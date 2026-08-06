Odlesňování, mega požáry a permafrost: neviditelné emise, o kterých se moc nemluví
Odlesňování: čistý účet za kácení
Lesy fungují jako obrovský „sklad“ uhlíku. Když strom shoří nebo se pokácí, uhlík se z něj uvolní zpět do atmosféry jako CO2. Podle dat z roku 2024:
- Ztráta tropických pralesů v roce 2024 způsobila zhruba 3,1 gigatun CO2 — víc, než kolik ročně vyprodukuje spalováním fosilních paliv celá Indie.
- Odlesňování obecně (nejen tropické) se odhaduje na přibližně 7–11 % globálních emisí skleníkových plynů, podle metodiky IPCC.
- Hlavním hnacím motorem není těžba dřeva, ale zemědělství — expanze pastvin pro dobytek a pěstování sóji (většina jde jako krmivo pro hospodářská zvířata) stojí až za 90 % tropického odlesňování.
Zajímavý detail: lesy zároveň fungují jako čistý propad uhlíku, tedy víc CO2 pohlcují, než kolik ho ztrátou stromů uvolní. Jenže tenhle „polštář“ se ztenčuje — dvě třetiny přínosu zdravých lesů už dnes vyruší právě tropické odlesňování.
Mega požáry: číslo, které chybí v národních statistikách
Tohle je možná nejpodceňovanější položka celé debaty, protože se běžně nezapočítává do oficiálních národních emisních bilancí zemí.
Kanadské lesní požáry v roce 2023 byly bezprecedentní — spálilo se přes 15 milionů hektarů lesa, víc než sedmkrát nad čtyřicetiletým průměrem. Výsledek: emise z těchto požárů dosáhly odhadem 647 megatun uhlíku (v přepočtu přes 2 miliardy tun CO2). Pro srovnání, to je víc, než kolik ročně vypustí ze spalování fosilních paliv většina zemí světa — Kanadu samotnou v tom roce trumfly jen Čína, USA a Indie.
Proč se to do statistik obvykle nepočítá? Země referují hlavně emise z fosilních paliv a průmyslu; přírodní požáry se řadí do jiné, méně sledované kategorie „land use“, i když jejich dopad na atmosféru je stejný jako u komína elektrárny.
Permafrost: zamrzlá bomba se zpožděným rozbuškou
Permafrost je trvale zmrzlá půda hlavně v Arktidě a na Sibiři, kde tisíce let leží nerozložená organická hmota — zbytky rostlin a živočichů, kteří nestihli shnít, než je pohltil led.
Množství uhlíku uloženého v permafrostu se odhaduje na 1 400–1 700 gigatun — to je zhruba dvojnásobek toho, co je dnes v celé atmosféře. Jakmile půda rozmrzne, mikroorganismy se probudí a začnou tu organickou hmotu rozkládat, přičemž uvolňují CO2 a metan.
Zatím jde o pomalý proces (odhady hovoří o stovkách milionů tun ročně), ale je tu riziko takzvaného náhlého tání (abrupt thaw) — kdy se místo pozvolného rozmrzání půda propadne najednou a uvolní mnohem víc najednou, než modely počítaly. Podle projekcí IPCC by do roku 2100 mohlo tání permafrostu uvolnit řádově desítky až stovky gigatun uhlíku, v závislosti na tom, jak moc se podaří emise obecně omezit.
Proč je to nebezpečnější, než to zní
Všechny tři jevy mají společnou jednu nepříjemnou vlastnost — jsou to takzvané pozitivní zpětné vazby:
teplejší a sušší klima → víc požárů → víc CO2 v atmosféře → ještě teplejší klima → víc tání permafrostu → víc metanu → ...
Na rozdíl od aut nebo elektráren, které lze poměrně přímočaře regulovat (jiné palivo, jiná technologia), tyhle procesy se jednou spuštěné částečně živí samy. To je i důvod, proč jsou pro klimatology znepokojivější než lineární nárůst emisí z dopravy — je těžké je „vypnout“ tak, jako lze vypnout uhelnou elektrárnu.
