Něco se vám nelíbí? A víte, kdo za to může?
Díky tělu zažíváme spoustu situací a interakcí s jinými formami života. Naše vnímání je díky unikátnosti každého těla úžasně individuální. Každé tělo je doslova nosičem jiného programového nastavení.
Máme v něm uložena různá přesvědčení, omezení, názory nebo strachy. Život pak vesele proudí skrz tato nastavení a právě ona výrazně ovlivňují naše jedinečné vnímání života.
Pokud tedy nějakou formu života nebo situaci vnímáte třeba s nelibostí, není to nic jiného, než program zabydlený ve vašem těle. Jakmile si ale uvědomíte, že o vašem vnímání okolního světa rozhoduje vaše vlastní tělo a jeho prográmky, můžete nastartovat ohromně osvobozující proces.
Nemusíte totiž v sobě již pěstovat třeba strach nebo odpor k čemukoliv, co se okolo vás děje. Onen prožitek dané situace je totiž jen a jen váš. Daná situace je bez prožitku, bez hodnocení, bez názoru. Je to jen situace. Je to život. Je to nějaké dění, pohyb energií… A jestli to prožíváte s nelibostí, je to jen projev vašeho těla a jeho prográmku.
Může to být pouhý názor na to, co je dobré a co špatné. A právě tento omezující názor způsobí, že danou situaci prožíváte skrz tělo jako špatnou. Musíte kvůli tomu doslova klesnout na vibraci odporu k tomu, co se děje. Prográmek musí být naplněn. Energie skrz něj teče a on se musí projevit.
Všímejte si, jaké vaše prográmky se projevují v různých životních situacích. Když vás někdo ocení. Když vás někdo kritizuje. Když se někdo chová jinak, než byste očekávali. Když se vám daří a když se naopak nedaří.
Všímejte si, jaké máte prográmky a jak ovlivňují vaše pocity. Pozorujte je. Jednoho dne vám to přinese veliký bonus. Nebudete totiž věřit bláhové představě, že těmi prográmky jste vy. Přestanete se s nimi ztotožňovat. Výrazně to promění vaše vnímání života.
Ostatně i tyto řádky vnímáte přesně tak, jak vám vaše vlastní prográmky umožní. V někom probudí velkou porci odporu, protože ji v sobě zkrátka má. Ego se cítí ohroženo. Tak zručně si s vámi hraje skrz ony prográmky a strachy a teď byste tuto jeho hru měli prokouknout? To nemůže dovolit… A když, tak jen v takové formě, na jakou jste aktuálně připraveni.
Můžete mít názory na vše kolem vás, ale upřímně… Nakolik umíte pozorovat svá vlastní omezující nastavení? Své vlastní filtry a názory? Ztotožňujete se s nimi a definují vás, nebo si je stále více uvědomujete a přestáváte na nich lpět? Dostáváte se do klidu, nebo vás stále více svazují? Není nic důležitějšího pro vaše vnímání života, než omezující prográmky uložené ve vašem fyzickém těle…
Jan Kuthan
Proč je lepší si neprosazovat svůj názor?
Lidé často velmi silně lpí na svém názoru. Jsou kvůli němu schopni šílených věcí. NÁZOR je přitom něco, co nás ohromně omezuje. Máme jich totiž tisíce. A čím více názorů máme, tím se považujeme za chytřejší. Opak je však pravdou.
Jan Kuthan
Konečně řešení, jak vyřešit všechny ty špatné a zlé lidi
Kde se berou ti „zlí lidé“, kteří neustále někomu ubližují? Jednou jsou to pedofilové, jindy vrazi, násilníci, zloději, podvodníci, politici, korporáti... Co s nimi? Nabízím toto řešení...
Jan Kuthan
Problémy jsou od toho, aby se pustily
Jedním z největších omylů, jakým jsem desítky let věřil, je přijetí této myšlenky: „Problémy jsou od toho, aby se řešily.“
Jan Kuthan
Soudit druhé lidi umíme skvěle, ale existuje i lepší cesta
Díky médiím a internetu nám do života vstupuje obrovské množství lidí. Je jich tolik, že už není prostor je blíže poznat, a tak nám u některých uvíznou v paměti jen jména, jindy jen tváře a zpravidla nějaká drobná asociace.
Jan Kuthan
Proč dochází k případům napadení učitele žákem?
Čas od času se objeví případ, kdy žák nebo žákyně napadne svého učitele nebo učitelku. Přitom k tomu vůbec nemusí docházet.
