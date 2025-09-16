Vyhrať za každú cenu
Šimon byl jedným z najlepších bežcov ich školy. Celé mesiace sa pripravoval na každoročný bežecký závod s jedinou myšlienkou – vyhrať za každú cenu.
V deň súťaže sa zhromaždilo veľké publikum, aby bolo svedkom športovej súťaže. Mezi divákmi bol aj jeden muž, ktorý pricestoval zďaleka len preto, aby videl Šimona bežať. Začala prvá etapa závodu. Šimom zúžitkoval všetky svoje sily a prebehol cieľom ako prvý. Dav byl vo vytržení a Šimon tiež.
Druhý deň turnaja sa prihlásili dvaja noví vyzývatelia, ktorí pretekali so Šimonom. Ale rovnako, ako predchádzajúci závod skončil opäť prvý. Dav ho oslavoval a tak ako každý rok stal sa ich najobľúbenejším športovcom turnaja.
V poslednom závode pretekal s najlepším bežcom konkurenčného oddielu. Začal dobre a bol na rovnakej úrovni ako jeho konkurent. Tí dvaja bežali telo pri tele takmer celý závod. Náhle jeho protivník zakopol a spadol na trať. Poranil si nohu a kričal bolesťou. Šimon mal na mysli iba víťazstvo, pokračoval v behu a vyhral závod. Ale tentokrát bola reakcia publika nulová.
Čo sa stalo? Prečo sa nepripojili k môjmu úspechu? Rozhliadol sa a premýšľal. Zapudil tieto myšlienky a sústredil sa na ceremoniál vyhlásenia výsledkov.
Muž, ktorý sa na neho prišiel pozrieť, bol jeho bývalým učiteľom telocviku na základnej škole. Po ceremoniáli zavolal Šimona stranou a opýtal sa ho: „Tak ako si myslíš, že si pretekal, synu?“
„Pán učiteľ, vyhral som súťaž. Takže si myslím, že som pretekal celkom dobre. Ale zaujímalo by ma, prečo mi obecenstvo po dnešnom závode nefandilo.“
„V živote sú veci, ktoré sú dôležitejšie než víťazstvo,“ povedal starý muž. Nechal si svojho súpera ležať, keď sa zvíjal bolesťou. Ako inak si čakal, že dav zareaguje? Dobrý športovec nie iba ten, kto vyhrá závod, ale ten, kto si získa tiež srdce publika. Tam si prehral.“
To bol okamih, ktorý Šimona tvrdo zasiahol. Poďakoval učiteľovi a rozbehol sa smerom k šatniam, aby vyhľadal zraneného súpera. V ten deň urobil svoj prvý krok, ako športovec.
Jana Melišová
Tigrica Lili
Zvieratá sú aj naši domáci maznáčikovia. Dávajú nám svoju lásku a my ju dávame zase im. Je to také vzájomné odovzdávanie, ktoré je pre obe strany užitočné a plné prežitkov.
Jana Melišová
Nechať ísť
Keď stále smútime nad niečím, čo sa stalo v minulosti, naše trápenie nám v skutočnosti spôsobujú naše vlastné myšlienky. Toto zistenie nám dáva nádej, že sme to len my sami, kto môže s celou záležitosťou niečo urobiť.
Jana Melišová
Uvoľnite miesto starším
To nám pripomínajú nápisy v prostriedkoch hromadnej dopravy, aj keď nevedno, koľkí sa nimi riadia. Určite je veľa takých, ktorí žiadnu výzvu nepotrebujú.
Jana Melišová
Problém ako Brno, thriller Ouagadougou, Astanský prúser a napínavé Montenegro
Cestovanie nie je, žiaľ, vždy len krásne, takmer vždy sú jeho súčasťou aj nejaké zdravotné komplikácie. Najčastejšie sa každý cestovateľ stretáva s črevnými problémami, ako s nechcenou súčasťou cestovania.
Jana Melišová
Nie každý, kto blúdi, je stratený
Táto fáza zaznamenala v posledných rokoch prudký nárast popularity a je zobrazená na hrnčekoch na kávu, tričkách, nálepkách a denníkoch.