Co se s tím dá dělat
- Zastavení odlesňování — hlavně regulace dodavatelských řetězců u sóji, hovězího a palmového oleje, které nejvíc tlačí na kácení tropických pralesů.
- Aktivní obnova lesa — se zásadní výhradou, že nový les dorovná zachytávací kapacitu starého pralesa až po desítkách let.
- Management požárů — probírky lesa, řízené (kontrolované) vypalování podrostu, které se historicky dělalo přirozeně nebo záměrně a dnes v mnoha regionech chybí, což vede k hromadění hořlavé biomasy a následně k extrémnějším požárům.
- Sledování permafrostu — hustší síť měření na Sibiři a v Kanadě, protože nejistota v odhadech je pořád velká a „abrupt thaw“ scénáře jsou málo prozkoumané.
Žádné z těchto opatření není tak mediálně vděčné jako „jezdi na kole místo auta“, ale z hlediska čistého objemu uhlíku jde o srovnatelně velké, nebo dokonce větší páky.
Zdroje
Odlesňování:
- Global Forest Review (WRI), How much forest was lost in 2024? — https://gfr.wri.org/global-tree-cover-loss-data-2024
- Climate Council, Deforestation and Climate Change — https://www.climatecouncil.org.au/deforestation/
- Continuuiti, Deforestation Statistics: Global Data, Rates, and Trends 2025–2026 — https://continuuiti.com/blog/deforestation-statistics/
- World Bank Blogs, Deforestation: Accelerating climate change and threatening biodiversity — https://blogs.worldbank.org/en/opendata/deforestation-accelerating-climate-change-and-threatening-biodiversity
- Nature (2024), studie o globálním lesním uhlíkovém propadu — https://www.fs.usda.gov/nrs/pubs/jrnl/2024/nrs_2024_pan_001.pdf
Mega požáry (Kanada 2023):
- Byrne et al., Carbon emissions from the 2023 Canadian wildfires, Nature (2024) — https://www.nature.com/articles/s41586-024-07878-z
- MIT Technology Review, Canada’s 2023 wildfires produced more emissions than fossil fuels in most countries — https://www.technologyreview.com/2024/08/28/1103186/canada-wildfire-emissions/
- Copernicus Atmosphere Monitoring Service, Canada produced 23% of the global wildfire carbon emissions for 2023 — https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-canada-produced-23-global-wildfire-carbon-emissions-2023
- Fast Company, 647 megatons of CO2 were released by Canada’s wildfires — https://www.fastcompany.com/91181397/647-megatons-co2-released-canada-s-wildfires-more-countries-total-emissions
Permafrost:
- NSIDC (National Snow and Ice Data Center), Why Frozen Ground Matters — https://nsidc.org/learn/parts-cryosphere/frozen-ground-permafrost/why-frozen-ground-matters
- MIT Climate Portal, Permafrost — https://climate.mit.edu/explainers/permafrost
- World Economic Forum, What does permafrost thawing mean for carbon emissions? — https://www.weforum.org/stories/2020/02/irreversible-emissions-permafrost-tipping-point/
- Carbon Brief, The irreversible emissions of a permafrost ‚tipping point‘ — https://www.carbonbrief.org/guest-post-the-irreversible-emissions-of-a-permafrost-tipping-point/
- NASA JPL, Thawing Permafrost Could Leach Microbes, Chemicals Into Environment — https://www.jpl.nasa.gov/news/thawing-permafrost-could-leach-microbes-chemicals-into-environment/
Pozn.: čísla u odlesňování a permafrostu se mezi zdroji liší v závislosti na metodice (např. čistá vs. hrubá ztráta lesa, různé odhady zásoby uhlíku v permafrostu) — v článku jsou uvedeny nejčastěji citované rozsahy.
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