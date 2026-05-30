Také jste stále s něčím nespokojeni?

Stal se z toho zvyk. Je to nedílnou součástí našich životů. Valí se na nás ze všech stran. Nespokojenost. Jako by většina lidí potřebovala zažít horší časy, aby si uvědomila, jak skvěle se má právě teď. 

Co kdybychom se od té laviny nespokojenosti odpoutali a přestali se s ní bratříčkovat? Co kdybychom se bratříčkovali s její opomíjenou sestřičkou - spokojeností. Můžeme jí též říkat vděčnost. Pokud se rozhodneme, že jí ve svém životě dáme více prostoru než nespokojenosti, najednou se začne objevovat všude.

Můžete ji pociťovat dokonce okamžitě. Ano, hned teď. I tyto řádky můžete číst s pocitem spokojenosti a vděčnosti, že se právě teď věnujete sami sobě, svému rozvoji a své spokojenosti. Můžete cítit spokojenost či vděčnost za prostředí, v němž se nyní nacházíte. Nebo jste na tom skutečně tak špatně, že by s vámi nikdo neměnil? Vidíte, možná že na této planetě žijí miliony či dokonce miliardy lidí, kteří by s vámi měnili okamžitě a s obrovskou vděčností.

Lidé se přes média a jejich neustálé hledání důvodů k nespokojenosti odvykli radovat. Radovat z maličkostí. Být spokojení se svým partnerem či partnerkou, se svými dětmi, se svými rodiči nebo prarodiči, se svými přáteli či sousedy, se svým bydlením, zaměstnáním či hmotným majetkem. Na všem naopak hledají důvody k nespokojenosti a kupodivu je na všem nacházejí ve velkém. Dokonce i sami na sobě.

Pokud si sami sebe vážíte a jste se sebou spokojeni, pak jste ve svém osobním rozvoji ušli zjevně obrovský kus cesty, protože tuto samozřejmost pociťuje dnes málokdo. I to je smyslem těchto řádků, přinášet tato drobná uvědomění, při nichž si dopřejete zastavení a třeba i něco ve svém životě změníte. A třeba teď začnete věnovat mnohem více pozornosti spokojenosti a vděčnosti. Víc k té spokojenosti skutečně nepotřebujete... Je tu s námi se všemi. Jen otevřít oči.

Autor: Jan Kuthan | sobota 30.5.2026 16:00 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

Další články autora

Jan Kuthan

Režírujete si svůj život sami, nebo hrajete komparz v jiných příbězích?

Chtěli byste si zahrát ve filmu? Nebo byste rádi stáli za kamerou, režírovali nebo psali scénáře? Mnoha lidem nikdy nedojde, že oni sami jsou velkolepými filmovými tvůrci svého vlastního bijáku.

20.5.2026 v 15:25 | Karma: 2,36 | Přečteno: 63x | Diskuse | Osobní

Jan Kuthan

Něco se vám nelíbí? A víte, kdo za to může?

Máme skvělou příležitost užívat si života skrz fantastický nástroj, kterým je lidské tělo. Jeho smysly nám umožňují vnímat pestrou paletu barev, chutí, vůní nebo třeba tvarů.

20.11.2025 v 10:29 | Karma: 4,82 | Přečteno: 162x | Diskuse | Osobní

Jan Kuthan

Proč je lepší si neprosazovat svůj názor?

Lidé často velmi silně lpí na svém názoru. Jsou kvůli němu schopni šílených věcí. NÁZOR je přitom něco, co nás ohromně omezuje. Máme jich totiž tisíce. A čím více názorů máme, tím se považujeme za chytřejší. Opak je však pravdou.

13.7.2025 v 8:30 | Karma: 9,23 | Přečteno: 209x | Diskuse | Společnost

Jan Kuthan

Konečně řešení, jak vyřešit všechny ty špatné a zlé lidi

Kde se berou ti „zlí lidé", kteří neustále někomu ubližují? Jednou jsou to pedofilové, jindy vrazi, násilníci, zloději, podvodníci, politici, korporáti... Co s nimi? Nabízím toto řešení...

24.6.2025 v 16:52 | Karma: 6,89 | Přečteno: 251x | Diskuse | Společnost

Jan Kuthan

Problémy jsou od toho, aby se pustily

Jedním z největších omylů, jakým jsem desítky let věřil, je přijetí této myšlenky: „Problémy jsou od toho, aby se řešily."

24.4.2025 v 9:48 | Karma: 8,88 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost
Jan Kuthan

  • Počet článků 11
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 231x
Rád přemýšlím o životě a nezdráhám se staré návyky přehodnocovat a měnit tak, abych měl ze svého života stále lepší pocit. Třeba svým pohledem na život inspiruji i Vás.
