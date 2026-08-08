Vatikán má pápeža, my máme kostolníčku
Kostolníčky sú známe svojou neomylnou kontrolou nad všetkým, čo sa v kostole šuchne, od prachu na laviciach až po kňazov rozvrh. Je to už takmer zabudnutá profesia a teraz sa, hlavne v malých farnostiach, vykonáva aj dobrovoľne, teda zadarmo. Tieto postavičky bývajú dušou každej farnosti a ich komentáre sa šíria ako dedinské legendy. Tak som ich pre Vás pár zozbierala od tej našej. Želám Vám veselé leto.
O financiách a zbierkach
- Počas oznamov pán farár hovorí: „Milí veriaci, chcem sa poďakovať za vaše milodary. Dnes sa vyzbieralo pekných 300 eur.“ Pani kostolníčka v tej chvíli zakričí zo sakristie: „Pán farár, a to ste ešte nevideli, že v košíku boli aj tri gombíky a jeden plastový žetón z nákupného vozíka!“
- „Pán farár, minule som prepočítavala peniaze zo svadobného zvonenia. Keď som zbadala tú päťcentovku, hneď som vedela, že to bol ten lakomý Fero z tretej lavice!“
- „Na budúcu nedeľu bude vyhlásená mimoriadna zbierka na generálnu opravu nášho organu. Ďakujeme všetkým štedrým darcom za ich príspevky. Kostolníčka sa postavila a povedala nahlas: „A vy, čo dávate do košíka len deravé dvojeurovky a päťcenty v domnení, že to Pán Boh nevidí – vedzte, že ja si to pri počítaní peňazí veľmi rýchlo všimnem! “
O liturgii a organizácii
- „Pán farár, dnes sa vám tá kázeň naozaj vydarila. Trvala tak dlho, že tetka Hanka sa vpredu stihla trikrát vyspať, zobudiť a ešte aj vyhrešiť vnuka!“
- Keď sa farár pýta, či prišli na nácvik všetci: „Pán farár, spevácky zbor sme len my štyri. Ešteže máme organ, inak by sme tie piesne museli odtlieskať samy.“
O modernej technike
- „Dnes nám nejak blbne mikrofón, pán farár. Kedykoľvek poviete niečo dôležité, tak to zapraská. Asi Pán Boh nesúhlasí s tým, že vynechávate niektoré časti omše.“
- „Pán farár, tie nové biele ledky v kostole sú príliš silné, ľudia sa sťažujú, že teraz to v laviciach vyzerá ako na pitevni. Každému vidno do žalúdka, kto mal na obed kapustu.“
Reakcie na veriacich
- Po svätej omši sa kostolníčka sťažuje: „Ja už naozaj neviem, čo s tou našou mládežou. Dnes som videla chlapca v prvej lavici, ako niečo ťuká do telefónu. Keby aspoň hral hru, ale on pozeral tých ememákov v klietke! Ak ten cirkus začujem ešte raz, ten telefón mu osobne zhabem a vrátim mu ho až po birmovke jeho najmladšieho vnúčaťa!“
Tu sú ďalšie trefné a vtipné výroky, ktoré vychádzajú zo skutočného života v sakristii, z bojov s miništrantmi aj z pozorovania veriacich v laviciach.
