Máme ještě odvahu nevědět?
Dřív bývalo v pořádku říct: „Nevím.“
Nevědět neznamenalo selhat. Znamenalo to přemýšlet. Připustit, že svět je složitější než naše první reakce.
Dnes to zní jinak.
Nestačí mít názor. Je třeba ho mít rychle. A ideálně dřív než ostatní.
Každá událost, každé rozhodnutí, každá veřejná věta si žádá okamžité stanovisko. Mlčení působí podezřele. Váhání jako slabost. „Nevím“ jako nedostatek orientace.
A přitom právě věta „Nevím.“ je nejpoctivější začátek přemýšlení.
Žijeme v době permanentní reakce. Otevřeme telefon a svět už čeká na náš soud. Něco se stane a během chvíle se objeví hotové výklady, rozhořčení i připravené věty ke sdílení. Stačí si vybrat.
Výběr se snadno zamění za vlastní úvahu.
Názor se stal povinností. Mít ho znamená obstát. V práci, mezi přáteli, v debatě u stolu. Otázka „Co si o tom myslíš?“ už téměř nepřipouští odpověď: „Ještě si to musím promyslet.“
Nejistota je nepohodlná. Otevírá prostor, kde nemáme pevnou půdu pod nohama. Nutí nás zpomalit. Přiznat, že nemáme všechny informace. A že realita může být složitější než naše první interpretace.
Bez nejistoty ale není myšlení.
Pochybnost není slabost. Je to nástroj. Umožňuje vracet se k vlastním závěrům, opravovat je, zpřesňovat. Je to základní forma intelektuální hygieny.
Společnost, která si přestane dovolovat pochybovat, začne reagovat instinktivně. Instinkt je výborný při útěku před nebezpečím. Méně vhodný při řešení složitých veřejných otázek.
Rychlost jsme začali zaměňovat za hloubku. Reakci za názor. Jistotu za porozumění.
Ve veřejné debatě se argumenty často nehledají, ale dohledávají. Nejprve si vybereme pozici. Poté k ní přiřadíme fakta. Proces, který měl být otevřený, se uzavírá ještě dřív, než skutečně začal.
Říci „nevím“ by přitom mohlo znamenat něco velmi konkrétního: ještě přemýšlím. Ještě hledám souvislosti. Ještě nemám dost informací, abych se přiklonil na jednu stranu.
Jenže v prostoru, kde se oceňuje jistota, působí přemýšlení jako zdržování.
Zvykli jsme si být přesvědčiví. Přestáváme být zvědaví.
Zvědavost nepotřebuje publikum ani potlesk. Potřebuje čas. A čas je dnes vzácnější než názor.
Bez pochybnosti se z názoru stává příslušnost, z příslušnosti identita a z identity hradba. A za hradbami se sice cítíme bezpečně, ale svět tím nezmizí.
Možná tedy nejde o to mít odpověď na všechno. Jde o to mít odvahu připustit, že otázka je větší než my.
A tak zůstává jednoduchá otázka:
Dokážeme si ještě dovolit chvíli mlčet, než promluvíme?
Ne jako únik před odpovědností, ale jako její předpoklad.
Možná právě tam, v krátkém prostoru mezi otázkou a odpovědí, začíná skutečné myšlení.
