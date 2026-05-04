Jede, jede Macinka, Turek mává z okýnka
Česká politická scéna je jako dálnice D1 v pátek odpoledne. Je to rozbité, všichni jsou naštvaní, nikam se nejede, ale v každém druhém autě sedí někdo, kdo si myslí, že je Lewis Hamilton. A pak je tu speciální pruh. Ten, kde v naleštěném veteránu pochybné estetické i morální hodnoty frčí duo, které nám přišlo vysvětlit, že svět se nezbláznil – to jen my jsme málo „vroom vroom“.
Spalovací motory jako náboženství
Petr Macinka a Filip Turek. Jeden je profesionální hradní nostalgik a strážce Institutu, druhý je chodící reklama na devadesátkovou představu o úspěchu, v níž se hodnota člověka měří počtem válců a množstvím drahé kolínské, která má přebít pach benzínu. Společně vytvořili politický produkt sofistikovaný asi jako tuningový spoiler z tržnice, ale v dnešní době fungující jako magnet na všechno, čemu se u nás říká „zdravý selský rozum“.
Jejich kampaň není o programu. Program je v tomhle typu politiky jen povinná výbava. Důležitější je zvuk motoru, pocit vzdoru a jistota, že za všechno může někdo na kole nebo s papírovým brčkem v ruce.. Tohle je o emocích. O posvátném právu každého Čecha nechat svůj motor běžet na volnoběh před školkou, aby ukázal, že ho nějaký Brusel nezlomí.
Macinka: Ten, co tahá za nitky (nebo aspoň za kravatu)
Petr Macinka je v tomhle tandemu tím „rozumným“. Tedy aspoň se tak tváří. Je to člověk, který dokáže mluvit o ochraně národních zájmů s takovým zápalem, jako by právě objevil, že v Lidlu mají slevu na špekáčky. Jeho úkolem je dodat Turkovu testosteronovému cirkusu zdání intelektuální hloubky. Je to jako dát si k bůčku oblohu z petržele – pořád je to infarkt na talíři, ale vypadá to víc „státotvorně“.
Turek: Mesiáš v double-breasted saku
A pak je tu Filip. Muž, který mává z okýnka s takovou vervou, že se člověk diví, že mu neodletí manžetový knoflíček. Turek je úkaz. Je to politický influencer pro generaci, která už sice neví, co je to „karburátor“, ale hrozně moc ji uráží, když jim někdo sahá na jejich ojetý diesel.
Jeho rétorika je jednoduchá: „Vy jste chytří, oni jsou hloupí. Já mám auta, oni mají elektrokoloběžky. Já jsem chlap, oni jsou... no, víte co.“ Je to marketing postavený na pocitu ukřivděnosti. A funguje to skvěle. Protože v zemi, kde je největším životním úspěchem předjet souseda v zúžení na dálnici, je „Turek z okýnka“ víc než politik. Je to avatar našeho vnitřního silničního piráta.
Jízda do neznáma (ale s pořádným hlukem)
„Jede, jede Macinka, Turek mává z okýnka“ – to není jen titulek, to je diagnóza. Je to obraz politiky, která rezignovala na řešení budoucnosti a raději se kouká do zpětného zrcátka, jestli tam náhodou nejede nějaký progresivista, kterému by se dalo „vychovně“ šlápnout na brzdu.
Otázkou zůstává, co se stane, až téhle naleštěné káře dojde benzin. Nebo až voliči zjistí, že se sice krásně mává, ale že sedí v autě, které nemá volant a jede samospádem do příkopu. Ale co, hlavně že to má zvuk, hlavně že to kouří a hlavně že jsme to těm „zelenejm mozkům“ natřeli.
Tak šťastnou cestu, pánové. A nezapomeňte si zapnout pásy – realita totiž bývá občas tvrdší než nárazník z poctivé oceli.
Jan Marunič
Jan Marunič
Jan Marunič
Jan Marunič
Jan Marunič
