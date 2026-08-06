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Odlesňování, mega požáry a permafrost: neviditelné emise, o kterých se moc nemluví

Veřejná debata o klimatu se točí kolem aut, v poslední době i kolem prdění krav vs letadla. Jsou to snadno pochopitelné příklady a snadné cíle. Méně se mluví o faktorech, které jsou přitom srovnatelně velké nebo dokonce větší.

Odlesňování: čistý účet za kácení

Lesy fungují jako obrovský „sklad“ uhlíku. Když strom shoří nebo se pokácí, uhlík se z něj uvolní zpět do atmosféry jako CO2. Podle dat z roku 2024:

  • Ztráta tropických pralesů v roce 2024 způsobila zhruba 3,1 gigatun CO2 — víc, než kolik ročně vyprodukuje spalováním fosilních paliv celá Indie.
  • Odlesňování obecně (nejen tropické) se odhaduje na přibližně 7–11 % globálních emisí skleníkových plynů, podle metodiky IPCC.
  • Hlavním hnacím motorem není těžba dřeva, ale zemědělství — expanze pastvin pro dobytek a pěstování sóji (většina jde jako krmivo pro hospodářská zvířata) stojí až za 90 % tropického odlesňování.

Zajímavý detail: lesy zároveň fungují jako čistý propad uhlíku, tedy víc CO2 pohlcují, než kolik ho ztrátou stromů uvolní. Jenže tenhle „polštář“ se ztenčuje — dvě třetiny přínosu zdravých lesů už dnes vyruší právě tropické odlesňování.

Mega požáry: číslo, které chybí v národních statistikách

Tohle je možná nejpodceňovanější položka celé debaty, protože se běžně nezapočítává do oficiálních národních emisních bilancí zemí.

Kanadské lesní požáry v roce 2023 byly bezprecedentní — spálilo se přes 15 milionů hektarů lesa, víc než sedmkrát nad čtyřicetiletým průměrem. Výsledek: emise z těchto požárů dosáhly odhadem 647 megatun uhlíku (v přepočtu přes 2 miliardy tun CO2). Pro srovnání, to je víc, než kolik ročně vypustí ze spalování fosilních paliv většina zemí světa — Kanadu samotnou v tom roce trumfly jen Čína, USA a Indie.

Proč se to do statistik obvykle nepočítá? Země referují hlavně emise z fosilních paliv a průmyslu; přírodní požáry se řadí do jiné, méně sledované kategorie „land use“, i když jejich dopad na atmosféru je stejný jako u komína elektrárny.

Permafrost: zamrzlá bomba se zpožděným rozbuškou

Permafrost je trvale zmrzlá půda hlavně v Arktidě a na Sibiři, kde tisíce let leží nerozložená organická hmota — zbytky rostlin a živočichů, kteří nestihli shnít, než je pohltil led.

Množství uhlíku uloženého v permafrostu se odhaduje na 1 400–1 700 gigatun — to je zhruba dvojnásobek toho, co je dnes v celé atmosféře. Jakmile půda rozmrzne, mikroorganismy se probudí a začnou tu organickou hmotu rozkládat, přičemž uvolňují CO2 a metan.

Zatím jde o pomalý proces (odhady hovoří o stovkách milionů tun ročně), ale je tu riziko takzvaného náhlého tání (abrupt thaw) — kdy se místo pozvolného rozmrzání půda propadne najednou a uvolní mnohem víc najednou, než modely počítaly. Podle projekcí IPCC by do roku 2100 mohlo tání permafrostu uvolnit řádově desítky až stovky gigatun uhlíku, v závislosti na tom, jak moc se podaří emise obecně omezit.

Proč je to nebezpečnější, než to zní

Všechny tři jevy mají společnou jednu nepříjemnou vlastnost — jsou to takzvané pozitivní zpětné vazby:

teplejší a sušší klima → víc požárů → víc CO2 v atmosféře → ještě teplejší klima → víc tání permafrostu → víc metanu → ...

Na rozdíl od aut nebo elektráren, které lze poměrně přímočaře regulovat (jiné palivo, jiná technologia), tyhle procesy se jednou spuštěné částečně živí samy. To je i důvod, proč jsou pro klimatology znepokojivější než lineární nárůst emisí z dopravy — je těžké je „vypnout“ tak, jako lze vypnout uhelnou elektrárnu.

Co se s tím dá dělat

  • Zastavení odlesňování — hlavně regulace dodavatelských řetězců u sóji, hovězího a palmového oleje, které nejvíc tlačí na kácení tropických pralesů.
  • Aktivní obnova lesa — se zásadní výhradou, že nový les dorovná zachytávací kapacitu starého pralesa až po desítkách let.
  • Management požárů — probírky lesa, řízené (kontrolované) vypalování podrostu, které se historicky dělalo přirozeně nebo záměrně a dnes v mnoha regionech chybí, což vede k hromadění hořlavé biomasy a následně k extrémnějším požárům.
  • Sledování permafrostu — hustší síť měření na Sibiři a v Kanadě, protože nejistota v odhadech je pořád velká a „abrupt thaw“ scénáře jsou málo prozkoumané.

Žádné z těchto opatření není tak mediálně vděčné jako „jezdi na kole místo auta“, ale z hlediska čistého objemu uhlíku jde o srovnatelně velké, nebo dokonce větší páky.

Zdroje

Odlesňování:

Mega požáry (Kanada 2023):

Permafrost:

Pozn.: čísla u odlesňování a permafrostu se mezi zdroji liší v závislosti na metodice (např. čistá vs. hrubá ztráta lesa, různé odhady zásoby uhlíku v permafrostu) — v článku jsou uvedeny nejčastěji citované rozsahy.

Autor: Jan Marunič | čtvrtek 6.8.2026 10:14 | karma článku: 12,61 | přečteno: 198x

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Jan Marunič

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Nejsem politik ani novinář. Jen občan, který má občas potřebu se nadechnout uprostřed veřejného hluku. Píšu o politice, společnosti a absurditách každodenní debaty. Snažím se víc přemýšlet než reagovat a víc analyzovat než moralizovat. Pokud se občas objeví ironie, berte ji jako obranu proti jednoduchým řešením.

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