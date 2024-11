Volia Spojené štáty americké peňaženkou?

Jednou z hlavných tém volieb v USA sa stala ekonomika a to z jednoduchého dôvodu. Životné náklady sa v posledných rokoch zvýšili asi o 20 percent. Okrem prezidenta si volili i Kongres.

Snemovňa reprezentantov je dôležitá aj z medzinárodného hľadiska, pretože v nej vznikajú všetky návrhy zákonov, ktoré sa týkajú financovania a rozpočtovej politiky.

Aj keď ide o Spojené štáty americké, stále viac, v mnohých oblastiach, zaostávajú. V tieni Číny očakávajú toho, kto im poskytne resuscitáciu. USA sú krajinou v bankrote s mnohými ekonomickými problémami a rizikami.

Možno sa domnievať, že pre Európu neponúkal ani jeden z kandidátov dobré riešenie.

Politicky predvídateľná Harrisová má spolu s Bidenom jednotný postoj k Izraelu. Zasadzuje sa za dohodu o prímerí. Sľúbila, že zachová vojenskú podporu Izraelu, lebo Izrael má právo sa brániť, ale záleží aj na tom, ako to robí. Kamala Harrisová by zrejme prehlbovala našu závislosť od USA. Vo všetkom. Európa sa pritom potrebuje postaviť na vlastné nohy. Nielen v ekonomike, ale najmä vo vlastnej obrannej politike.

Téma ťažby ropy a zemnáho plynu pomocou hydraulického štepenia, takzvaného frakovania bola silný argumentom v Trumpových rukách. Prípadný zákaz, ktorý avizovala Harrisová, by zvýšil ceny zemného plynu, ktorý Spojené štáty ve veľkom vyvážaju vo forme LNG.

Je možné sa domnievať, že NATO sa pod vedením Trumpa buď bude posilňovať na úkor Ameriky, alebo začne proces jeho postupnej destabilizácie. Je možno predpokladať i to, že bude tlačiť na to, aby členské krajiny NATO mali dve percentá HDP na obranu a tiež, že miera izolácie USA sa môže zvýšiť.

Už keď bol v predošlom období pri moci, uvalil clá na európske tovary. Ak to urobí znovu, tak naša ekonomika, ktorá stojí a padá na tom, že tu funguje nejaký globálny voľný slobodný trh, kde môžeme vyvážať autá, tak sme medzi najzraniteľnejšími krajinami.

Aby som napísala fér informácie, tak i jeho protikandidátka plánovala velmi drahé opatrenia, ktoré by viedli k výraznému prehlbenie deficitu verejných financii USA. Rovnako nevysvetlila, kde by na to všetko vybrala dodatočné peniaze.

Tiež je možné sa domnievať, že v prípade amerických volieb nie je Ukrajina významnou témou. Aj keď dve tretiny Američanov podporujú víťazstvo Ukrajiny. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena poskytla Ukrajine včasnú vojenskú, politickú a finančnú podporu, ale nestanovila jasný cieľ dnešnej strašnej, opotrebovávacej vojny. Zostane riešenie vojny na Ukrajine maslom na hlave Európy? V Amerike majú oveľa väčšie, existenčné problémy.

Podľa dostupných zdrojov chce Donald Trump mier na Ukrajine dosiahnuť vytvorením autonómnych oblastí na oboch stranách demilitarizovanej zóny a ponechaním Ukrajiny mimo NATO. Podľa jeho tímu má na vyjednávanie s Ruskom nejednu páku.

Slávna obilnica Ukrajiny je vinou vojny plná jedu. Kto bude konzumovať obilie z Ukrajiny v nasledujúcich rokoch? Tamojší ekológovia hovoria o ekologickej katastrofe. „Výbuchy delostreleckých granátov, rakiet alebo únik kvapalín zo zasiahnutých tankov i ďalších vojenských vozidiel, to všetko každý deň násobí skazu poľnohospodárskej pôdy,“ opisuje zamorovanie niekdajšej európskej obilnice Olha Lyashchuk. Nápravy škôd budú podľa nej trvať desaťročia alebo ešte oveľa dlhšie.

Donald Trump môže Joeovi Bidenovi poslať poďakovanie. Bol to súčasný americký prezident, kto nazval Trumpových voličov odpadom. Trump si teda imaginárne sadol do smetiarskeho auta a začal pracovať so žolíkom, ktorý mu do ruky vložila protistrana.

Ak je na niečo volič, nielen v Amerike, citlivý, je to jeho osočovanie a podceňovanie. Nálepkovanie kohokoľvek dezolátmi, opicami, ošípanými či odpadom sa nevypláca.

Pochopili to v Amerike, keď sa aj demokrati ohradili proti prezidentovým slovám. Mali by sme to vedieť aj na Slovensku a v Česku.

Americký sen už nejaký čas toľko neinšpiruje. Platí odhodlanie nepadnúť na úroveň Západu. Bude narastať štátny dlh USA alebo bude Donald Trump záchranárom amerického sna?