Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Režírujete si svůj život sami, nebo hrajete komparz v jiných příbězích?

Chtěli byste si zahrát ve filmu? Nebo byste rádi stáli za kamerou, režírovali nebo psali scénáře? Mnoha lidem nikdy nedojde, že oni sami jsou velkolepými filmovými tvůrci svého vlastního bijáku.

Místo toho přijmou každou nabídku do komparzu a ještě při tom nadávají na ostatní režiséry, že jim nepřidělí větší roli.

Ať už vás v životě potká cokoliv, vaše reakce plně odpovídá scénáři, jenž si sami píšete. Myšlenky, které vám právě nyní běhají hlavou, nejsou náhodné. Odpovídají tomu, jaký točíte film. Mohou vás navigovat, inspirovat a posouvat ke stále radostnějšímu natáčení. Zrovna tak mohou zašlapat váš tvůrčí talent a odvést Vaši pozornost co nejdál od vaší vlastní tvorby.

Na myšlenky to ale nesvedete. Vše probíhá ve vaší režii. Vy máte možnost křiknout „stop“, vyhodit je z placu a nahradit je tím, co vašemu dílu prospěje. Pokud vnitřně cítíte, že vám do záběru leze něco, co nemá ve vašem filmu místo, stačí na to přestat mířit kamerou.

Zní to triviálně? Přesto spousta lidí dělá přesný opak. Jakmile jim něco vadí, vyžívají se v detailních záběrech a pak nadávají, že takhle si ten svůj film nepředstavovali. Nic kloudného sami nikdy nevytvoří. Jsou totiž zaneprázdněni hodnocením jiných filmů, režisérů, scenáristů či herců.

Ve skrytu duše chtějí točit fantastický film (tedy žít fantastický život) a čím víc se tomuto plánu vzdalují, tím víc je to podvědomě štve. Hází vinu na druhé, ale přitom ignorují svůj vlastní scénář. Ten se jim neustále připomíná skrze vlastní pocity.

Jakmile máte dobrý pocit a radost z natáčecího dne, jedete podle ideálního scénáře.

Jakmile nemáte ze svého filmu dobrý pocit, zjevně jste sešli z cesty.

Vy se svobodně rozhodujete, komu a čemu dáte ve svém filmu hlavní roli a čemu roli vedlejší. Jste to vy, kdo je pod tím podepsaný. Jaké filmy točí ostatní, není podstatné. Pokud chcete žít pohodový rodinný film, pak vás nemůže vyvádět z míry, že jiní režiséři se vyžívají v dramatech, hororech, kriminálkách nebo v jiných žánrech, jako jsou třeba pohádky nebo romantické filmy. Je to každého věc. Jděte si svou vlastní originální cestou.

Tvořte si svůj film a nehledejte výmluvy, proč nemůže být lepší. Vytvořte nejlepší film, jaký se svými možnostmi můžete natočit. Možná byste chtěli větší rozpočet, možná jiné kulisy, možná byste nejraději vyměnili celý štáb a dost možná se bojíte filmové kritiky, jak bude vaše dílo přijato.

Je úplně jedno, co říkají druzí. Točte si svůj film. Točte pro váš dobrý pocit z akce. A jestli nemáte dobrý pocit, začněte znovu a lépe. Nemusíte nic dotáčet jen proto, že už máte spoustu natočeného materiálu a bojíte se změny nebo reakcí druhých. Není nic špatného na tom, když své filmařské zkušenosti využijete tak, abyste si odteď všechny následující natáčecí dny pořádně užili. Nic jiného ani nedává smysl.

Netočíte svůj film proto, že to dělají všichni, ale proto, že to je fantastická zábava. Nemusíte nikomu vysvětlovat, proč některé natočené scény vystřihnete a zahodíte. Jestli to tak cítíte, udělejte to. Vyjasněte si, jaký chcete točit film - tedy jaký chcete žít život - a začněte s ním hned teď. Bez ohledu na minulost, bez ohledu na kritiku.

Dejte do svého filmu své srdce. Netvořte jej z vypočítavosti, ale s láskou. I kdybyste v něm chtěli jen chodit na procházky, klábosit s přáteli, mazlit se s kočkou a hrát si s dětmi, nepotřebujete k tomu něčí souhlas. Pokud to tak cítíte, jděte si za tím. Řiďte se vaším scénářem, i kdyby vám ostatní tvrdili, že takové filmy se dnes netočí, že je v nich málo krve, násilí, politických tahanic, svržených bomb, fotbalových výsledků a celkově málo stresu a starostí.

