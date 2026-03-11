I. MYŠLENÍ 4. Pravda jako týmový dres: Máte správnou velikost?
Všimli jste si, jak se dnes slovem „Pravda“ šermuje na každém rohu? Stala se z ní univerzální mantra, takové to digitální „Sezame, otevři se“. Jenže zatímco dřív byla pravda cílem, ke kterému se člověk musel pracně prokousat, dnes je to spíš značkový dres. V digitálním věku se do informací už jen neoblékáme, my se v nich přímo promenádujeme. Moje pravda je dnes víc „bio“ než ta tvoje, má certifikát z prověřené bubliny a ladí mi k barvě profilovky.
V téhle hře na pravdu funguje spolehlivý psychologický mechanismus, který nás rozděluje na „nás“ a „ty druhé“. Máme své naše experty, což jsou ti osvícení titáni ducha, které citujeme, kdykoliv potřebujeme v diskusi vyhrát. A pak jsou tu jejich experti, podezřelé postavy, které pravděpodobně v dětství spadly do kotle s dezinformacemi a od té doby se z něj úplně nevynořily. Kdysi jsme od odborníků chtěli fakta, abychom pochopili složitý svět. Dnes od nich chceme munici. Pokud epidemiolog, ekonom nebo politolog v televizi neřekne přesně to, co naše tribuna potřebuje slyšet, stává se zrádcem a putuje na lavičku náhradníků. Naši experti totiž vůbec nemusí mít pravdu, úplně stačí, když nám orazítkují tu naši.
Do těchto dresů nás navíc s nebývalou pečlivostí navlékají algoritmy sociálních sítí. Tyto neviditelné švadleny nás krmí přesně tím, co chceme slyšet, a pečlivě odstřihávají všechno, co by mohlo narušit náš klid. Výsledkem je dokonale izolovaná sociální bublina, kde se ozývá jen ozvěna našich vlastních názorů. Algoritmus nepotřebuje, abyste přemýšleli, potřebuje, abyste klikali. A nic nevyvolá kliknutí tak spolehlivě jako pocit, že máte pravdu a ti druzí jsou naprostí idioti. Žijeme v digitálních sklenících, kde pěstujeme své přesvědčení bez kontaktu s realitou venku, a každý, kdo do našeho skleníku hodí kámen pochybnosti, je okamžitě prohlášen za nepřítele.
Jakmile titulek článku neladí s barvou našeho dresu, mozek zapne automatický filtr. První reakce na nepohodlnou informaci není snaha ji pochopit, ale otázka, kdo autora platí a ke které partě patří. Informace přestala být popisem reality a stala se členským průkazem do klubu Těch, Co To Chápou. Stali jsme se zvláštním druhem fanoušků, kteří skandujeme hesla a sdílejí statusy jako bojové chorály. V tomto prostředí se pochybnost nenosí a věta „já nevím“ působí jako veřejné přiznání porážky. Přitom právě tato dvě slova byla kdysi začátkem veškeré vědy a filozofie.
Místo abychom pravdu hledali, začali jsme si ji stavět jako neprodyšnou soukromou pevnost. Vybetonovali jsme si hradby z vybraných citátů, obehnali je příkopem z nenávistných komentářů a teď z bezpečí své věže střílíme šípy po každém, kdo jde kolem v jiných barvách. Jenže v takové pevnosti se dříve či později začne nedostávat kyslíku. Pravda totiž není statická stavba, kterou stačí jednou vybudovat a pak už jen hlídat klíče od brány. Pravda je proces, neustálá revize toho, co jsme si mysleli včera. Je to spíš dlouhá túra v mlze, během které člověk občas zabloudí a zjistí, že i ten „jejich expert“ měl v jednom bodě pravdu, přestože má opravdu strašnou kravatu. Skutečná odvaha dnes nespočívá v tom, jak hlasitě křičíme svou mantru do světa, ale v tom, že svou pevnost občas opustíme, sundáme dres a zkusíme se podívat, jestli nám náhodou už není trochu malý.
Jan Marunič
