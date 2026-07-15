Vypočujte si hlásenie miestneho rozhlasu
Dedinský rozhlas je niečo ako lokálny Twitter, len s horším zvukom, ozvenou a moderátorkou, ktorá občas zabudne vypnúť mikrofón. Toto je prehľad jedného extrémne horúceho leta, kedy miestna pani matrikárka Magda cez amplión chrlila jednu perlu za druhou.
V pondelok ráno rozhlas zachrapčal, ozvalo sa silné fúknutie do mikrofónu, trikrát klopnutie prstom a hlásenie:
Straty a nálezy
„Upozorňujeme občanov, že na dolnom konci pri kontajneroch sa našli zubné protézy. Sú horné aj dolné. Majiteľ nech sa prihlási na obecnom úrade, netreba sa hanbiť, pracovníčka úradu mu ich vyskúša.“
V stredu v tom pal prsty aj pán farár:
Farské oznamy
„Oznamuje sa občanom, že na fare sa našli pánske hodinky. Kto ich stratil, nech sa prihlási u pána farára, lebo on vie, komu ich má vrátiť.“
Vo štvrtok horelo pod zadkom poľovníkom:
Oznam pre poľovníkov
„Upozorňujeme poľovníkov, aby nestrieľali v okolí cintorína, pretože minulú nedeľu guľka rozbila vázu na hrobe pána doktora a on sa na to bol osobne sťažovať.“
Piatkové popoludnie patrilo prípravám na dedinskú zábavu. Do éteru pustila takýto oznam:
Organizačné pokyny
„Občana, počúvajte! Ak bude pršať, zábava nebude, ak nebude pršať, zábava bude. Opakujem, ak bude, tak nebude, ak nebude, tak bude.“
Pani Magda nikdy nič nenechávala na náhodu a informovala občanov za každých okolností:
Technická porucha
„Vážení občania, z dôvodu poruchy na elektrickom vedení dnes rozhlas nebude premietať... pardon, nebude vysielať žiadne hlásenia. Toto hlásenie je preto iba skúšobné, aby ste vedeli, že už nič nepočujete.
A tu si aj miestni štamgasti prišli na svoje:
Kultúrne okienko
„Dnes večer sa v kultúrnom dome premieta film o škodlivosti alkoholu. Vzhľadom na obrovský záujem upozorňujeme, že bufet bude počas premietania zatvorený.
Dobrá reklama je na nezaplatenie:
Predaj tovaru
„Dnes v popoludňajších hodinách príde predajca z Moravy a bude predávať kačice. Upozorňujeme občanov, že tie kačice už nežijú.“
Aby to všetkým bolo jasné a nikto sa neprehnal:
Dedinské kino a kultúra
„Vážení občania, z technických dôvodov sa dnešné premietanie filmu ruší. Kto si už lístok kúpil, nech nechodí, nebude sa premietať. A kto si ešte lístok nekúpil, tak nech si ho ani nekupuje, lebo by prišiel zbytočne.“
Keď sa hrali pesničky na želanie a myslela si, že po prečítaní textu vypla prístroj:
Životné jubileum
„Miestny rozhlas praje pánovi Jánovi Uhríkovi k jeho 60. narodeninám veľa zdravia a šťastia. K sviatku mu manželka a deti posielajú pesničku...“
(Cvaknutie, ktoré malo vypnúť mikrofón, ale nevyplo ho.)
Bolo počuť, ako Magda hovorí kolegyni: “...no, veľa zdravia mu prajú, ale že ho tá jeho včera našla ožratého pod čerešňou u susedov, to už do papiera nenapísali. Aj tú pesničku vybrali otrasnú. Helena, podaj mi ten koláč, umieram od hladu.“
Najväčší hit prišiel v sobotu naobed, keď smútočná hudba nechcela poslúchať:
Smútočné hlásenie
„Miestny rozhlas s hlbokým zármutkom oznamuje, že zomrel náš dlhoročný spoluobčan, pán Štefan Haluška. Pohreb sa bude konať v nedeľu po svätej omši.“
( Magda chcela hlásenie ukončiť, no namiesto vypnutia mikrofónu omylom stlačila tlačidlo Trvalé vysielanie ):
„Do rany božej, kde je tá kazeta so smútočným maršom? Jano, hovorila som ti, neodkladaj to k deťom! Kde to je? Našiel si? Pusti to!... (Ozve sa hlasná moderná techno hudba)... Nie toto, ty debil, veď ho v truhle otočí! Vypni to, vypni to! Kde je tá dychovka?!“
Bolo počuť revať starostu:
„Magda! Ti preskočilo?! Veď ti ide mikrofón na celú dedinu! Vypni to, preboha živého, robíš nám hanbu.“
Magda v panike, namiesto toho, aby mikrofón konečne vypla, začala chaoticky stláčať všetky gombíky naraz. Tým omylom zapla aj prídavné zosilňovače na hornom konci obce. Do éteru tak s obrovskou ozvenou zaznel jej vystrašený protiútok:
„Čo po mne kričíš, starosta?! Ja som to vypla! To tá stará mašina zase štrajkuje! A radšej rieš to, že pred úradom kozy žerú tie nové muškáty z eurofondov!“
Tak, odo mňa je to nateraz koniec hlásenia a želám vám pekný zbytok leta.
Jana Melišová
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