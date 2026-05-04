Digitální neonevolnictví: Máte sice iPhone, ale váš život už vám nepatří
Historie bývala krásně přehledná. Kyvadlo dějin se líně houpalo od zdi ke zdi. Chvíli jsme zkoušeli všechno vlastnit společně (což v praxi znamenalo, že nikdo neměl nic, ale všichni na to měli potvrzení s kulatým razítkem), a když nás to přestalo bavit, šlehli jsme sebou na druhou stranu – do náruče neviditelné ruky trhu, která nás sice občas profackovala, ale aspoň nám u toho prodala barevné tenisky.
Dnes je ale kyvadlo v opravě. Sinusoida idejí, ten pravidelný rytmus střídání kolektivního snění a individuálního dravectví, se zasekla v křeči. Výsledkem není vítězství jednoho systému, ale fascinující paskvil, v němž se nůžky společenských rozdílů nerozevírají jen ekonomicky, ale i mentálně.
Socialismus pro bohaté, kapitalismus pro chudé
Starý dobrý socialismus sliboval, že se stát postará o neschopné. Starý dobrý kapitalismus sliboval, že schopní poletí ke hvězdám. Náš aktuální „paskvil“ dokázal nemožné: propojil patologii obou.
Dnes žijeme v systému, kde se ztráty znárodňují a zisky privatizují. Když padne obří korporace, přiběhne stát s kapačkou z peněz daňových poplatníků (čistý socialismus). Když si ale běžný občan nestihne včas zaplatit pokutu za parkování, trh ho semele s efektivitou terminátora (čistý kapitalismus).
Máme tu byrokratickou zátěž, za kterou by se nestyděl ani líný kádr v roce 1984, kombinovanou s psychopatickým tlakem na výkon, který by vyčerpal i burzovního makléře z Wall Street v 80. letech.
Konec sinusoidy a nástup digitálního neofeudalismu
Dříve se ideje střídaly. Když se kapitalismus přehřál a vyrobil příliš mnoho nespokojených, přišla korekce v podobě sociálního státu. Když sociální stát zlenivěl a došly mu peníze cizích lidí, přišla deregulace.
Dnes už se nic nestřídá. Žijeme v permanentním hybridu. Algoritmy sociálních sítí vytvořily svět, kde se nůžky nerozevírají mezi „chudými a bohatými“, ale mezi „těmi, co chápou, co se děje“ a „těmi, co jsou konzumováni“.
Kapitalismus dat: Vaše pozornost je komodita, kterou těží miliardáři v Silicon Valley.
Socialismus nároků: Zároveň ale každý vyžaduje, aby mu stát (nebo někdo jiný) garantoval bezpečí před nepohodlnými názory a emocionální komfort.
Paskvil jako životní styl
Vítězný paskvil dneška vypadá následovně: Sedíme v korporátním open-space (kapitalistická disciplína), vyplňujeme výkazy o diverzitě a inkluzi (socialistické inženýrství) a doufáme, že nás nezruší „cancel culture“ (moderní inkvizice).
Zatímco se elity na klimatických summitech dohadují, jak vám zdražit hovězí, samy létají soukromými tryskáči. To už není ani pokrytectví, to je nový druh aristokracie, která používá socialistickou rétoriku k upevnění svých feudálních pozic.
Proč to (ne)funguje?
Nůžky se rozevírají, protože střední třída – ten historický tmel, který držel sinusoidu v pohybu – se vypařuje. Zbývá jen:
Technokratická elita, která spravuje algoritmy a dotační toky.
A digitální proletariát, který sice má iPhone, ale nikdy nebude mít na vlastní byt a jehož jedinou svobodou je vybrat si, který streamovací gigant mu večer vypláchne mozek.
Tradiční ideje zanikly v šumu. Socialismus selhal, protože podcenil lidskou touhu po vlastnictví. Kapitalismus selhává, protože podcenil lidskou touhu po smyslu. A náš současný paskvil? Ten ignoruje obojí a nabízí jen nekonečnou administraci úpadku.
Závěrem
Možná se ty nůžky nerozevírají proto, aby nás rozdělily, ale proto, aby nakonec ustřihly celou tu nit, na které naše civilizace visí. A až se tak stane, nečekejte žádnou velkou revoluci. Pravděpodobně to bude jen tiché oznámení v aplikaci, že vaše předplatné na realitu právě vypršelo a pro další fungování musíte odsouhlasit nové obchodní podmínky.
Jan Marunič
Jan Marunič
