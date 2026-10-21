Proč nám někdy chybí lidé, se kterými už nechceme být?
Představte si, že je obyčejný večer. Nic zvláštního se neděje, nikdo vás nerozhodil a vlastně máte docela klid. Pak ale zaslechnete písničku, kterou jste spolu poslouchali, projdete kolem místa, kam jste chodívali na kávu, nebo se vám na telefonu objeví stará fotografie.
Najednou vám někdo chybí.
Ne nutně natolik, abyste mu chtěli zavolat. Možná si ani nepřejete, aby se vrátil do vašeho života. Když si vzpomenete na všechny důvody, proč už spolu nejste, dobře víte, že některé věci se nezměnily a jiné byste znovu prožívat nechtěli.
Přesto vám chybí.
A právě tady začíná zvláštní rozpor. Jak může člověku chybět někdo, s kým už vlastně nechce být?
Možná proto, že vztah nikdy netvořil jen ten druhý člověk. Byly to také společné rituály, zprávy před spaním, drobnosti, kterým jste rozuměli jen vy dva. Pocit, že máte komu vyprávět, co se vám během dne přihodilo. Někdo, kdo znal vaše nálady, oblíbené jídlo i způsob, jakým se tváříte, když tvrdíte, že vám nic není.
Když takový vztah skončí, nezmizí všechno najednou. Člověk odejde, ale vzpomínky zůstávají na svých místech ještě dlouho.
A někdy vám nechybí ani tak on sám. Chybí vám jistota, kterou jste vedle něj cítili. Možná také představa budoucnosti, kterou jste si kdysi poskládali do nejmenších detailů. Společný byt, dovolená, obyčejná neděle. Věci, které se nikdy nestaly, a přesto jste se na ně dokázali těšit.
Právě tohle bývá na koncích vztahů zvláštní. Člověk totiž nepřichází pouze o někoho, koho měl rád. Někdy přichází také o budoucnost, kterou si s ním představoval. A zatímco se s odchodem druhého postupně smiřuje, musí se zároveň rozloučit i se všemi těmi představami.
Nejtěžší na tom možná je, že si můžeme pamatovat hezké chvíle, aniž bychom zapomněli na ty špatné. Nemusíme z někoho udělat špatného člověka, abychom si obhájili vlastní odchod. Stejně tak nemusíme popřít všechno krásné, co jsme spolu zažili, jen proto, abychom dokázali jít dál.
Přesto máme někdy tendenci sami sebe přesvědčovat, že pokud nám bývalý partner stále chybí, musíme ho ještě milovat. Že jsme se neposunuli, že jsme se s rozchodem nevyrovnali nebo že jsme možná udělali chybu.
Jenže co když to tak vůbec není?
Co když nám někdo může chybět, aniž bychom ho chtěli zpátky? Co když nám schází spíš pocit blízkosti než konkrétní člověk? A co když se nám občas zasteskne po době, kdy jsme ještě věřili, že všechno dopadne jinak?
Společnost nás občas nutí vybírat si jednu z možností. Buď jsme rádi, že je konec, nebo nám druhý stále chybí. Jako by obojí nemohlo existovat současně.
Přitom může.
Můžeme někomu přát všechno dobré, a přesto si nepřát být součástí jeho dalšího života. Můžeme se usmát při vzpomínce a současně vědět, že návrat by nebyl dobrý nápad. Můžeme uznat, že jsme s někým prožili krásné období, a zároveň přijmout, že už v něm nemáme pokračovat.
A možná právě v tom spočívá skutečné smíření. Ne v tom, že na druhého člověka přestaneme myslet, ale v tom, že vzpomínka přestane být důvodem k návratu. Že už nemáme potřebu něco napravovat, vysvětlovat nebo znovu otevírat. Dokážeme si připustit, že něco mělo svůj význam, i když to nemělo trvat navždy.
Někteří lidé totiž z našeho života odejdou, ale to ještě neznamená, že jejich přítomnost v něm byla zbytečná. Možná nás něco naučili, možná nám ukázali, co od vztahu potřebujeme, nebo nám pomohli pochopit, co už příště nechceme přehlížet.
A možná se jednou přistihneme, že na ně vzpomínáme bez smutku, bez vzteku a bez touhy cokoli vracet. Jen s vědomím, že kdysi byli důležitou součástí našeho příběhu.
Nemusíme se k nim vracet, abychom si mohli vážit toho, co jsme spolu prožili.
A tak mě napadá jedna otázka: Když vám někdo z minulosti stále chybí, znamená to, že ho ještě milujete, nebo se jen učíte žít bez něčeho, co pro vás kdysi bylo důležité?
Jan Lyčka
Kdy jste se naposledy cítili opravdu sami sebou?
Někdy si ani nevšimneme, kdy jsme ze sebe začali trochu ubírat. Méně mluvíme, méně chceme, méně se ptáme. Jen proto, abychom měli klid. Ale kdy se z kompromisu stane ztráta sebe sama?
Jan Lyčka
Když zjistíš, že rozchod začal dávno před tebou
Nejhorší na rozchodu možná není samotná věta „končíme“. Mnohem víc bolí okamžik, kdy zjistíte, že zatímco vy jste stále věřili ve společnou budoucnost, ten druhý už několik měsíců potichu odcházel.
Jan Lyčka
Mám tě rád vs Miluju tě: Když slova váží víc než činy
„Mám tě rád“ je bezpečné, „miluju tě“ zavazuje. Dvě věty, mezi nimiž je rozdíl v odvaze, hloubce i ochotě zůstat, když láska přestane být pohodlná. Protože ne každé cítění je slib.
Jan Lyčka
Proč se z každé hádky stává šampionát ve šprtání minulosti
Vztahy nejsou jen o smíchu a romantice někdy jsou o tom, jak se dokážeme pohádat i o věci, která se stala před týdny... a přitom zůstat spolu.
Jan Lyčka
Když romantika narazí na špinavé ponožky
Říká se, že vztahy ztroskotávají na velkých věcech. Ale upřímně kolikrát vás víc rozhodily ponožky na zemi než opravdová krize?
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Muž na Hodonínsku se zabarikádoval. Hrozil výbuchem, tvrdí starosta
V Žeravicích na Hodonínsku zasahují policisté. Řeší bezpečnostní incident, kdy muž ohrožoval své...
Na postu šéfa olomoucké činohry vystřídá Romana Vencla režisér David Vyhnánek
Moravské divadlo Olomouc bude mít od příští divadelní sezony nového šéfa činohry. Romana Vencla...
Hradec Králové připravuje obnovu varovného systému za 71 milionů korun
Stotisícový Hradec Králové chystá obnovu varovného systému, který upozorňuje obyvatele na případné...
Novým starostou Prachatic bude lídr vítězných Nezávislých Martin Malý
Novým starostou Prachatic bude Martin Malý, lídr kandidátní listiny vítězných Nezávislých. Ve městě...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 18
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 219x