.
V mixzóně to pak jiskřilo dál. Chorý se vysmál všem, co ho nenávidí, a Haraslín si stěžoval, že to nemá s fotbalem nic společného. Kuchta jen procedil mezi zuby, ať se lidi zeptají těch sráčů v saku, co předvedli v tunelu. Příběh derby se tak bude dopisovat u úředních stolů, ale o titulu je v podstatě vymalováno.
Jan Marunič
Moravec končí: Velké divadlo pro národ, který se neumí dohodnout ani na počasí
Václav Moravec odchází z České televize a český internet se okamžitě poblil emocemi. Je to fascinující podívaná. Jedna polovina země se tváří, že právě umřela demokracie, a druhá slaví, jako bychom vyhráli Nagano.
Jan Marunič
I. MYŠLENÍ 3. Proč dnes reagujeme dřív, než přemýšlíme
Reakce je okamžitá. Myšlení pomalé. Dlouhou dobu mezi nimi existoval odstup. Dnes se zdá, že se tento odstup zmenšuje.
Jan Marunič
I. MYŠLENÍ 2. Když debata přestane být rozhovorem
Mluvíme spolu čím dál víc, a přesto si rozumíme čím dál méně. Kdy se z rozhovoru stal souboj argumentů a proč dnes někdy odpovídáme dřív, než opravdu posloucháme?
Jan Marunič
I. MYŠLENÍ 1. Máme ještě odvahu nevědět?
Musíme mít názor na všechno. A ideálně hned. Co když je ale věta „nevím“ tím nejpoctivějším začátkem přemýšlení? O odvaze pochybovat v době, která oceňuje jistotu.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Nová ambulance ve Zlíně se stará o pacienty s traumaty po kritickém stavu
Baťova nemocnice otevřela novou post-ICU ambulanci. Lékaři v ní budou dlouhodobě sledovat pacienty,...
Návrh na plošný zákaz mobilů ve školách není dost promyšlený, míní Schorm
Zástupce veřejného ochránce práv a dětského ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje návrh skupiny...
Nacpal do plastové bedny tři kočky a odložil ji u domu, tyrana hledají strážníci
Neobvyklý případ řeší nyní strážníci v Šumperku. Místní obyvatel jim v neděli na služebnu přinesl...
Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton
Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 5
- Celková karma 9,68
- Průměrná čtenost 81x