Rande s realitou: Jak (ne)hledat dokonalého muže v nedokonalém světě

Kdy jsme vlastně připraveni na nový začátek?

Všichni jsme se tam někdy ocitli. Po rozchodu, když se zdá, že svět se pomalu vrací do normálu, se náhle objeví někdo nový. A my si myslíme, že je to znamení. Znamení, že jsme připraveni. Že je čas začít znovu.