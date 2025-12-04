Proč se z každé hádky stává šampionát ve šprtání minulosti

Vztahy nejsou jen o smíchu a romantice někdy jsou o tom, jak se dokážeme pohádat i o věci, která se stala před týdny… a přitom zůstat spolu.

Vztahy nejsou jen o společném smíchu a romantických večeřích. Někdy jsou spíš o tom, jak dokážeme vytáhnout ze vzduchu každý starý spor a proměnit ho ve velké finále olympiády v hádkách.


Seděl jsem naproti partnerovi s kafem v ruce a přemýšlel, jestli je možné vyhrát argument, který začal už před třemi týdny. On mluví o faktu A, já o faktu B, a mezi tím se přihodí připomínka faktu C z loňského listopadu který jsem už dávno chtěl nechat spát.

A pak si uvědomíme, že to vlastně není o tom, kdo má pravdu. Je to o tom, že každý z nás chce být slyšen. A někdy se prostě nedaří nechat minulost minulostí.

Všechno tohle šprtání může být vyčerpávající. Ale když se na chvíli zastavíme a nadechneme, často zjistíme, že za těmi hádkami je jen snaha porozumět tomu druhému.

A možná je právě v těch malých hádkách skrytý klíč: nevyhrát, ale být spolu i když se někdy ztratíme v detailech, které nás tak snadno rozhází.

Autor: Jan Lyčka | čtvrtek 4.12.2025 11:40 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Jan Lyčka

Když romantika narazí na špinavé ponožky

Říká se, že vztahy ztroskotávají na velkých věcech. Ale upřímně kolikrát vás víc rozhodily ponožky na zemi než opravdová krize?

19.9.2025 v 11:30 | Karma: 11,91 | Přečteno: 237x | Diskuse | Ona

Jan Lyčka

Proč nám muži vždycky volají, až když už je pozdě?

Sotva začneš mít život jakž takž pod kontrolou a káva ti konečně nechutná po slzách... pípne zpráva od ex. Náhoda? Sotva. Tohle je příběh o tom, jak se minulost ráda připomíná – ideálně v momentě, kdy se jí už vůbec neptáš na názor.

2.7.2025 v 11:31 | Karma: 11,10 | Přečteno: 363x | Diskuse | Ona

Jan Lyčka

Když se přestaneme porovnávat, možná konečně zjistíme, co opravdu chceme.

Každý den nás zahlcují životy ostatních – dokonalejší, rychlejší, úspěšnější. A čím víc se díváme ven, tím míň slyšíme sami sebe. Možná je čas přestat se porovnávat a konečně zjistit, co opravdu chceme my.

30.5.2025 v 10:02 | Karma: 7,81 | Přečteno: 111x | Diskuse | Ona

Jan Lyčka

Je monogamie přirozená, nebo jsme si ji jen vymysleli?

Je monogamie přirozená, nebo jen přežitek? Ve světě plném možností a neustálých změn možná nastal čas přehodnotit, co od vztahů opravdu chceme.

6.3.2025 v 13:52 | Karma: 9,31 | Přečteno: 327x | Diskuse | Ona

Jan Lyčka

Když se život neodehrává podle plánu.

Někdy život neprobíhá podle scénáře, který jsme si napsali. Vztahy se rozpadnou, kariéra se zkomplikuje a sny se zdají být stále vzdálenější. Ale co když všechno, co se zdá jako konec, je jen novým začátkem?

24.2.2025 v 12:03 | Karma: 7,27 | Přečteno: 174x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé
26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...
28. listopadu 2025  10:45

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

Otec děti držel pod krkem, bil i svázal lepicí páskou, půjde na sedm let do vězení

ilustrační snímek
4. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Za dlouhodobé týrání pěti vyženěných i vlastních dětí si otec z Lysé nad Labem odpyká sedm let...

Vstupenky na olympijský festival už jsou v prodeji

Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují...
4. prosince 2025  11:47

Vstupenky na Olympijský festival v Českých Budějovicích jsou v prodeji už nyní — a to online....

V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....
4. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  11:42

V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně...

Další nehoda na přechodu. Devadesátiletý řidič srazil u školky muže s dcerkou

ilustrační snímek
4. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Ke dvojici zraněných chodců musela ve středu vyjíždět záchranná služba v Olomouci poté, co je na...

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Jan Lyčka

  • Počet článků 14
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 234x
Rád bych se podělil o své introspektivní úvahy o lásce a vztazích v moderním světě. Chci sdílet své osobní zkušenosti a pocity, a to s dávkou humoru a ironie.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.