O miništrantoch a poriadku
- „Bože môj, do čoho si to dušu dal... Chlapci, ak budete s tým kadidlom točiť ako na kolotoči, tak namiesto svätého pokoja vyúdite celú prvú lavicu aj s pani starostovou!“
- „Pán farár, tí noví miništranti sú čistá katastrofa. Jeden namiesto desiatich Božích prikázaní vyhlásil desať Božích zakázaní a namiesto Lazárovho vzkriesenia prečítal, že Ježiš prebudil vylágrovaného Lazára! Druhý namiesto zvonenia zhodil ampulky s vínom. Ešteže bolo biele, aspoň to ladí s kobercom, ktorý má teraz trvalé kňazské požehnanie! “
- „Pre Kristove rany, už trikrát som vám hovorila, že v tom miništrantskom oblečeni nemáte na púti piť kofolu! Pozrite sa na seba. Vyzeráte, že na vás zostúpil Duch Svätý v podobe sirupu.“
O klebetách a návštevníkoch kostola
- „Tetka Mara, vy sa tak nahlas modlíte ten ruženec, že vaše hriechy počuť až na chór. Pán Boh o nich vie, ale organista naozaj nemusí.“
- „Dnes prišli do kostola aj takí, čo tu neboli od svojho krstu. Hneď som vedela, že idú voľby.“
- „Pozri na tú mladú v tretej lavici. Sukňu má takú krátku, že keby si kľakla, tak jej namiesto anjelov strážnych tlieskala celá mužská časť chóru.“
Keď hovorí sama pre seba, pri zamykaní dverí
- „No chvalabohu, konečne vypadli. V nedeľu sa všetci tvária ako svätí a v pondelok sa zasa pobijú na obecnom úrade kvôli plotu.“
- „Choďte, choďte... a nezabudnite v tej krčme oproti nechať trikrát viac, ako ste dali dnes na zvonček.“
O kňazoch a kázňach, spovedi a mládeži
- „Keď ste minule hovorili o skromnosti, tak som si hneď spomenula na vaše nové auto na fare. Ale nebojte sa, ja som ľuďom povedala, že vám ho daroval nejaký bohatý hriešnik z Ameriky.“
- „Pán farár, vy tak rýchlo čítate evanjelium, že svätý Peter hore nestíha otvárať bránu. Trochu spomaľte, nikto nám nikam neutečie, guláš na fare počká.“
- Farár (hlbokým hlasom): „Bratia a sestry, nezabúdajme, že úprimná spoveď nás očisťuje od každého hriechu a otvára nám brány k večnej spáse.“ Kostolníčka (zahromží spoza závesu): „Úprimná spoveď? Blažková tam včera rečnila hodinu, polovicu dediny poohovárala, ale to, že mi minulý týždeň v obchode navážila o dvadsať dekov domácej klobásy menej, to tam nepovedala! Ja ju do toho neba osobne nepustím!“
- Farár (s nádejou): „Naša mládež sa svedomito pripravuje na sviatosť birmovania. Modlime sa, aby ich Duch Svätý naplnil svojimi darmi a viedol ich životom.“ Kostolníčka (hundre): „Duch Svätý ich naplní akurát tak lacnou borovičkou za kostolom! Minule som ich tam čapla za svätým Antonkom. Chlapci nevedia ani jedno prikázanie, ale ako držať fľašu, to vedia aj o polnoci.
O technike a zime v kostole
- „V tomto kostole je taká zima, že aj socha svätého Jozefa sa trasie. Ešte jedna takáto nedeľa a namiesto svätenej vody budeme ľuďom rozdávať teplý čaj s rumom.“
- „Ten nový bezdrôtový mikrofón je síce moderný, ale keď pán farár zabudne, že ho má zapnutý a ide na toaletu, tak máme v kostole úplne iný druh liturgie.“
- Chystala sa sobášna svätá omša, pán farár sa vážne pýtal organistu, aký žalm vyberú. Organista povedal, že tak, ako vždy 128. A kostolníčka na to: „ Pán farár, to máme skoro stále, čo tak 22, ...Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil..?“
Iďte v mene Božom,... a hlavne rýchlo, lebo vonku už začína pršať a ja tie okná na veži kvôli vám znova zatvárať nepôjdem!“
PS: „O mne píšeš? Na ten iDNES? Pane Bože, no to mi ešte chýbalo, aby ma tu chodili fotiť nejakí Pražáci! No počkaj, dievča moje, ak tam nenapíšeš, že tá nová omietka drží len vďaka mojim modlitbám a že pán farár bezo mňa nenájde ani kľúče od auta, tak ti v nedeľu zhasnem svetlo rovno nad lavicou! A opováž sa tam napísať moje meno, pol dediny by ma ohovorilo, že sa chcem predvádzať, ako nejaká tá ex... exhibicionistička z televízie. Radšej mi ukáž, čo tam máš, nech ti zmažem tie hlúposti o tom, že kradnem omšové víno. To bolo ríbezľové a bolo po záruke!
S Pánom Bohom a nech je to aspoň vtipné, nech sa na schôdzi dôchodcov máme na čom smiať!“
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