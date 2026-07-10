Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Digitální lobotomie: Jak nás (nejen) ruský troll naučil nemyslet

Algoritmy nás rozdělily, trollové nakrmili vztekem a přestali jsme s nadšením používat vlastní mozek. Společenský dialog se změnil v hromadnou halucinaci, ve které se raději nenávidíme, než abychom si přiznali, že nám chybí fakta.

Je to fascinující podívaná. Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že k rozkladu suverénního státu nebudou potřeba tanky, rakety ani špioni v baloňácích, ale jen pár unuděných trollů v petrohradském sklepě, vysmál bych se mu. Dnes se směju už jen křečovitě, protože ten vtip je víc než jen černý. A přesně to je na tom nejzrádnější – ne že by ruský troll vymyslel něco nového, ale že jen brutálně efektivně využil mechanismus, který bychom si stejně tak ochotně aplikovali sami na sebe, i kdyby žádný Petrohrad nikdy neexistoval.

Vítejte v éře, kde „kritické myšlení“ není schopnost analyzovat data, ale dovednost vybrat si na Facebooku tu správnou bublinu, která mi potvrdí, že za moje bolavá záda a vysokou cenu másla může zrovna ten, koho zrovna potřebuji nenávidět.

Válka bez frontové linie

Hybridní dezinformační strategie – ať už za ní stojí stát, politik, nebo jen algoritmus sám – je geniální ve své jednoduchosti. V digitálním prostoru neexistuje pravda, existuje jen „angažovanost“; je jedno, kdo ji těží, podstatné je, že sleduje jedinou metriku: čas strávený na obrazovce. Čím víc se v komentářích pohádáte, čím víc caps-lockem křičíte na někoho, koho jste v životě neviděli, tím víc tu mašinerii krmíte.

Vlastně jsme se stali dobrovolnými účastníky vlastní digitální lobotomie. Absence logického uvažování už není jen selhání vzdělávacího systému, je to životní styl. Proč namáhat mozek složitou analýzou příčin a následků, když mi algoritmus naservíruje hotový názor, který je navíc úžasně agresivní?

Konec dialogu, začátek křiku

Dialog, ta archaická relikvie z dob, kdy lidé sedávali v hospodách a dokázali spolu mluvit, i když se neshodli, je v troskách. Dnes je diskuse kolbištěm, kde se nehledá porozumění, ale skalp oponenta. Stačí jeden vytržený kontext, jedna polopravda, a společnost se rozdělí na tábory, které si nerozumí ani v pozdravu. Je to fascinující sociální experiment: stačí málo, aby se soused začal bát souseda, protože ten „naivně věří mainstreamu“ nebo „je placeným agentem“.

Mrazí mě z toho nikoliv proto, že by nepřítel byl tak silný. Mrazí mě z toho, jak jsme křehcí. Jak snadno jsme vyměnili náročnou cestu kritického myšlení za pohodlnou cestu stádních pudů. Trollové nám jen nastavili zrcadlo. A to, co v něm vidíme, není jejich tvář, ale naše vlastní neschopnost udržet si odstup a mluvit spolu jako lidé, ne jako digitální avataři.

Pokud chceme tuto „válku“ zastavit, možná by stačilo při čtení příspěvku, který nám okamžitě zvedne tlak, prostě zavřít notebook a jít si dát kafe. S někým, s kým se třeba neshodneme. Protože největší vítězství trolla není v tom, že nás přesvědčil o své pravdě. Je v tom, že nás naučil přestat přemýšlet.

Co myslíte – je tohle jen fáze, kterou jako společnost prokoukneme, jakmile si na nové technologie zvykneme? Nebo si musíme sebereflexi znovu a aktivně vypěstovat, protože sama se nevrátí?

Autor: Jan Marunič | pátek 10.7.2026 8:30 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Další články autora

Jan Marunič

Desátý červen: Lidice jako zrcadlo dneška

Kytice, fráze a memento, které jsme možná zapomněli číst. Památka Lidic má smysl jen tehdy, když ji nevezmeme jako rituál, ale jako varování.

10.6.2026 v 9:08 | Karma: 15,19 | Přečteno: 194x | Diskuse | Společnost

Jan Marunič

Nekrolog pro rozum: Když se uniforma stane pohřebním rubášem

Henry Nowak umíral s pěti bodnými ranami, zatímco policisté řešili jen svou politickou korektnost. Místo pomoci se dočkal spoutání a výsměchu. Jak se stalo, že se policisté stali katy v duchu ideologie? Čtěte mrazivou pravdu.

4.6.2026 v 11:17 | Karma: 22,56 | Přečteno: 347x | Diskuse | Společnost

Jan Marunič

Titul v tratolišti piva: Jak „výchova“ kmenových vůdců zničila slávistický svatý grál

Titul chutná po splašcích. Pár troglodytů zdemolovalo pověst Slavie i celou ligovou renesanci. Tvrdík teď pálí mosty: zavírá Sever, sází doživotí a čistí kabinu. Buď tyhle parazity vyřízneme, nebo nám ten sen nadobro pozvrací.

10.5.2026 v 10:07 | Karma: 30,32 | Přečteno: 1669x | Diskuse | Sport

Jan Marunič

Ukrajinský paradox: Jak jsme chtěli spasitele a dostali jsme sousedy

Dávky, nebo důchody? V roce 2026 jsme v Česku uvízli v paradoxu: nadáváme na Ukrajince v tramvaji, zatímco nám bez nich kolabuje stát i stavebnictví. Ostrá satira o tom, jak nám sousedé z východu zachraňují kůži i peněženky.

6.5.2026 v 16:00 | Karma: 31,37 | Přečteno: 1799x | Diskuse | Společnost

Jan Marunič

Andrejovo „Líp“ v praxi: Reality show, kterou platíme všichni

Signály vystřídal marketing a hodnoty nahradil Excel. Nová vláda učí národ, že stát je firma, i když akcionáři jsou v exekuci. Proč se v roce 2026 mění jen kulisy, zatímco účet za tuhle show platíme i s úroky my všichni dál?

6.5.2026 v 7:29 | Karma: 15,68 | Přečteno: 243x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...
5. července 2026

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus
3. července 2026  9:25

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...
6. července 2026  16:20,  aktualizováno  20:43

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Je talent. Psí začátečník strčí vrstevníky do kapsy, má policejní zkoušky a jde do akce

Devatenáctiměsíční policejní pes Palermo v červnu 2026 se svým psovodem
10. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Policejní pes Palermo z Olomouce se stal oficiálně nejmladším výjezdovým psem. Zhruba v roce a půl...

Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou. Až do pondělí nevětrejte, vyzval primátor

Hasiči mají požár budovy ve Zlíně pod kontrolou. Hasební práce na místě...
10. července 2026  7:02,  aktualizováno  9:50

Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a...

Co to šramotí v okapu? Z netopýra se vyklubal velký brouk, vytáhli ho strážníci

Specialisté městské policie na odchyt zvířat vytáhli z okapu roháče obecného.
10. července 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Přijeďte, do okapu zaletěl netopýr. Takové oznámení přijali strážníci v Českých Budějovicích....

Jan Marunič

  • Počet článků 15
  • Celková karma 24,04
  • Průměrná čtenost 762x
Nejsem politik ani novinář. Jen občan, který má občas potřebu se nadechnout uprostřed veřejného hluku. Píšu o politice, společnosti a absurditách každodenní debaty. Snažím se víc přemýšlet než reagovat a víc analyzovat než moralizovat. Pokud se občas objeví ironie, berte ji jako obranu proti jednoduchým řešením.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.