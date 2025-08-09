Uvoľnite miesto starším
V živote sa stáva aj veľa situácii, ktoré by sa stávať nemali. Nemyslím tým len vtipkovanie študentov na adresu dôchodcov, ktorí sa, vraj naschvál pchajú v rannej špičke do MHD len preto, aby mohli provokovať a vynucovať si od úbohých študentov miesto na sedenie. Stará pani, ktorú som raz videla v správach plakať v čakárni lekára preto, lebo sa nedostala do poradia, hoci prišla prvým možným spojom, by im ale asi tiež nič nevysvetlila. Iný dialóg dvoch starších dám o tom, akí sú všetci tí mladí dnes naničhodní, lebo len čumia do mobilov, mi bol však rovnako nesympatický. Moralizovanie nepomôže.
Starým ľuďom, či telesne postihnutým, rada uvoľním miesto v MHD. Keď už stojím, občas sa pozriem, či okolo nebol predsa len niekto, koho mohlo zodvihnúť so sedadla ešte skôr ako mňa. Napríklad nejaký mladý muž alebo slečna. Tí, o ktorých sa zvykne hovoriť, aby si posedeli za mladi, lebo neskôr sa k tomu tak ľahko nedostanú.
Raz som si nebola istá, či sa to muža mladšieho odo mňa nedotkne. Ale ten ponúkané miesto vďačne prijal. Len sa poobzeral okolo a poznamenal, že džentlmeni tuším vymreli a dal sa so mnou do reči.
Počas nášho rozhovoru som sa dozvedela, že mal pred rokmi ťažkú autohaváriu, po ktorej ostal na vozíku. Lekári mu hovorili, že už nikdy nebude chodiť. Ale on začal bojovať. Kamaráti ho na vozíku brávali von, len sa časom oženili a namiesto vozíka začali tlačiť kočiare svojich detí. Je vždy rád, keď si pre neho niekto nájde čas, ale vie, že sa o seba musí postarať sám. Tak sa stará, a teší sa, že nie je odkázaný na pomoc iných. Lebo si to už skúsil a vie, aké to je. Potom sa postavil, za pomoci francúzskej barly opatrne vystúpil a išiel svojou cestou.
Nedávno jedna študentka uvoľnila v autobuse miesto mne. Uvedomila som si, že aj ponúkané miesto na sedenie treba vedieť prijať, aby mladí mali motiváciu urobiť to znova.
Uvoľniť miesto staršiemu, je dobrý skutok, ktorých nikdy nie je dosť. Uvoľniť miesto mladšiemu, ktorý to potrebuje viac ako vy, vám ešte aj pripomenie, aby ste si nezabudli vážiť, ak máte v živote viac šťastia ako on.
Jana Melišová
Problém ako Brno, thriller Ouagadougou, Astanský prúser a napínavé Montenegro
Cestovanie nie je, žiaľ, vždy len krásne, takmer vždy sú jeho súčasťou aj nejaké zdravotné komplikácie. Najčastejšie sa každý cestovateľ stretáva s črevnými problémami, ako s nechcenou súčasťou cestovania.
Jana Melišová
Nie každý, kto blúdi, je stratený
Táto fáza zaznamenala v posledných rokoch prudký nárast popularity a je zobrazená na hrnčekoch na kávu, tričkách, nálepkách a denníkoch.
Jana Melišová
Martin a Michal
Súrodencov sa celý život nezbavíš. Budeš sa ich zastávať pri každom nepriateľovi, a aj keď sa niekedy zdá, že by si na nich najradšej zabudol, alebo ich najradšej predal, nie je to úplná pravda.
Jana Melišová
Když pohřeb, tak do země, když svěžest, tak beze mne
Ak chceme vymyslieť dobrý názov pre firmu, nie je to len tak. Niekedy sa firmy snažia dni až týždne analyzovať a špekulovať. No možno k správnemu názvu stačí pristupovať s vtipom a originálne meno je na svete.
Jana Melišová
Za súmraku
Utorok 20:55, 1. júla 2025 (SELČ). Súmrak je prechodný čas medzi dňom a nocou (alebo naopak). Vo večernom súmraku po západe Slnka postupne ubúda svetlo až po úplnú noc.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Fenka Petunia je nejošklivějším psem světa. Majitelka vyhrála přes 100 tisíc
V soutěži o titul nejošklivějšího psa na světě letos zvítězila dvouletá bezsrstá fenka Petunia z...
Vyhnání, šikana a týrání v Akci Ř. Před 75 lety chtěli komunisté zničit ženské řády
Premium Toho dne zazvonil u vchodu zvonek a do haly vstoupilo několik mužů. Oznámili naší sestře...
Kim vypouští signály. Nebývalé postavení jeho dcery naznačuje fotka i další indicie
První dáma KLDR Ri Sol-ču ustoupila do pozadí. Na veřejnosti se v červnu objevila poprvé po roce a...
Ministr Stanjura skončil v nemocnici, místo výšlapu na horu musel na kapačky
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS musel nečekaně změnit svůj sobotní program. Kampaňového...
MANAŽER OBCHODNÍ SKUPINY / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - celá ČR
D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj
- Počet článků 255
- Celková karma 19,92
- Průměrná čtenost 991x