Úsmev je svetlo, ktoré nezhasne
Hovorí sa, že smrť prináša chladnú spravodlivosť. No keď sfúkne plameň sotva rozhoreného života, táto maska padá. Zostáva len nahá krutosť. Odchod človeka, ktorý mal svoje zajtrajšky ešte len prežiť, rozbije realitu na tisíc črepov. Rozum odmieta kapitulovať a v pamäti nám zostáva už len jeho nezabudnuteľný úsmev – svetlo, ktoré presídlilo do spomienok.
V živote strácame istoty. No keď som si uvedomila, že od dieťaťa po dospelosť mal rovnaký úsmev, videla som čistú podstatu človeka. Niečo nedotknuteľné, čo čas nedokáže vymazať.
Kam mizne tá jedinečná energia po poslednom výdychu? Sú naše sekundy vopred spečatené osudom, alebo sme len väzňami našich chaotických volieb?
Boli štyri hodiny ráno. Sedela som v kuchyni a čítala dookola tú istú správu. Pozrela som sa hore.
„Človek“: Bože? Si tam? Chlapec, ktorého úsmev dokázal opraviť aj ten najhorší deň, tu už nie je. Bol taký mladý, ešte nič nestihol zažiť. Ako si mohol niekoho takéto len tak... vymazať? Kam odišiel jeho úsmev?
„Boh“: Počujem ťa. Pokojne krič. Tvoj hnev ma neuráža. Pýtaš sa, kam odišiel. Vieš, vo vesmíre žiadne svetlo len tak nevyhasne. Jeho úsmev nezanikol, len zmenil podobu. Odišiel niekam, kde netreba zapínať budík, netreba platiť účty a kde nič nebolí. Vrátil sa domov, do toho čistého počiatku, z ktorého sme všetci vzišli.
„Človek“: Ale to nestačí! Nepotrebujem prednášku z fyziky! Zostala mi diera v hrudníku, cez ktorú do mňa fúka. Chcem vedieť, prečo sa ten úsmev stal spomienkou. Bol to tvoj plán? Určený osud? Ak máš vo svojej knihe napísané, že toto bolo správne, tak tá kniha nestojí za nič. Zostala len veta, ktorej niekto v polovici zobral atrament. Prečo berieš tých najlepších uprostred vety?
„Boh“: Ľudia chcú logiku. Potrebujú veriť, že každá tragédia má svoj skrytý zmysel, lebo inak by sa zbláznili z chaosu. Lenže ja som vám nedal naprogramované bábkové divadlo. Ale slobodu. A sloboda je divoká a krehká. To, že viem, ako veľmi ťa to bolí, neznamená, že som to takto chcel. Život je živá vec. A občas sa jednoducho pokazí.
„Človek“: Nerozumiem Ti.
“Boh“: Ty čítaš knihu stranu po strane. Ja ju vidím otvorenú celú. Predstav si, že pozeráš záznam zápasu. Už vieš, kedy padne gól, ale tvoja vedomosť ho nespôsobila – dali ho hráči svojou hrou. Viem, čo sa stane, ale neriadim každé pohnutie volantom ani každé zakopnutie.
„Človek“: Takže to bola voľba? Chaos sveta, alebo len slabosť chvíle, kvôli ktorej sa všetko zosypalo ako polica z Ikea? Chceš mi povedať, že sme tomu mohli zabrániť? A kde si bol ty? Keď tá chvíľa utekala a keď sa tá voľba diala?
„Boh“: Máš deti?
„Človek“: Áno.
„Boh“: A máš ich rovnako rada?
„Človek“: Samozrejme.
„Boh“: A myslíš si, že mne ako otcovi na mojich deťoch záleží menej? Ak máte slobodu milovať, musíte mať aj slobodu zlyhať. Ľudské rozhodnutia a krehkosť tela majú skutočnú váhu. Nebol som ten, kto ten úsmev vzal. Ale bol som s ním, keď odchádzal. A teraz sedím s tebou na studenej dlážke v kuchyni. Keby som vám nedal schopnosť cítiť bolesť, neucítili by ste ani to svetlo, keď sa usmial. Dal som vám lásku so všetkým – aj s rizikom, že raz zostane len prázdna stolička. Príbeh môže byť krátky. Ale práve preto, že nikto nemá zmluvu na večnosť, bol každý jeden jeho úsmev taký dôležitý.
„Človek“: Kto sa v tom má vyznať? Ty hovoríš o slobode, budhisti o iných životoch, agnostici krčia ramenami a ateisti tvrdia, že telo umrie a je koniec. Každý hovorí niečo úplne iné!
„Boh“: Každý používa iné slová, lebo ľudská myseľ nemá kapacitu vidieť nekonečno. Pozeráte sa na to isté slnko, len cez iný filter. Ateisti majú pravdu, že telo skončilo. Budhisti, že jeho energia prúdi ďalej. Agnostici, že je to tajomstvo. A ja ti hovorím, že v tomto chaose nikto nie je sám. Nemusíš hľadať odpovede na to, čo bude potom. Dôležité je len to, čo cítiš ty. Stopa, ktorú v tebe zanechal, je skutočnejšia než všetky debaty. Nevyznaj sa vo vesmíre. Vyznaj sa sama v sebe.
„Človek“: Prečo nám to nepovieš jasne? Prečo nevieme, čo je po živote?
“Boh“: Keby ste mali presný manuál, život by stratil zmysel. Ak by ste s istotou poznali ten pokoj na druhej strane, kto by tu bojoval, keď prídu ťažké dni? Neistota nie je trest. Je to poistka, aby ste nevzdávali prítomnosť. Chcete odo mňa istotu, no ja som vám dal dôveru a prázdny priestor, ktorý máte zaplniť sami. Keby som vám dal dôkaz, vzal by som vám to najcennejšie – možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako ten čas tu prežijete.
„Človek“: Mne to stále nevychádza. Osud alebo náhoda? Matematika nepusti. Ten chlapec tu fyzicky jednoducho nie je. Chýba jeden kus. Nenachádzam v tom spravodlivosť.
“Boh“: Nezameriavaj sa na to, ako príbeh skončil, ale na to, že sa stal. Niekedy aj blesk, ktorý trvá sekundu, ukáže cestu v tme lepšie než lampa, čo svieti tridsať rokov. Netráp sa otázkou „prečo“, na to ľudská hlava nemá dosť poličiek. Radšej vezmi to svetlo, ktoré v tebe zanechal, a ži ho ďalej. Zakaždým, keď prejavíš rovnakú láskavosť, jeho úsmev znova ožije.
Keď rozhovor v tichu doznel, otázky nestratili váhu, no prestali rezať. Viem, že odpovede na to, prečo sme tu a čo bude potom, nenájdem v žiadnej knihe. Odpoveď na to, čo urobím so stratou, si musím zrovnať sama v sebe.
Odchody nás učia, aká tenká je hranica medzi bytím a nebytím. Neodnesieme si žiadnu batožinu a tie najlepšie veci bývajú najkratšie.
To, čo zanechalo stopu v našich citoch, sa nedá vymazať. Pretože úsmev je svetlo, ktoré nezhasne.
Autorská poznámka: Tento text je literárnym dialógom o chlapcovi, ktorého odchod zasiahol mne blízku komunitu.
*foto moje
Jana Melišová
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