Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Titul v tratolišti piva: Jak „výchova“ kmenových vůdců zničila slávistický svatý grál

Titul chutná po splašcích. Pár troglodytů zdemolovalo pověst Slavie i celou ligovou renesanci. Tvrdík teď pálí mosty: zavírá Sever, sází doživotí a čistí kabinu. Buď tyhle parazity vyřízneme, nebo nám ten sen nadobro pozvrací.

Mělo to být páté zlato éry Jindřicha Trpišovského. Měla to být noc, kdy se Eden otřese v základech čistou euforií z dominance nad Spartou. Místo toho se v 97. minutě otevřely brány pekel a ven vytekla čistá, neředěná lidská hloupost. Jako slávista, který pamatuje doby, kdy jsme byli rádi za každou výplatu včas, se dnes nebudím s mistrovskou kocovinou, ale s pocitem, že mi někdo právě pozvracel rodinné stříbro. A pak mi za to poslal fakturu.

Od chorea k tsunami tuposti

Léta jsme se plácali po zádech, jak jsme v Edenu civilizovaní. Zrušili jsme ploty, věřili jsme v „kulturu fandění“ a s dojetím sledovali, jak Tribuna Sever (TS) maluje velkolepá chorea. Jenže včerejšek ukázal, že pod tou barvitou estetikou pořád dřepí neandrtálci, kteří si pletou hřiště s wrestlingovou arénou a pivo s útočným granátem.

To, co Jan Palička trefně popsal jako „šílený Balkán“, bylo v reálu ještě horší. Vidět stovky lidí, včetně „tátů od rodin“, žen a dívek, jak se valí na trávník jako tsunami v okamžiku, kdy zbývají tři minuty do konce, je diagnóza. Diagnóza naprosté absence sebereflexe. Surovčík, Martinec, Vojta – sparťané, kteří se stali lovnou zvěří. Vyhrožování smrtí rodinám? Rány kelímkem? To není „horká krev“, to je kriminál v přímém přenosu.

Recidivista Chorý a „vytuněná“ pořadatelská služba

K tragédii přispěl i sportovní faktor. Tomáš Chorý, náš vlastní „recidivista-rabiát“, opět ukázal, že loket má rychlejší než mozek. Třetí červená v sezóně? To už není náhoda, to je charakterová vlastnost. Jeho vyloučení jen přililo olej do ohně, který už ultras v kuklách dávno škrtali v kapse.

A pořadatelé? Ti tam byli zjevně jen jako dekorace k reklamním panelům. Pokud neumíte zastavit „opilé pupkáče“ a zakuklence dřív, než dojdou k brankáři soupeře, pak je celá ta nablýskaná bezpečnostní koncepce jen cár papíru pro smích.

Atomová zima Jaroslava Tvrdíka

Tady ale satira končí a nastupuje chirurgie. Jaroslav Tvrdík udělal něco, co v českém rybníku nemá obdoby. Vytáhl plamenomet a vypálil vlastní řady.

Uzavření Tribuny Sever: Radikální, bolestivé, ale jediné možné. Kolektivní vina? Možná. Ale pokud TS nedokáže své „černé ovce“ zpacifikovat sama, musí jít celá tribuna do karantény. I kdyby to mělo trvat celou sezónu 2026/27.

Čistka v kabině: Vyřazení Chorého a Douděry je šoková terapie. Tvrdík tím vzkázal, že „slávistické hodnoty“ nejsou jen heslo na šále, ale bič, který dopadne i na ty největší hvězdy, pokud se nebudou chovat jako lidi.

Finanční exekuce: Doživotní zákazy a vymáhání škod v plné výši. To je ta nejlepší satisfakce pro nás ostatní, kteří jsme si koupili lístek na fotbal, a ne na přehlídku psychopatů.

Zrcadlo, které prasklo

Český fotbal nalezl nové dno právě ve chvíli, kdy si myslel, že stoupá ke hvězdám. Bohatí majitelé a rostoucí návštěvnost jsou k ničemu, pokud se na stadionu cítíte jako v kleci s lidoopy.

Slavia včera sportovně vyhrála titul, ale morálně spáchala rituální sebevraždu. Tvrdíkova reakce je sice drsná, ale je to jediná cesta, jak se z té žumpy vyhrabat zpátky na slunce. Jako fanoušek tleskám tomuto „čištění chléva“. Protože raději budu v Edenu sedět sám na prázdném stadionu, než abych se o tribunu dělil s lidmi, kteří nám tenhle krásný sport právě sebrali a nahradili ho svým vlastním hnojem.

