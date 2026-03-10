Proč česká ekonomika stojí mezi Německem a Indií
Sendvič mezi vlkem z Wolfsburgu a tygrem z Bengalúru
Česká ekonomika se ocitla v pozici, kterou by psycholog nazval krizí středního věku. Už nejsme ti mladí, levní a pružní jako v devadesátkách, ale ještě jsme nezbohatli natolik, abychom si mohli diktovat podmínky. Stojíme v průvanu mezi starým řádem německého inženýrství a novým digitálním hlukem z indického subkontinentu.
Německý strop: Kvalita, kterou nevlastníme
Naše pouto s Německem je osudové. Jsme mistři subdodávek – v našich halách vznikají komponenty s německou precizností, ale zisky z nich odtékají s německou důsledností. Jsme sice součástí technologického kolosu, ale stojíme na jeho nižší příčce. Vyrábíme, montujeme, logistikujeme. Ale o tom, co se bude vyrábět zítra, se rozhoduje v prosklených kancelářích v Mnichově, ne u nás. Jsme sice „průmyslovým srdcem“, ale to srdce pumpuje krev do cizího těla.
Indický nástup: iPhone místo vonných tyčinek
Zatímco my ladíme odchylky na převodovkách, Indie už dávno neřeší jen IT outsourcing. Díky strategii China+1 se z nejlidnatější země světa stává nová dílna planety. Když Apple přesouvá pětinu produkce iPhonů do Indie, není to jen drobnost – je to signál, že globální kapitál našel novou hračku.
Indie dnes nabízí to, co my už nemáme:
- Nekonečný pracovní trh: 1,4 miliardy lidí, kteří chtějí růst.
- Dravý růst HDP: Zatímco se evropské ekonomiky plouží kolem nuly, Indie cválá sedmiprocentním tempem.
- Kombinaci extrémů: Vedle slumů tam rostou technologická centra jako Bengalúr, která exportují software stejně dravě jako my autodíly.
Česká past: Příliš drahý subdodavatel
Tady narážíme na naši „mezeru“. Pro jednoduchou výrobu jsme už příliš drazí – indický dělník nás podstřelí cenou, aniž by se zapotil. Pro špičkové technologie jsme zase málo inovativní – chybí nám vlastní kapitál a školství, které by místo „stability“ učilo riskovat.
Jsme jako restaurace, která skvěle vaří podle cizích receptů, ale nemá vlastní menu. Hosté (investoři) se začínají ohlížet jinde – buď chtějí luxusní michelinskou kuchyni (inovace), nebo levný street food (Indie, Vietnam). My nabízíme poctivé menu za cenu, která začíná být nekonkurenceschopná.
Křižovatka, ne parkoviště
Ekonomický prostor mezi Německem a Indií není místo k odpočinku. Je to přechodová zóna. Pokud zůstaneme jen spolehlivými dodavateli součástek pro německé stroje, může se nám stát, že ty stroje začne brzy montovat někdo v Pune nebo Hyderabadu.
Skutečná česká otázka totiž nezní, jestli jsme pracovití. Jsme. Otázka zní, jestli chceme být dál jen tím „šikovným národem v podnájmu“, nebo se konečně pokusíme postavit vlastní dům. Protože globalizace nečeká, až se rozmyslíme – ta už sedí v rikše a míří do budoucnosti.
Jan Marunič
