Je monogamie přirozená, nebo jsme si ji jen vymysleli?

Je monogamie přirozená, nebo jen přežitek? Ve světě plném možností a neustálých změn možná nastal čas přehodnotit, co od vztahů opravdu chceme.

Kdysi bylo všechno jasné – našli jste si jednoho partnera, vzali jste se a žili spolu šťastně až do smrti. Ale podívejme se na realitu. Rozvodovost je obrovská, nevěra běžná a seznamovací aplikace nabízejí nekonečné možnosti. Takže se ptám: je monogamie stále něco, co dává smysl, nebo je to jen společenský konstrukt, který už přestal fungovat?

Seděl jsem na vínu s kamarádem, který se mi svěřil: „Já prostě nevěřím, že jeden člověk může být vším, co v životě potřebuješ. Lidi se mění, touhy se mění. Proč si to nepřiznat?“ Na druhé straně moje kamarádka tvrdila: „Když někoho opravdu miluješ, nemáš potřebu hledat dál.“ A já? Já jsem někde mezi. Protože upřímně – kolik z nás věří na lásku na celý život, ale zároveň se bojí přiznat, že občas pokukuje jinam?

Neříkám, že monogamie nefunguje. Ale není čas přestat se tvářit, že je to jediná správná cesta? Možná bychom se měli přestat nutit do pravidel, která nám nevyhovují, a začít se ptát, co od vztahu doopravdy chceme. A co vy?

Myslíte si, že monogamie je přirozená, nebo je načase přiznat, že každý vztah může vypadat jinak?