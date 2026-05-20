Režírujete si svůj život sami, nebo hrajete komparz v jiných příbězích?
Místo toho přijmou každou nabídku do komparzu a ještě při tom nadávají na ostatní režiséry, že jim nepřidělí větší roli.
Ať už vás v životě potká cokoliv, vaše reakce plně odpovídá scénáři, jenž si sami píšete. Myšlenky, které vám právě nyní běhají hlavou, nejsou náhodné. Odpovídají tomu, jaký točíte film. Mohou vás navigovat, inspirovat a posouvat ke stále radostnějšímu natáčení. Zrovna tak mohou zašlapat váš tvůrčí talent a odvést Vaši pozornost co nejdál od vaší vlastní tvorby.
Na myšlenky to ale nesvedete. Vše probíhá ve vaší režii. Vy máte možnost křiknout „stop“, vyhodit je z placu a nahradit je tím, co vašemu dílu prospěje. Pokud vnitřně cítíte, že vám do záběru leze něco, co nemá ve vašem filmu místo, stačí na to přestat mířit kamerou.
Zní to triviálně? Přesto spousta lidí dělá přesný opak. Jakmile jim něco vadí, vyžívají se v detailních záběrech a pak nadávají, že takhle si ten svůj film nepředstavovali. Nic kloudného sami nikdy nevytvoří. Jsou totiž zaneprázdněni hodnocením jiných filmů, režisérů, scenáristů či herců.
Ve skrytu duše chtějí točit fantastický film (tedy žít fantastický život) a čím víc se tomuto plánu vzdalují, tím víc je to podvědomě štve. Hází vinu na druhé, ale přitom ignorují svůj vlastní scénář. Ten se jim neustále připomíná skrze vlastní pocity.
Jakmile máte dobrý pocit a radost z natáčecího dne, jedete podle ideálního scénáře.
Jakmile nemáte ze svého filmu dobrý pocit, zjevně jste sešli z cesty.
Vy se svobodně rozhodujete, komu a čemu dáte ve svém filmu hlavní roli a čemu roli vedlejší. Jste to vy, kdo je pod tím podepsaný. Jaké filmy točí ostatní, není podstatné. Pokud chcete žít pohodový rodinný film, pak vás nemůže vyvádět z míry, že jiní režiséři se vyžívají v dramatech, hororech, kriminálkách nebo v jiných žánrech, jako jsou třeba pohádky nebo romantické filmy. Je to každého věc. Jděte si svou vlastní originální cestou.
Tvořte si svůj film a nehledejte výmluvy, proč nemůže být lepší. Vytvořte nejlepší film, jaký se svými možnostmi můžete natočit. Možná byste chtěli větší rozpočet, možná jiné kulisy, možná byste nejraději vyměnili celý štáb a dost možná se bojíte filmové kritiky, jak bude vaše dílo přijato.
Je úplně jedno, co říkají druzí. Točte si svůj film. Točte pro váš dobrý pocit z akce. A jestli nemáte dobrý pocit, začněte znovu a lépe. Nemusíte nic dotáčet jen proto, že už máte spoustu natočeného materiálu a bojíte se změny nebo reakcí druhých. Není nic špatného na tom, když své filmařské zkušenosti využijete tak, abyste si odteď všechny následující natáčecí dny pořádně užili. Nic jiného ani nedává smysl.
Netočíte svůj film proto, že to dělají všichni, ale proto, že to je fantastická zábava. Nemusíte nikomu vysvětlovat, proč některé natočené scény vystřihnete a zahodíte. Jestli to tak cítíte, udělejte to. Vyjasněte si, jaký chcete točit film - tedy jaký chcete žít život - a začněte s ním hned teď. Bez ohledu na minulost, bez ohledu na kritiku.
Dejte do svého filmu své srdce. Netvořte jej z vypočítavosti, ale s láskou. I kdybyste v něm chtěli jen chodit na procházky, klábosit s přáteli, mazlit se s kočkou a hrát si s dětmi, nepotřebujete k tomu něčí souhlas. Pokud to tak cítíte, jděte si za tím. Řiďte se vaším scénářem, i kdyby vám ostatní tvrdili, že takové filmy se dnes netočí, že je v nich málo krve, násilí, politických tahanic, svržených bomb, fotbalových výsledků a celkově málo stresu a starostí.
I kdyby váš scénář označovali za sci-fi, jste to vy, kdo si rozhoduje o svém filmu. Máte na výběr ze všech možných žánrů a můžete svobodně tvořit. Můžete v něm obsadit radost, ale klidně i nenávist. Můžete v něm sportovat, luštit křížovky, chytat ryby, okopávat záhony, brouzdat na internetu, skákat s padákem. Můžete brečet nebo se smát, můžete rozdávat úsměvy nebo nahánět hrůzu. Vše je vaše svobodné rozhodnutí.
Nemusíte rozumět filmům jiných tvůrců. Nemusíte s nimi souhlasit. Jsou to jiné filmy. Nic víc, nic míň. Nejsou ani horší ani lepší. Jsou jiné. Pokud se vám líbí, inspirujte se jimi. Pokud se vám nelíbí, neřešte je. Nemusíte mít názor na vše, co někdo vytvořil. Nemusíte se po nikom opičit. Nemusíte s nikým válčit.
Soustřeďte se na svou tvorbu, ať výsledek stojí za to. Ubyde naštvaných nedoceněných komparzistů, kteří jdou z role do role v cizích příbězích. Místo nich vyrostou noví tvůrci úžasných příběhů, kteří budou inspirací pro ostatní.
Jan Kuthan
