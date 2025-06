Konečně řešení, jak vyřešit všechny ty špatné a zlé lidi

Kde se berou ti „zlí lidé“, kteří neustále někomu ubližují? Jednou jsou to pedofilové, jindy vrazi, násilníci, zloději, podvodníci, politici, korporáti... Co s nimi? Nabízím toto řešení...

To by se to krásně žilo, kdyby všichni lidé byli hodní a nedělali lumpárny. Kde se pořád berou ti podvodníci, vrazi, zloději, pedofilové, násilníci nebo třeba zkorumpovaní politici? Jak se s těmito „zlými lidmi“ jednou provždy vypořádat?

Jak vytvořit společnost samých „hodných lidí“, kteří nikomu neubližují?

Možná Vás překvapí, jak málo stačí a máme od všech špatných lidí klid. Najednou je nikde neuvidíte.

Pojďme si na ně pěkně posvítit a jednou provždy je vyřešit! A začneme u Vás! Přesně tak! Je to šok? Nejspíš se nepovažujete za špatného člověka, že? Nebojte, nikdo Vás nesoudí. Pointa se nachází jinde. Jen si prosím všimněte, že jak se ukázalo prstem na Vás, ego už bije na poplach. Vnímáte to? Nejspíš Vás už usilovně přesvědčuje, abyste nečetli dále a nedozvěděli se něco, co by Vás mohlo obohatit. Co by mohlo ukázat prstem prozměnu na Vaše ego...

Vnímejte, jaké zkouší finty. Nejprve vytvořilo nějaké „očekávání“, o čem asi tento článek bude. Díky tomu Vás snadno ovládne skrz pocit „zklamání“, že ten článek neplní Vaši představu. To samé se děje se „zlými lidmi“. Neplní představu Vašeho ega o tom, jací by měli být. Díky tomu je nepřijímáte a odsuzujete.

Holt jsme takto „vycvičení“. Vnímáme svět skrz ego. Jsme to však my, kdo vnímá. Není to ego. To nám jen kalí výhled. Háže nám tam svá přesvědčení, názory a posuzování. Bez toho bychom vše viděli jako nevinné batole - bez posuzování a s úžasem, co se to kolem děje. Nemohli bychom hodnotit. Milovali bychom vše takové, jaké to je. Ano, i „zlé lidi“... Měli bychom s nimi soucit, dávali jim pochopení, porozumění a cítili lásku.

Ego se tomu teď samozřejmě směje a je nasr..., že tomu vůbec věnujete energii. Snaží se ukrást Vaši životní energii pro sebe a své filtry, názory a přesvědčení. Jakmile si ale těchto nánosů ega začnete všímat, má problém. Slábne.

Vy si pak o to snáze uvědomíte, že kdykoliv slyšíte o „zlých lidech“, zažíváte energie odporu. Možná zlost? Nebo snad nenávist? Odpor? Vztek? Strach? Bezmoc?...

To jsou přesně ty emoce, z nichž je ego živo. Proto neustále něco a někoho řeší, hodnotí a posuzuje. Proto mu neustále něco vadí, něco ho štve, něco nechápe, něčemu nerozumí... Je to jeho svět.

Vy v sobě můžete pěstovat buď klid, nadhled a pochopení, nebo neklid ve všech možných variacích. Je to Vaše volba. Nesvádějte to na „zlé lidi“. Možná ve Vás něco probudili, ale nesídlí to v nich. Ta energie odporu bydlí ve Vás.

Možná se stačí smířit s tím, že druzí lidé nikdy nebudou splňovat Vaše představy... Strčte si Vaše představy za klobouk a neberte druhým lidem právo se projevovat přesně tak, jak se projevují... Co když tito lidé ve skutečnosti dělají totéž, co Vy? Nejsou schopni naslouchat vnitřnímu klidu.

Místo toho jsou ovládáni svým egem. Nevědí to. Neumí s tím pracovat. Neznají cestu ven. Vnitřně trpí, ale to nikoho nezajímá. Kdo by se zamýšlel nad tím, že mohou být vnitřně ohromně zoufalí a hledají cestu ven? Co když cítí ohromný tlak všech těch lidí, kteří je kdy odsuzovali a neustále odsuzují?

Dost možná nikdy nezažili, že by se jim někdo třeba jen trochu snažil porozumět. Všichni nabízejí jen kritiku, odsuzování, ponižování, tresty, vyhrožování a podobné energie. Kolik se jim asi v životě dostalo lásky a pochopení? Kolik lásky a pochopení v sobě najdete Vy?

ilustrační foto pixabay.com