I kdyby váš scénář označovali za sci-fi, jste to vy, kdo si rozhoduje o svém filmu. Máte na výběr ze všech možných žánrů a můžete svobodně tvořit. Můžete v něm obsadit radost, ale klidně i nenávist. Můžete v něm sportovat, luštit křížovky, chytat ryby, okopávat záhony, brouzdat na internetu, skákat s padákem. Můžete brečet nebo se smát, můžete rozdávat úsměvy nebo nahánět hrůzu. Vše je vaše svobodné rozhodnutí.

Nemusíte rozumět filmům jiných tvůrců. Nemusíte s nimi souhlasit. Jsou to jiné filmy. Nic víc, nic míň. Nejsou ani horší ani lepší. Jsou jiné. Pokud se vám líbí, inspirujte se jimi. Pokud se vám nelíbí, neřešte je. Nemusíte mít názor na vše, co někdo vytvořil. Nemusíte se po nikom opičit. Nemusíte s nikým válčit.

Soustřeďte se na svou tvorbu, ať výsledek stojí za to. Ubyde naštvaných nedoceněných komparzistů, kteří jdou z role do role v cizích příbězích. Místo nich vyrostou noví tvůrci úžasných příběhů, kteří budou inspirací pro ostatní.

Autor: Jan Kuthan | středa 20.5.2026 15:25 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Jan Kuthan

Něco se vám nelíbí? A víte, kdo za to může?

Máme skvělou příležitost užívat si života skrz fantastický nástroj, kterým je lidské tělo. Jeho smysly nám umožňují vnímat pestrou paletu barev, chutí, vůní nebo třeba tvarů.

20.11.2025 v 10:29 | Karma: 4,82 | Přečteno: 162x | Diskuse | Osobní

Jan Kuthan

Proč je lepší si neprosazovat svůj názor?

Lidé často velmi silně lpí na svém názoru. Jsou kvůli němu schopni šílených věcí. NÁZOR je přitom něco, co nás ohromně omezuje. Máme jich totiž tisíce. A čím více názorů máme, tím se považujeme za chytřejší. Opak je však pravdou.

13.7.2025 v 8:30 | Karma: 9,23 | Přečteno: 209x | Diskuse | Společnost

Jan Kuthan

Konečně řešení, jak vyřešit všechny ty špatné a zlé lidi

Kde se berou ti „zlí lidé“, kteří neustále někomu ubližují? Jednou jsou to pedofilové, jindy vrazi, násilníci, zloději, podvodníci, politici, korporáti... Co s nimi? Nabízím toto řešení...

24.6.2025 v 16:52 | Karma: 6,89 | Přečteno: 250x | Diskuse | Společnost

Jan Kuthan

Problémy jsou od toho, aby se pustily

Jedním z největších omylů, jakým jsem desítky let věřil, je přijetí této myšlenky: „Problémy jsou od toho, aby se řešily.“

24.4.2025 v 9:48 | Karma: 8,88 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost

Jan Kuthan

Soudit druhé lidi umíme skvěle, ale existuje i lepší cesta

Díky médiím a internetu nám do života vstupuje obrovské množství lidí. Je jich tolik, že už není prostor je blíže poznat, a tak nám u některých uvíznou v paměti jen jména, jindy jen tváře a zpravidla nějaká drobná asociace.

24.1.2025 v 9:00 | Karma: 9,46 | Přečteno: 200x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
15. května 2026  10:20

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...

MS v hokeji 2026 ONLINE: Česko – Itálie. Národní tým hraje o tři body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...
20. května 2026  17:04

Česká reprezentace pokračuje na mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu dalším důležitým duelem....

Zkušený plastický chirurg: Pacienti si nosí na konzultace fotky od umělé inteligence

Plastického chirurga můžete znát také z druhé řady pořadu Extrémní proměny, kde...
20. května 2026

Estetická medicína v současnosti zažívá obrovský boom a spolu s ní roste i počet lidí, kteří kvůli...

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...
20. května 2026  9:42,  aktualizováno  16:47

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a...

Sochy z písku v Písku letos ztvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy

ilustrační snímek
20. května 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Sochy z písku letos podvacáté vyrostly Na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu v Písku. Právě téma...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jan Kuthan

  • Počet článků 10
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 245x
Rád přemýšlím o životě a nezdráhám se staré návyky přehodnocovat a měnit tak, abych měl ze svého života stále lepší pocit. Třeba svým pohledem na život inspiruji i Vás.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.