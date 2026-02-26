Zranenie
Jeho obľúbené príbehy boli o jeho pôsobení v armáde počas druhej svetovej vojny. Ako mnoho mladých mužov jeho generácie, aj on sa po útoku na Pearl Harbor prihlásil do armády a odišiel do Európy. Rád hovoril o dobrodružstve, kamarátstve a odvahe.
Na rodinných stretnutiach však Jimove vojnové príbehy boli zriedkavé. Jeho manželka neznášala počúvať čokoľvek o vojne. Pripomínalo jej to bolestivé spomienky na časy, keď sa obávala, že sa domov nedostane živý. Jim rešpektoval želanie svojej manželky. Nikdy nespomenul vojnu, keď bola jeho žena nablízku.
Na Jimove osemdesiate piate narodenieny pre neho naplánovali veľkú oslavu, presne ako si prial. Prenajali banketovú sálu a najali cateringovú spoločnosť. Ku koncu večera sa hostia zhromaždili okolo Jima, aby si pripili. A aby im porozprával príbeh.
Jimova jednotka – 92. signálny prápor – bola súčasťou Prvej armády generála Omara Bradleyho. Boli to oni, ktorí 6. júna 1944 v deň D zaútočili na pláže Normandie vo Francúzsku. Úspech tejto misie bol zázrakom. A hoci Jim nebol súčasťou tejto prvej vlny, v Normandii zažil „vlastný zázrak“.
Jim bol pridelený k rote veliteľstva práporu, ktorá mala za úlohu zriadiť diaľkovú komunikáciu. Pristáli na pláži, kde predtým zomrelo toľko vojakov, a potom sa vydali do vnútrozemia.
Práve sa pripravovali na postavenie rádiovej veže, keď sa dostali pod nepriateľskú paľbu.
„Na zem!“ zakričal veliteľ. „Dorazili sme na oslavu!“
Muži padli na zem. Neďaleko bola priekopa. Niektorí vojaci k nej bežali, iní sa plazili. Čokoľvek, len aby sa ukryli pred útokom. Guľky svišťali okolo a rozstrekovali blato. Jimova jednotka nebola príliš ďaleko za bojiskom, ale neočakávali, že sa tak skoro stretnú s nepriateľskými jednotkami. Ozývali sa výkriky bolesti.
Hovorí sa, že nikdy nevidíš výstrel, ktorý ťa zrazí k zemi. Ale Jim ho videl. Guľku, ktorá sa k nemu rútila. Zatvoril oči, zohol krk a chcel zaboriť tvár do hliny. Nie dosť rýchlo. V zátylku mu explodovala silná, pálivá bolesť.
„Toto je ono,“ pomyslel si. „ Zasiahli ma.“
Zvuky bitky stíchli. Čas sa zastavil. Pred očami sa mu mihol obraz jeho manželky a malej dcérky. Boli doma a čakali naňho.
V tej medznej chvíli sa Jim, hoci sa cítil byť ateistom, začal modliť. Nemôžem tu predsa zomrieť, hovoril Bohu. Musím ich znova vidieť.
Jim sa modlil ďalej, až kým streľba úplne neustala. V zátylku mu stále pulzovala bolesť. Bál sa zložiť si prilbu, pretože si myslel, že je to jediná vec, ktorá mu stále drží lebku pohromade. Potreboval však vedieť, aká vážna je rana. Posadil sa a zložil si prilbu.
Nebola tam žiadna krv. Opatrne si priložil ruku na časť hlavy, kde ho bolela najsilnejšie. Cítil, ako mu niečo vyčnieva z kože. Potom sa tá vec začala hýbať.
V slepej panike to vytrhol. Zmätene žmurkol. Pretože tam, medzi prstami, mal chrobáka. Nie – nie chrobáka – obrovskú žltú osu. Bola už mŕtva.
Jim nehľadal ošetrenie. Mnoho ďalších bolo ťažko zranených a poľná nemocnica bola preplnená. Až o dva dni neskôr ho ošetril lekár. Medzitým mu tvár a krk tak opuchli, že ledva dokázal prehĺtať. Žihadlo bolo hlboko zaryté a zahnisané do kože a bolo potrebné ho vyrezať.
„Stále mám tú jazvu,“ povedal Jim stíchnutej skupine priateľov. „Doteraz si to neviem vysvetliť. Viem, že ľudia povedia, že to nebola guľka len osie bodnutie, že ma nestrelili, ale nesúhlasím. A viem, že to bolo niečo, a to mi dodalo silu.“
Jim už síce zomrel, ale tento príbeh mi utkvel v pamäti. Nikdy nedokázal, že to, čo zažil, sa skutočne stalo, ale na tom v skutočnosti nezáležalo, pretože to bolo pre neho skutočné a pre neho to malo význam.
A čo sa mňa týka, jeho príbeh mi ukázal, ako ľahko sa veci mohli skončiť inak. To, že všetko dopadlo tak, ako malo – a jeden malý chlapec, ktorý bol v utečeneckom tábore počas druhej svetovej vojny prežil, vyrástol, presťahoval sa do Spojených štátov a oženil sa s dcérou spojeneckého vojaka – to je samo o sebe zázrak.
Jana Melišová
Moji Valentínovia
Láska sa nemá dokazovať len jeden deň v roku. Niekedy je menej viac. Pôvodná myšlienka sviatku sa bez množstva darčekov nestráca. Ale spríjemní aspoň na chvíľu všedný deň uprostred chladného februára.
Jana Melišová
Česi, kam kráčate? Pohľad spoza Moravy
To, čo ma k tomuto zamysleniu priviedlo, je pravdepodobne precitnutie, že i česká politika stráca svoju racionalitu až nudnosť, ktorú sme jej na Slovensku tak trochu závideli.
Jana Melišová
Katakomby v Žiline – čo skrývajú gotické pivnice?
Žilinské podzemie(katakomby) je systém podzemných gotických pivníc pod historickým centrom.V minulosti bolo miestom posledného odpočinku, skladom potravín, lazaretom i úkrytom cez 2. svetovú vojnu. Pozývam Vás na prehliadku.
Jana Melišová
Operácia „Vlaštovka“
Československo-bavorská hranica na Šumave bola jedna z najstráženejších hraníc železnej opony. Nedovolené prekročenie hranice bolo kvalifikované ako trestný čin vo všetkých trestných kódexoch až do roku 1989.
Jana Melišová
Korene v skale a srdce v lese
V našich žilách prúdi rieka času. V každom z nás žijú tisíce tých, ktorí tu boli pred nami. Sme prítomným okamihom nekonečnej línie životov.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Soud vyhlásí rozhodnutí v případu úmrtí muže na výcviku ve Vyškově
Okresní soud ve Vyškově dnes vyhlásí rozhodnutí v případě smrti studenta Univerzity obrany při...
Přestavba dodávky na obytňák. Na kolik to vyjde peněz a na čem určitě nešetřit?
Rok na cestách po ekofarmách, práce dobrovolníků, malé děti v obytném autě a stovky nocí strávených...
Policie pátrá po třináctileté dívce z Roztok. Matce napsala, že se domů nevrátí
Policisté pátrají po třináctileté dívce z Roztok u Prahy, kterou pohřešuje její matka. Hledaná...
Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů
Kauci 200 tisíc korun uložili v úterý policisté dopravci po kontrole jednoho z kamionů. Při ní...
Prodej Franšízy Royal Barber v Praze Českomoravská
Českomoravská, Praha 9 - Libeň, okres Praha
4 250 000 Kč
- Počet článků 273
- Celková karma 19,79
- Průměrná čtenost 951x