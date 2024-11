Je seznamka místem, kde lze najít přátelství?

Seznamky už nejsou jen o lásce – lidé na nich hledají i přátelství. V digitálním světě osamělosti se tak seznamky stávají místem pro nová spojení a hluboké vztahy všech podob.

V dnešním digitálním světě, kde se vše odehrává na obrazovkách našich telefonů, jsem se musel zamyslet: je možné, aby seznamka, místo tradičně určené pro hledání lásky, byla také platformou pro vznik přátelství? A pokud ano, co to o nás jako společnosti vypovídá?

Seděl jsem v místní kavárně a sledoval lidi kolem. Pár, který se právě potkal na Tinderu, a vedle něj dvě ženy, které se nadšeně bavily o tom, jak se poznaly na seznamce, ale „zůstaly jen kamarádkami“. To mě přimělo přemýšlet – může se seznamka proměnit ve virtuální platformu, kde lidé nehledají jen svého vysněného partnera, ale i přátele?

Kdysi, když jste někomu řekli, že jste potkali svého partnera přes internet, lidé na vás pohlíželi s údivem, někdy i s posměchem. Dnes? Je to téměř pravidlo. A tak, když se hranice online seznamování posouvají, proč by nemohly zahrnovat i nové formy vztahů, jako je přátelství? Lidé se cítí osamělí. Ve městě, je překvapivě snadné zůstat v davu neviditelný. A někdy hledáme někoho, s kým si prostě můžeme popovídat, zajít na kafe, sdílet radosti a starosti, aniž bychom nutně toužili po romantické lásce.

Ale jak to vlastně funguje? Otevíráte aplikaci, nahráváte svoje selfie a hned se ptáte: „Hledám přátelství nebo něco víc?“ Co je na tom zajímavé, je to, jak snadno se naše vnímání vztahů může změnit, když máme na dosah nekonečný proud potenciálních spojení. Mohlo by to být tak, že moderní seznamky nám umožňují hledat víc než jen romantické vztahy? Hledat třeba i duševní souznění, sdílení zájmů a konverzaci bez tlaku očekávání.

Nedávno mi jedna kamarádka, říkejme jí Verča, svěřila, že na seznamce našla nejlepšího kamaráda. Ano, slyšíte správně – kamaráda. Našla někoho, s kým si rozumí, s kým může zajít na víno a povídat si o životě. Není v tom žádná romantika, žádné polibky na rozloučenou. Jen čisté přátelství. Když jsem se jí zeptal, proč to zkusila na seznamce, odpověděla: „Protože je to stejně snadné jako najít partnera, možná i snazší. Lidé tam jsou otevření novým spojení. A kdo říká, že seznamky musí být jen o lásce?“

A pak tu je ten zajímavý aspekt: když vstoupíte na seznamku, jste obvykle připraveni odhalit své skutečné já. Hledáte někoho, s kým můžete být upřímní, zranitelní. A v tom se někdy rodí ta nejhlubší přátelství. Protože přátelství, stejně jako láska, je o spojení – o nalezení někoho, kdo vás chápe a s kým si můžete být navzájem oporou.

A tak se ptám, možná trochu cynicky: není to všechno jen hra očekávání? Hledáme lásku, ale najdeme přátelství. Hledáme přátelství, ale najdeme lásku. Seznamka se stává místem, kde můžeme zkoumat sami sebe, své touhy a potřeby, aniž bychom byli omezeni jen na jednu roli.

Znamená to, že seznamka je novodobým způsobem, jak rozšířit své sociální kruhy? Nebo jsme všichni jen natolik zaneprázdnění svým životem, že si musíme sjednávat schůzky i na přátelství?

Jedna věc je jistá: v době, kdy je technologie tak propojená s našimi životy, není důležité, kde své vztahy najdeme – ať už jde o lásku, přátelství, nebo něco mezi tím. Hlavní je, že máme možnost zvolit si, co hledáme, a být otevření tomu, co najdeme. Takže možná seznamka není jen místem pro hledání lásky. Možná je to místo, kde si můžeme vytvořit vztahy, které nás opravdu obohacují – ať už v jakékoliv formě.