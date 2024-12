Zázračné rolničky

Život je zázrakom, no nie vždy sa nám podarí uvidieť tento zázrak v každodenných maličkostiach. Lebo sú to maličkosti, čo robia veľké veci.

„Pamätajte, že sme tu len pre veci na našom zozname,“ povedala deťom, keď vošli do obchodného domu.

Obchod bol vianočne vyzdobený, plný vecí, ktoré pútali pozornosť jej malých detí, ale s manželom mali obmedzený rozpočet. Usadila najmladšieho Tomáša, do prednej časti nákupného košíka a zapla mu pás.

Pravdupovediac, tento decembrový večer by vôbec nenakupovala, keby nebola zúfalá. Ich štvrté dieťa prišlo na svet len dva mesiace dozadu a doma to bolo hekticky šialené. Ak mali mať nejaký toaletný papier, musela ho isť nakúpiť hneď. Jej manžel bol ešte stále v práci, ale napriek tomu si myslela, že by si mohla trúfnuť spraviť rýchly výlet do obchoďáku i sama s deťmi.

„Daj mi ruku!“ Jaruška, jej najstaršia, vyštekla na svojho mladšieho brata.

„Nedotknem sa ťa!“ Timotej natiahol prst, akoby sa jej takmer dotkol.

„Ticho!“ povedala. Takto bojovali odkedy sa naskladali do ich dodávky. Jaruška sa na ňu urazene pozrela.

Aspoň malý Tomáš nebol dosť starý na to, aby sa hádal so súrodencami. Nasmerovala vozík do uličky s hygienickými výrobkami, ktoré boli prvé na zozname. Spolu s toaletným papierom do košíka vhodila papierové utierky a vreckovky. Ďalšia zastávka - prací prostriedok.

Napriek jej varovaniam sa staršie deti stále dohadovali. Siahla po fľaške s čistiacim prostriedkom na podlahy, ale zaváhala, kým ju hodila do vozíka. Uvažovala, že nebude mať dosť peňazí na plienky. Položila teda čistič na podlahy späť na poličku.

„Môžeme ísť do uličky s hračkami?“ spýtal sa Janko.

„Nie,“ povedala. „Ježiško príde už čoskoro.“

„Len sa pozrieme. Sľubujeme.“

„Prosím,“ pridal sa Timotej.

Tomáš sa zosunul na svojom sedadle. Posledná vec, ktorú potrebovala bolo, aby sa rozplakal. Zbor prosieb ale pokračoval.

„Môžem dostať nálepky?“

„Môžem dostať túto kľúčenku?“

„To nie je fér. Ako to, že Janko dostáva nálepky a ja ich nemôžem mať?“

„Nikto nič nedostane!“ povedala.

Malý Tomáš sa rozplakal. Cítila, ako sa každá hlava v obchode otočila smerom k nim. Pomaly vydychujúc, oprela sa o vozík a povedala si v duchu: „Bože, veď ty to vidíš!“

Pohla sa a zabočila do uličky starostlivosti o deti. Zamierili k plienkam. Janko zrazu vhodil do vozíka pohárik.

„Je to pre Tomáša,“ povedal.

„Vyber ho,“ prikázala mu a zvýšila trochu hlas.

„Ale páči sa mu to.“

Janko siahol do vozíka, aby vylovil pohárik a zamával s ním pred tvárou ich najmladšieho. Jeho súrodenci ho nasledovali a vyberali veci z políc, aby zistili, či Tomáš prejaví záujem. Ale ten plakal ešte viac.

„Prestaňte,“ prskala. „Dajte to všetko späť poličiek.“

„Ale mami...!“

„Chcem to…“

„Môžem dostať...?“

„Nedotýkaj sa ma...!“

„Daj mi pokoj...!“

„Tak už dosť!“ Jej silný hlas pritiahol pozornosť detí.

„Všetci sa skľudnite.“ Zdvihla Tomáša zo sedadla a jemne ho pohojdala v náručí, aby ho upokojila.

Všimla si, ako sa ku nim blíži dáma v dôchodkovom veku. Už je to tu. Pomyslela si. Ide sa sťažovať na jej neposlušné deti. Možno ju požiadajú, aby plačúce dieťa zobrala von. Alebo budú požadovať, aby dostala svoju rodinku pod kontrolu. Pripravila sa na najhoršie.

„Kedysi som bola mladá mama ako vy,“ povedala žena. Jej tón bol vrúcny a priateľský, nič také ako odsudzujúce pokarhanie, ktoré očakávala.

„Je to také ťažké, keď máte viac detí.“ Poobzerala sa po deťoch, ktoré sa aspoň na chvíľu prestali hádať a kričať.

„Naozaj vás obdivujem, že ste mali dosť odvahy prísť s nimi sama do obchodu.“

Odľahlo jej, ona ju naozaj chápe. Žena niečo vytiahla z kabelky.

„Každý rok na Vianoce nosím malý darček pre niekoho, koho si vyberiem. Dnes som si vybrala vás.“

Vložila jej do ruky bielu škatuľku, potom sa otočila a odišla. Bola príliš ohromená na to, aby sa poďakovala, kým žena opustila uličku s detskými hračkami.

„Čo je to?“ spýtal sa Janko.

Ostatné deti nepovedali ani slovo. Dokonca aj Tomov plač utíchol. Otvorila krabičku. Vo vnútri bola malá ozdoba, so štyrmi malými rolničkami zlatej farby, na zavesenie na stromček. Jaruška ju zdvihla, aby ju mohli všetci obdivovať. Deti sa upokojili. Boli vzorní v rade pri pokladni, aj pri ceste domov dodávkou. Manžel bol už doma a bol prekvapený, že nákupy zvládla sama s ich potomstvom v závese.

„Je to parádny darček,“ usmiala sa Jaruška.

Ozdobu zavesili na stromček tak, aby ju každý videl. Vždy, keď jemne zacinkala, všetkým pripomenula zázračný čas Vianoc.