Včera jsme byli mistři na hřišti. Dnes jsme mistři v ostudě. A ta pachuť v ústech nezmizí ani po desátém pivu – na rozdíl od těch idiotů, co ho včera lili po soupeřích.

Souhlasíte s tím, že radikální kroky vedení, včetně vyřazení klíčových hráčů z kádru, jsou jedinou cestou, jak zachránit jméno klubu, nebo jde o přehnanou reakci, která Slavii sportovně zničí?

Autor: Jan Marunič | neděle 10.5.2026 10:07 | karma článku: 10,59 | přečteno: 162x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Jan Marunič

Ukrajinský paradox: Jak jsme chtěli spasitele a dostali jsme sousedy

Dávky, nebo důchody? V roce 2026 jsme v Česku uvízli v paradoxu: nadáváme na Ukrajince v tramvaji, zatímco nám bez nich kolabuje stát i stavebnictví. Ostrá satira o tom, jak nám sousedé z východu zachraňují kůži i peněženky.

6.5.2026 v 16:00 | Karma: 31,05 | Přečteno: 1718x | Diskuse | Společnost

Jan Marunič

Andrejovo „Líp“ v praxi: Reality show, kterou platíme všichni

Signály vystřídal marketing a hodnoty nahradil Excel. Nová vláda učí národ, že stát je firma, i když akcionáři jsou v exekuci. Proč se v roce 2026 mění jen kulisy, zatímco účet za tuhle show platíme i s úroky my všichni dál?

6.5.2026 v 7:29 | Karma: 15,60 | Přečteno: 222x | Diskuse | Politika

Jan Marunič

Signály nepřichází: Kupkova cesta do prázdna

Fialův duch dál bloudí chodbami ODS a vysílá signály do prázdna. Zatímco Martin Kupka lakuje dálniční katastrofu na růžovo, jeho Potěmkinova vesnice z asfaltu a dluhů maskuje stranu, která už dávno ztratila kontakt s realitou.

5.5.2026 v 7:32 | Karma: 34,68 | Přečteno: 1483x | Diskuse | Politika

Jan Marunič

Digitální neonevolnictví: Máte sice iPhone, ale váš život už vám nepatří

Pravice a levice jsou mrtvé pojmy. Skutečným vítězem je systém, který drtí charaktery a vynáší na vrchol ty nejbezohlednější. Ostrý pohled na to, proč se propast mezi námi prohlubuje, zatímco my odevzdaně sledujeme pád hodnot.

4.5.2026 v 10:12 | Karma: 18,66 | Přečteno: 339x | Diskuse | Společnost

Jan Marunič

Jede, jede Macinka, Turek mává z okýnka

Když se spojí hradní nostalgie s testosteronem z devadesátek, vznikne politický bizár na kolech. Přečtěte si, proč duo M+T tak fascinuje českého řidiče a proč jejich jízda připomíná spíše cestu do příkopu.

4.5.2026 v 9:04 | Karma: 36,95 | Přečteno: 2452x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

Nahá žena na zahradě, vypálený dům houslového virtuóza a další radosti z pražských spálenišť

Rodný dům houslisty Jana Kubelíka v Michli.
10. května 2026

V Praze občas planou ohně. A nejsou to jen ty o svátcích čarodějnic. Obvykle zahoří místa, které...

Odkládání operace vyhřezlé ploténky snižuje úspěšnost léčby, ukázala studie

ilustrační snímek
10. května 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Odkládání operace vyhřezlé meziobratlové ploténky snižuje úspěšnost léčby. Pacienti, u kterých...

U Říčan zemřel mladík při pádu z vlaku. Podle policie jel zřejmě mezi vagony

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost...
10. května 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

U Říčan nedaleko Prahy zemřel v noci na neděli mladík při pádu z vlaku, událost vyšetřuje policie....

Pražští lesníci ulovili loni dvojnásobný počet kanců. Přemnožené jsou i nutrie

Nutrie na soutoku Labe a Orlice v Jiráskových sadech v Hradci Králové (3. 3....
10. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Na první pohled roztomilá a často kontaktní zvířátka, ve skutečnosti ale představují zdravotní...

Jan Marunič

  • Počet článků 12
  • Celková karma 19,85
  • Průměrná čtenost 761x
Nejsem politik ani novinář. Jen občan, který má občas potřebu se nadechnout uprostřed veřejného hluku. Píšu o politice, společnosti a absurditách každodenní debaty. Snažím se víc přemýšlet než reagovat a víc analyzovat než moralizovat. Pokud se občas objeví ironie, berte ji jako obranu proti jednoduchým řešením.
Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.