Když se život neodehrává podle plánu.

Někdy život neprobíhá podle scénáře, který jsme si napsali. Vztahy se rozpadnou, kariéra se zkomplikuje a sny se zdají být stále vzdálenější. Ale co když všechno, co se zdá jako konec, je jen novým začátkem?

Život by měl mít jasný scénář. Tvrdě pracujeme, zamilujeme se, dosáhneme úspěchu, najdeme štěstí. Ale co když se něco pokazí? Co když se vztah rozpadne, kariéra nejde podle plánu a místo vysněného života máme jen chaos, který jsme rozhodně neočekávali?

Minulý týden jsem seděl na gauči u své sousedky. Se slzami v očích mi řekla: „Mělo to být jinak. Měla jsem být vdaná, měla jsem mít děti, měla jsem být šťastná.“ A já se musel zeptat – kdo vlastně rozhoduje, jak to má být?

Možná se nám někdy zdá, že se všechno hroutí, ale co když se to jen skládá jinak, než jsme plánovali? Co když každá chyba, každý konec, každý nečekaný zvrat není tragédie, ale cesta k něčemu lepšímu?

Všechno jednou dobře dopadne. A pokud ne? Pak to znamená, že příběh ještě neskončil.