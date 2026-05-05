Signály nepřichází: Kupkova cesta do prázdna

Fialův duch dál bloudí chodbami ODS a vysílá signály do prázdna. Zatímco Martin Kupka lakuje dálniční katastrofu na růžovo, jeho Potěmkinova vesnice z asfaltu a dluhů maskuje stranu, která už dávno ztratila kontakt s realitou.

Signály z dálnice v rozkladu: Fialův duch a Kupkova Potěmkinova vesnice

Česká politická krajina připomíná v květnu 2026 čerstvě vyasfaltovaný úsek dálnice D1 – na první pohled hladký povrch, pod nímž se však už teď tvoří kaverny hluboké jako státní schodek. Zatímco se Petr Fiala, emeritní profesor „signální politiky“, odebral do ústraní psát brožury o tom, jak jsme se stali šestou nejúspěšnější ekonomikou galaxie, jeho duch v ODS stále straší. A jeho nejvěrnější učeň, Martin Kupka, se mezitím pokouší o zázrak: postavit politickou kariéru na dálnicích, které sice vedou k obzoru, ale nikdo neví, kdo zaplatí mýtné.

Fialovo dědictví: Signál, který nikdo nechytá

Petr Fiala nás opustil tak, jak vládl. S úsměvem, který naznačoval, že i když dům hoří, on právě úspěšně vyjednal slevu na hasicí přístroj pro rok 2035. Jeho odchod z čela ODS v lednu 2026 byl jako vytržení zdlouhavého zubu bez umrtvení – bolestivé, ale všichni věděli, že to muselo přijít. Fiala sice stále tvrdí, že jeho vláda byla nejúspěšnější v historii lidstva od vynálezu kola, ale realita v podobě volebního debaklu a nástupu „Babišovy trojky“ (ANO, SPD a Motoristé) vyslala signál, který pochopili všichni, kromě něj.

Fialův duch však v ODS přežívá. Je to ten pocit, že když budeme dostatečně dlouho mluvit o „prozápadní orientaci“ a „odpovědné správě“, lidé si nevšimnou, že cena rohlíku atakuje cenu akcie ČEZu.

Kupka: Ministr, který se promlčel k moci

Do prázdného křesla předsedy usedl Martin Kupka. Muž, který má víc asfaltu v žilách než v rozpočtu. Kupka je mistrem Potěmkinových vesnic. Dokázal nemožné: zatímco se státní pokladna pod rukama Zbyňka Stanjury vypařila jako kaluž v červenci, Kupka vesele plánoval dálniční síť, jako by kopal na zahradě ropné pole.

Jeho „exploze výdajů“, kterou naplánoval budoucí vládě, je vrcholem politického cynismu. Je to jako slíbit dětem k Vánocům Disneyland, když víte, že na Štědrý den už budete mít sbalené kufry a účet v mínusu. Kupka sice stříhá pásky jako o život, ale za každým metrem nového asfaltu se šklebí dluh, který budou splácet i ty generace, které už budou létat v samořízených dronech.

ODS v režimu „Autoškola“

Nová ODS pod Kupkovým vedením se snaží vypadat moderně, ale připomíná spíše ojetý bavorák s přetočeným tachometrem. Kupka se sice snaží vymezovat proti „rozkladu“, o kterém mluví Babiš, ale přitom sám servíruje rozpočet SFDI, který vypadá jako seznam přání Ježíškovi od lobbistů ze stavebních firem.

Zatímco se delegáti na kongresu „grilovali“ a plácali po ramenou, jak skvěle ty čtyři roky zvládli, zapomněli na jednu drobnost: lidé dálnice neocení, když po nich nemají za co jezdit. ODS se stala stranou procesů, nikoliv výsledků. Stranou, kde je důležitější „vysílat signál“ než skutečně naladit stanici, kterou lidé poslouchají.

Závěrečný sjezd do propasti?

Kupkova strategie je jasná: mluvit o budoucnosti, aby se nikdo neptal na minulost. Jenže dálnice do budoucna, kterou nám ODS staví, má jednu chybu – končí uprostřed pole a mosty přes propast státního dluhu jsou pouze virtuální. Fialův duch nás dál ubezpečuje, že směr je správný, zatímco Kupka nám v kabině řidiče vysvětluje, že motor sice hoří, ale ten nový lak vypadá skvěle.

Vítejte v Česku roku 2026. Máme nejvíc rozestavěných kilometrů na světě, ale žádný motor, který by nás po nich utáhl. Ale hlavně, že signál je silný, pane profesore.

Poznámka autora: Tento text je satira a využívá nadsázky k reflexi politické situace. Jakákoliv podobnost se skutečnými dálnicemi v rozkladu je čistě záměrná.

Autor: Jan Marunič | úterý 5.5.2026 7:32 | karma článku: 13,14 | přečteno: 123x

Nejsem politik ani novinář. Jen občan, který má občas potřebu se nadechnout uprostřed veřejného hluku. Píšu o politice, společnosti a absurditách každodenní debaty. Snažím se víc přemýšlet než reagovat a víc analyzovat než moralizovat. Pokud se občas objeví ironie, berte ji jako obranu proti jednoduchým řešením.

