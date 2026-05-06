Ukrajinský paradox: Jak jsme chtěli spasitele a dostali jsme sousedy
V roce 2022 to bylo jasné. Byli jsme šampioni v solidaritě. Posílali jsme peníze, ubytovávali rodiny v obývácích a měli jsme pocit, že jsme se konečně stali těmi lepšími verzemi sebe sama, o kterých psal Václav Havel. Jenže v květnu 2026 už ta svatozář poněkud tlačí. Solidarita, jak se ukázalo, má totiž jednu nepříjemnou vlastnost: nevydrží být permanentním adrenalinovým sportem.
Dnes jsme se dopracovali k fascinujícímu společenskému schizofrenu. Máme tu statisíce lidí, kteří nám staví domy, léčí zuby, rozvážejí jídlo a doplňují státní kasu tempem, o kterém se našim ministrům financí ani nesnilo. A my? My se na ně v té tramvaji pořád díváme tak trochu jako na lidi, kteří nám omylem vlezli do rozkoukaného filmu.
Mýtus o „braní dávek“ vs. realita v Excelu
Nejoblíbenějším sportem v českých diskusních arénách zůstává disciplína „Oni nám berou dávky“. Je to úžasný příklad kolektivní halucinace. Pokud se totiž v roce 2026 podíváte na čísla, zjistíte, že Ukrajinci do našeho systému sypou miliardy, zatímco my jim z něj vracíme jen drobné na kávu.
Je to ironie, kterou by nevymyslel ani nejlepší satirik: lidé, před kterými nás „vlastenci“ varovali jako před ekonomickou zátěží, se stali těmi, kdo nám reálně platí důchody a údržbu silnic, po kterých ti samí vlastenci jezdí nadávat na cizince.
Ukrajinec v roce 2026 je pro český stát něco jako neviditelný motor v ojetém autě. Nikdo ho nechce vidět, nikdo ho nechce čistit, ale všichni se diví, že to auto ještě vůbec jede.
Když zmizí „neviditelní“
Představme si na vteřinu tu apokalyptickou vizi, po které volají radikální křiklouni na náměstích. Představme si, že by zítra všichni Ukrajinci odešli domů. V tu ránu by české stavebnictví připomínalo skanzen po náletu, v nemocnicích by nastalo ticho, které věští jen brzký příchod funebráků, a váš oblíbený e-shop by vám balíček doručil pravděpodobně v příští pětiletce.
Najednou bychom zjistili, že to „naše Česko“, které chceme tak hrdě chránit, je v podstatě montovna a servisní středisko, které bez cizí pomoci neumí ani vyměnit žárovku na chodbě. Naše hrdost naráží na fakt, že jsme se stali národem manažerů a kritiků, kteří ale k reálné práci potřebují někoho, kdo má ještě mozoly na rukou a nezrušený pracovní morál.
Filozofie „My vs. Oni“
Havel kdysi mluvil o tom, že se musíme naučit žít s druhými, abychom pochopili sami sebe. My se ale místo toho učíme, jak souseda ignorovat v deseti různých jazycích. Ten Ukrajinec, co s vámi bydlí v paneláku, už dávno není „uprchlík“. Je to váš kolega, je to otec dětí, co chodí s vašimi do školy, je to daňový poplatník.
Absurdita dneška tkví v tom, že od nich chceme integraci, ale když ji dostaneme, začne nám vadit. Vadí nám, že mluví hlasitě, vadí nám, že mají lepší auta (protože si na ně sakra vydělali), vadí nám, že se tu cítí jako doma. Chceme po nich, aby byli vděční a skromní až za hrob, jako by za každou českou korunu museli poděkovat pukrletem.
Pointa: Zrcadlo, které nechceme vidět
Ukrajinský přínos není jen v penězích a v tom, že má kdo makat na lešení. Jejich největší přínos je v tom, že nám nastavují zrcadlo. Ukazují nám naši vlastní pohodlnost, naši tendenci si stěžovat na všechno od počasí po cenu másla, a naši neschopnost přijmout, že svět se mění.
V roce 2026 už nejde o „pomoc Ukrajině“. Jde o to, jestli jsme my sami dostatečně dospělí na to, abychom pochopili, že diverzita není sprosté slovo z bruselské příručky, ale nutná podmínka přežití v 21. století.
Pokud se budeme dál tvářit, že jsou tu jen na návštěvě, zatímco oni nám tady zatím opravují dům a platí složenky, budeme nakonec za hlupáky my. Protože pravda je taková, že v téhle „reality show“ už dávno nejsme jen diváci a oni účinkující. Jsme v tom spolu. A čím dřív to pochopíme, tím dřív přestaneme vysílat signály a začneme konečně normálně žít.
Takže příště, až uvidíte v práci svého ukrajinského kolegu, nemusíte ho objímat. Stačí, když se k němu budete chovat jako k někomu, kdo tady drží tenhle cirkus nad vodou stejně jako vy. Možná dokonce o kousek víc.
Jan Marunič
