Kdy jsme vlastně připraveni na nový začátek?

Všichni jsme se tam někdy ocitli. Po rozchodu, když se zdá, že svět se pomalu vrací do normálu, se náhle objeví někdo nový. A my si myslíme, že je to znamení. Znamení, že jsme připraveni. Že je čas začít znovu.

Ale kdy to vlastně víme? Kdy jsme opravdu připraveni odložit minulost a otevřít se někomu novému?

Ten víkend s Petrem mě donutil zamyslet se nad tím, co to znamená být skutečně připravený. Na povrchu to vypadalo jednoduše – Petr byl milý, okouzlující a naše rande bylo krásné. A přesto, když jsem ležel vedle něj, něco uvnitř mě mi říkalo, že ještě není čas. Myšlenky na mého bývalého partnera mi neustále bránily být přítomný. I když jsem chtěl být s Petrem tady a teď, část mě byla stále tam a tehdy – v minulosti, v nevyřešených emocích a neuzavřených kapitolách.

Možná to je ono. Možná nejde o to, kolik času uplynulo od rozchodu, nebo jak dokonalý se zdá ten nový člověk, který se objevil. Možná jde o to, zda jsme schopni nechat minulost za sebou a přestat se ohlížet zpět. Jestli jsme skutečně schopni být přítomní s někým novým, bez toho, abychom stále porovnávali, co bylo.

A tak jsem si uvědomil, že čas není ten rozhodující faktor. Někdo může být připravený za pár týdnů, někdo za měsíce nebo dokonce roky. Klíčem je, kdy naše srdce přestane utíkat zpět. Kdy vzpomínky přestanou být tak ostré a kdy se už nebudeme ptát, co by kdyby.

Možná ta správná jízda přijde, až budeme připraveni jet dál bez zavazadel z minulosti. A to je v pořádku. Na nové začátky si můžeme počkat.