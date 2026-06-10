Desátý červen: Lidice jako zrcadlo dneška
Je 10. června. Dost možná svítí slunce, ptáci zpívají s otravnou ranní pravidelností a většina z nás u ranní kávy řeší, jestli si na večer koupit lístky do kina, nebo raději zapnout gril. A pak nám zrak padne do kalendáře. Malým písmem, někde mezi jmeninami a fázemi měsíce, krčí se poznámka: Vyhlazení obce Lidice.
Být to běžný den, projdeme kolem něj bez povšimnutí. Ale dnešek má svůj rituál. Televizní kamery zaostří na památník. Politici si na deset minut odskočí od svých žabomyších válek na X a v debatách nasadí dokonale nacvičený truchlivý výraz, položí věnec a do mikrofonu pronesou slova o tom, jak „nesmíme zapomenout“. Zní to krásně. Zní to vznešeně. A zní to, buďme k sobě upřímní, trochu jako kolovrátek.
My Češi máme totiž zvláštní talent. Umíme si z historie udělat vitrínu. Zamkneme do ní padlé, opřeme o ně státní vlajku a máme pocit, že naše národní uvědomění je tímto vyřešeno. Z hospodských židlí a z pohodlí gauče jsme všichni odbojáři. „Kdybych žil tehdy, hned bych šel do lesů,“ říkáme si rádi. Jasně. V době, kdy nás k nepříčetnosti vytočí zpožděný vlak nebo výpadek Wi-Fi, bychom nepochybně s úsměvem na rtech čelili gestapu.
Chladná mechanika zla
Jenže v noci z 9. na 10. června 1942 nešlo o hrdinské pózy z filmů. Byla to chladná, úřednicky precizní a průmyslově dokonalá práce. Byla to odplata za to, že okupovaný národ dokázal zvednout hlavu a zasáhnout jednoho z hlavních architektů nacistického teroru.
Zkuste si tu noc představit bez dnešního patosu. Horákův statek. Matrace opřené o zeď, aby se kulky neodrážely. 173 zastřelených mužů. Chlapci od patnácti let, otcové, dědové. Ženy nahnané do tělocvičny a pak odeslané do Ravensbrücku. Děti, z nichž většina skončila ve výfukových plynech náklaďáků v Chełmnu. A nakonec samotná vesnice. Srovnaná se zemí, potok odkloněn, hřbitov znesvěcen.
Záměr byl jasný: zničit obec, vymazat její jméno a ukázat celému národu, jak vypadá nacistická odplata za atentát na Reinharda Heydricha.
S obrovskou pokorou a úctou musíme dnes konstatovat jediné: Nepovedlo se jim to. Čeština tady pořád zní, Lidice byly znovu postaveny a to, že o nich dnes můžeme svobodně psát, je vlastně ten největší triumf. Národ, který se v obyčejných časech často umí hrbit a vymlouvat, v těch nejtemnějších chvílích ukázal, že ho nelze jen tak vygumovat z mapy.
Nezaplacený účet dějin
Tady bych mohl fejeton skončit. Udělali bychom symbolickou tečku, poplácali se po ramenou a šli zpět ke grilům s hřejivým pocitem, že zlo bylo v roce 1945 poraženo.
Ale bylo?
Uklidňujeme se heslem „Už nikdy!“. Dali jsme ho do učebnic jako definitivní razítko. Ale stačí otevřít okno do dnešního světa a ten průvan historie nás praští přímo do obličeje. Opět vidíme vůdce, kteří si od dlouhých stolů kreslí nové hranice. Opět vidíme vesnice a města srovnaná se zemí, opět čteme zprávy o únosech dětí na „převýchovu“ do cizí země. Propaganda znovu jede na plné obrátky, znovu dělá z obětí viníky a z agresorů osvoboditele. Zlo nevymřelo. Jen vyměnilo uniformy, nasadilo si kravaty a naučilo se mistrně využívat algoritmy sociálních sítí.
A tak dnešní otázka nezní, kolik politiků do Lidic přijede a jak velký věnec přivezou. Otázky, které by nám měly na 10. června nedat spát, jsou mnohem nepříjemnější:
Co děláme my sami, když se nějaké nové, plíživé zlo začne roztahovat nedaleko našich hranic?
Dokážeme mu čelit dřív, než si přijde pro nás?
A především – neukolébáme se vlastní lhostejností natolik, že až příště někdo ukáže prstem a nařídí „vymazat z mapy“, budeme se jen mlčky dívat jinam?
Lidice nejsou jen pomník minulosti. Jsou mrazivým zrcadlem dneška. Je jen na nás, co v něm uvidíme.
Jan Marunič
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