Titul v tratolišti piva: Jak „výchova“ kmenových vůdců zničila slávistický svatý grál
Mělo to být páté zlato éry Jindřicha Trpišovského. Měla to být noc, kdy se Eden otřese v základech čistou euforií z dominance nad Spartou. Místo toho se v 97. minutě otevřely brány pekel a ven vytekla čistá, neředěná lidská hloupost. Jako slávista, který pamatuje doby, kdy jsme byli rádi za každou výplatu včas, se dnes nebudím s mistrovskou kocovinou, ale s pocitem, že mi někdo právě pozvracel rodinné stříbro. A pak mi za to poslal fakturu.
Od chorea k tsunami tuposti
Léta jsme se plácali po zádech, jak jsme v Edenu civilizovaní. Zrušili jsme ploty, věřili jsme v „kulturu fandění“ a s dojetím sledovali, jak Tribuna Sever (TS) maluje velkolepá chorea. Jenže včerejšek ukázal, že pod tou barvitou estetikou pořád dřepí neandrtálci, kteří si pletou hřiště s wrestlingovou arénou a pivo s útočným granátem.
To, co Jan Palička trefně popsal jako „šílený Balkán“, bylo v reálu ještě horší. Vidět stovky lidí, včetně „tátů od rodin“, žen a dívek, jak se valí na trávník jako tsunami v okamžiku, kdy zbývají tři minuty do konce, je diagnóza. Diagnóza naprosté absence sebereflexe. Surovčík, Martinec, Vojta – sparťané, kteří se stali lovnou zvěří. Vyhrožování smrtí rodinám? Rány kelímkem? To není „horká krev“, to je kriminál v přímém přenosu.
Recidivista Chorý a „vytuněná“ pořadatelská služba
K tragédii přispěl i sportovní faktor. Tomáš Chorý, náš vlastní „recidivista-rabiát“, opět ukázal, že loket má rychlejší než mozek. Třetí červená v sezóně? To už není náhoda, to je charakterová vlastnost. Jeho vyloučení jen přililo olej do ohně, který už ultras v kuklách dávno škrtali v kapse.
A pořadatelé? Ti tam byli zjevně jen jako dekorace k reklamním panelům. Pokud neumíte zastavit „opilé pupkáče“ a zakuklence dřív, než dojdou k brankáři soupeře, pak je celá ta nablýskaná bezpečnostní koncepce jen cár papíru pro smích.
Atomová zima Jaroslava Tvrdíka
Tady ale satira končí a nastupuje chirurgie. Jaroslav Tvrdík udělal něco, co v českém rybníku nemá obdoby. Vytáhl plamenomet a vypálil vlastní řady.
Uzavření Tribuny Sever: Radikální, bolestivé, ale jediné možné. Kolektivní vina? Možná. Ale pokud TS nedokáže své „černé ovce“ zpacifikovat sama, musí jít celá tribuna do karantény. I kdyby to mělo trvat celou sezónu 2026/27.
Čistka v kabině: Vyřazení Chorého a Douděry je šoková terapie. Tvrdík tím vzkázal, že „slávistické hodnoty“ nejsou jen heslo na šále, ale bič, který dopadne i na ty největší hvězdy, pokud se nebudou chovat jako lidi.
Finanční exekuce: Doživotní zákazy a vymáhání škod v plné výši. To je ta nejlepší satisfakce pro nás ostatní, kteří jsme si koupili lístek na fotbal, a ne na přehlídku psychopatů.
Zrcadlo, které prasklo
Český fotbal nalezl nové dno právě ve chvíli, kdy si myslel, že stoupá ke hvězdám. Bohatí majitelé a rostoucí návštěvnost jsou k ničemu, pokud se na stadionu cítíte jako v kleci s lidoopy.
Slavia včera sportovně vyhrála titul, ale morálně spáchala rituální sebevraždu. Tvrdíkova reakce je sice drsná, ale je to jediná cesta, jak se z té žumpy vyhrabat zpátky na slunce. Jako fanoušek tleskám tomuto „čištění chléva“. Protože raději budu v Edenu sedět sám na prázdném stadionu, než abych se o tribunu dělil s lidmi, kteří nám tenhle krásný sport právě sebrali a nahradili ho svým vlastním hnojem.
Včera jsme byli mistři na hřišti. Dnes jsme mistři v ostudě. A ta pachuť v ústech nezmizí ani po desátém pivu – na rozdíl od těch idiotů, co ho včera lili po soupeřích.
Souhlasíte s tím, že radikální kroky vedení, včetně vyřazení klíčových hráčů z kádru, jsou jedinou cestou, jak zachránit jméno klubu, nebo jde o přehnanou reakci, která Slavii sportovně zničí?
Jan Marunič
