Veľký výpredaj. Prečo musíme vrátiť všetko, čo sme sa naučili?
Ľudia v starobe nestrácajú veci preto, že by boli senilní, ale preto, že ich mozog odmieta skladovať zbytočnosti. Načo si pamätať, kde sú ponožky alebo aký je vlastne rok, keď svet vonku aj tak zabudol, ako byť k sebe láskavý?
Jakub bol muž, ktorý celý život veril v zoznamy, pevné pravidlá a pravítka. V jeho byte malo všetko svoje miesto – od koreničiek v kuchyni až po krivdy z roku 1994. Lenže potom prišla jeseň. Tá skutočná, ktorá vám neberie len lístie zo stromov, ale aj slová z úst. Jakub tomu hovoril Veľký výpredaj. Proces, kedy človek vracia svetu všetko, čo si od neho za tie roky požičal. A šatňa je povinná.
Začalo to okolo obeda, keď za ním do nemocničnej izby prišla jeho dcéra Anna. Priniesla polievku, ktorá chutila ako teplá voda so slanou stopou zeleru. Mladší Jakub – ten, ktorý chcel mať od všetkých svätý pokoj – by zaklamal.
Povedal by: „Je to výborné, zlatíčko.“
Lenže staroba má jednu výhodu: už nemáte dosť energie na udržiavanie fasády.
“Chutí to ako mokrý sveter, Anna,“ povedal Jakub úplne vážne.
Anna sa najprv urazila, no vzápätí sa rozosmiala. Hlasno a úprimne. Jakub vtedy vrátil svetu dar klamstva. Klamstvo nie je skutočný dar, ale len ťažká deka, ktorou sa prikrývame, aby sme chránili ostatných pred chladnou pravdou. Svet nám ho v dospelosti podáva ako balíček prvej pomoci pre prežitie v spoločnosti. Keď tú deku odhodil, pravda bola síce studená, ale aspoň sa v nej dalo dýchať.
Popoludní vrátil chôdzu a nezávislosť. Nohy, ktoré kedysi prechodili celé Tatry, zostali ťažké ako kmene starého duba. Keď ho ošetrovateľ presádzal na vozík, Jakub ucítil ten ostrý strach. Strach zo straty kontroly. Celý život riadite auto, firmu, rodinu, a zrazu neriadite ani vlastný krok. Lenže ako sa viezol po chodbe, všimol si prachové škrabance na podlahe a spôsob, akým slnko cez žalúzie kreslí na stenu zebrie pruhy. Keď kráčate rýchlo, vidíte len cieľ. Keď musíte prijať pomoc a len sa veziete, konečne vidíte svet. S hrdosťou vrátil aj potrebu všetko stihnúť. Vlak mu už ušiel – a chvalabohu, aspoň nemusel nikam cestovať.
Keď Jakub zaspal, Anna si sadla do kresla a v jeho taške našla starý, ošúchaný zápisník. Bol plný Jakubovho úhľadného písma. Listovala v ňom a čítala si pravidlá, ktorými sa jej otec riadil tridsať rokov: „Nikdy neukazuj slabosť. Úspech znamená mať veci pod kontrolou. Nezabudni, ako ťa v osemdesiatom deviatom oklamal brat...“
Anna sa pozrela na muža na posteli. Ten muž už nevedel, že nejaký brat existoval. Vymazal z pamäte hnev, staré hádky o dedičstvo aj urazenú pýchu. Jakub pri tomto výpredaji zistil, že krivdy zaberajú príliš veľa miesta v kufri, s ktorým človek odchádza. Tak ich jednoducho nechal ležať na stole. Vrátil svetu svoje ego.
Večer prišlo to najťažšie. Jakub vrátil reč a logiku. Chcel Anke povedať, že ju má rád, ale slová zostali uviaznuté v krku ako staré gombíky v tesnej zásuvke. Už netušil, aký je deň, a úprimne povedané, nespoznal by ani vlastné telefónne číslo. Anna podišla k posteli, položila mu ruku na čelo a druhou mu pevne stisla dlaň. Jakub sa na ňu pozrel. V jeho očiach už nebol strach.
V tej chvíli mu to došlo. Najväčším paradoxom života je, že človek musí zabudnúť všetko, čo ho v dospelosti naučili, aby si spomenul na to jedíné na čom skutočne záležalo a čo vedel už prvú sekundu svojho života. Keď sa narodíme, nevieme chodiť, nevieme rozprávať, nevieme klamať a neriadime sa tabuľkami. Vieme len jedno: prijímať lásku a bez podmienok ju opätovať. Všetko to medzi tým – tá komplikovaná nadstavba, tituly, majetky a snaha mať všetko pod kontrolou – bola len hra, ktorú môžeme s ľahkosťou pustiť. Škola, v ktorej sme si precvičovali mozog, kým sme čakali na návrat domov.
Jakub už nemal slová. Nemal pevný krok. Nemal žiadne tajomstvá. Zostal len on – čistý, obnažený a pokojný. Už nevedel, kto presne je tá žena pri jeho posteli, ale jeho srdce cítilo, že jej prítomnosť znamená lásku.
Zmyslom celého toho bláznivého kolobehu nebolo tie dary vlastniť navždy. Zmyslom bolo naučiť sa ich používať a potom ich na konci s vďakou vrátiť, aby uvoľnili miesto pre niekoho ďalšieho. Jakub zaspal s pocitom, že kruh sa uzavrel. A bol to sakramentsky dobre nakreslený kruh.
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