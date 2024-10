Nová jízda: Láska na druhý pokus (a strach nechat ji ujet)

V sobotu jsem se ocitl na peróně, vlak přijížděl a já přemýšlel, jestli tohle celé není chyba. Po tom všem, čím jsem prošel, jsem byl plný pochybností. Chci tohle vůbec?

Říkejme mu třeba… Petr Už když jsem ten lístek kupoval, v hlavě mi běžel celý film. Je normální, aby se mi někdo líbil tak brzo po rozchodu?

Co když se zase zamiluju a dopadne to špatně? Bude to stejná jízda plná zklamání? Možná bych měl radši vystoupit, vrátit se do Prahy, objednat si sushi a otevřít to víno, které mi leží v lednici… A večer strávit bezpečně v náručí svého gauče.

Ale nestalo se. Jel jsem dál.

Když jsem dorazil a poprvé ho uviděl, byl to přesně ten okamžik, kdy jsem se na moment přestal bát. Měl tak přirozený, milý úsměv. A ten úsměv mi řekl víc než tisíc slov. Najednou jsem cítil, jak ze mě opadává stres. Odpoledne jsme trávili seznamováním, povídáním a bylo to příjemné. A i když jsem měl strach z toho, co by mohlo být, ten víkend byl krásný.

Jenže jak se blížil konec, mé otázky se vrátily. Najdou se mezi muži i tací, kteří dokážou být upřímní a neublížit? A on? Ozve se mi, nebo to celé bylo jen jedno z těch setkání, která vyšumí dřív, než se stačí cokoliv stát?

Nakonec jsem si ale uvědomil, že žádná odpověď nebude jasná hned. Někdy prostě musíme dát věcem čas, odvážit se. Nezáleží na tom, jak brzy po rozchodu někoho potkáte. Záleží na tom, jak se vedle něj cítíte. A pokud vám dokáže vykouzlit úsměv na tváři, aspoň na chvíli, možná to za tu jízdu stojí.