Chodíme do práce. Jen nás to přestalo bavit. Co s tím?
|60 %Evropanů má osobní zkušenost s vyhořením (STADA Health Report 2024)
|40 %českých zaměstnanců se nechce přetrhnout — quiet quitting (Alma Career)
|1 ze 4Čechů se potýká se syndromem vyhoření (Psychiatrická klinika VFN / ČT)
|14 %zaměstnanců v Evropě se v práci výrazněji angažuje (Gallup)
Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Čísla jsou krásná. Ekonomové jsou spokojení.
Nikdo ale neměří, jestli lidi ta práce ještě baví.
Spoiler: vůbec.
Nezaměňujte to s leností — HR oddělení po celé republice by si oddechla, kdyby to tak jednoduché bylo. Říká se tomu vyhoření, quiet quitting. Různá slova pro totéž: člověk přijde, splní, odejde. A zbytek si nechá pro sebe.
Často je to přitom ten nejlepší člověk v místnosti.
Problém, který nezní jako problém
Tiché vyhoření nevypadá jako krize. Vypadá jako pondělí, které nikdy nekončí.
Zaměstnanec nepláče na záchodě. Chodí. Posílá maily. Sedí na poradách. Akorát přestal mít nápady. Přestal se ptát. Přestalo mu záležet na tom, jestli projekt dopadne dobře — nebo jen dopadne.
Čtyřicet procent českých zaměstnanců se v práci nechce přetrhnout. To není okrajová skupina divných lidí. To je ten chlap vedle vás u kávovaru.
A teď ta absurdní část: spokojenost zaměstnanců přitom roste. Mzdy stoupají, inflace klesá, firmy přidávají benefity a pingpongové stoly. Na papíře nikdy líp. Grafton Recruitment tomu říká „quiet cracking“ — tiché lámání. Bez dramatu, bez výpovědi. Člověk prostě jednoho dne přestane věřit, že to má smysl.
Navenek vše funguje.
Covid vám dal čas přemýšlet. To byl problém.
Najednou bylo ticho. Žádné dojíždění, žádné open space, žádné „tak co, jaký byl víkend“. A v tom tichu si spousta lidí poprvé položila otázku, kterou předtím nestihli: proč vlastně dělám to, co dělám?
Odpověď se jim nelíbila.
Třetina českých zaměstnanců dnes pracuje pravidelně i mimo pracovní dobu. Tři čtvrtiny myslí na práci ve volném čase. Technologie jim daly svobodu pracovat odkudkoli. Využili ji hlavně k tomu, aby pracovali pořád.
A pak se rozhodli, že dost.
Ne výpovědí. Ne stávkou. Jen přestali chodit o hodinu dřív a zůstávat o dvě déle.
„Pracovníci si cílevědoměji upevňují svou autonomii. Říkají: jsem lidská bytost a v mém životě jsou i jiné věci než práce.“ — Katie Baileyová, King’s College London
Generační lom, nebo obecný jev?
Nejjednodušší vysvětlení zní: je to těmi mladými. Generace Z nechce pracovat, mileniálové chtějí smysl místo výplaty, a vůbec, za nás to bylo jinak.
Ano, jinak. Jen ne nutně líp.
Deloitte zjistil, že 80 % mladých Čechů považuje smysl práce za důležitý. Zároveň jen 45 % věří, že jejich zaměstnavatel bere duševní zdraví vážně. To není rozmar. To je čistá nedůvěra.
Ale vyhoření netrpí jen ti, co nosí AirPody a mají nárok na work-life balance. Zdravotnictví. Školství. Profese, kde lidé vydrželi mizerné platy, protože jim práce dávala smysl. Inflace ten smysl nezdražila — jen ukázala, že má taky svoje meze.
I učitelka může dojít na dno.
Co s tím?
Firmy reagují. Jóga v kanceláři. Mental health day. Newsletter o psychické pohodě každý druhý čtvrtek.
A pak pošlou mail v neděli v osm večer.
WHO vyhoření klasifikuje jako pracovní fenomén od roku 2019. Ne osobní selhání. Ne slabost. Problém organizace. Metaanalýza 117 firemních studií ukázala, že vyhoření snižují organizační opatření — ne aplikace na meditaci.
Firmy to vědí. A stejně koupí dalších padesát licencí na Headspace.
Problém není v lidech. Nikdy nebyl.
Je ve firmách, které si spletly loajalitu s dostupností. Výkon s přítomností. Motivaci s tabulkou benefitů a jedním teambuildingovým víkendem za rok, kde se střílí paintball a říká se tomu „budování vztahů“.
Je v ekonomech, kteří měří HDP, produktivitu, zaměstnanost — ale nikoho nenapadlo zařadit do národních statistik kolonku „a baví vás to ještě?“. Příliš subjektivní. Příliš těžko měřitelné. Příliš nepříjemné.
Je v politicích, kteří mluví o pracovním trhu jako o strojovně — vstupy, výstupy, efektivita. Lidé v té metafoře nefigurují. Jsou tam jako součástky, které by měly být vděčné, že vůbec jedou.
A je — a to je ta nejnepříjemnější část — v nás samotných. V kultuře, která desítky let odměňovala přepracovanost jako ctnost. Kde „nemám čas“ bylo společenský status. Kde člověk, který odcházel z kanceláře ve čtyři, byl líný — a ten, kdo zůstával do osmi, byl perspektivní. Vychovali jsme celou generaci, která neumí přestat. A teď kroutíme hlavou nad tím, že ta následující odmítá začít.
Řešení existuje. Není sexy, nestojí na aplikaci ani na kurzu mindfulness. Vyžaduje, aby si firmy přestaly hrát na rodinu a začaly se chovat jako zaměstnavatelé — tedy férově, předvídatelně a s respektem k tomu, že zaměstnanec má po šesté hodině večer vlastní život. Vyžaduje manažery, kteří nepovažují hranice za osobní útok. A vyžaduje společnost, která přestane glorifikovat vyčerpání jako důkaz hodnoty.
To jsou nepopulární věty. V zasedačkách se za ně neklepe. Ale ticho, které se šíří českými kancelářemi, mluví jasněji než jakákoliv tisková zpráva.
Zdroje: STADA Health Report 2024 · Alma Career JobsIndex · Gallup State of the Global Workplace · Deloitte Gen Z & Millennial Survey 2025 · Masarykova univerzita / IRTIS (2025) · Grafton Recruitment (2026) · WHO ICD-11 · Psychiatrická klinika VFN / Česká televize
Jan Marunič
