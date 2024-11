Tridsaťpäť rokov od Nežnej revolúcie. Demokracia má zmysel, keď je užitočná

Bez užitočnosti totiž nedáva ľuďom zmysel. Nežná revolúcia je spoločným dielom SR a ČR. Položila základy demokracie. Pojem demokracia sa rokmi vyprázdnil.

Demokracia nie je dokonalá, no na rozdiel od totality ju stále možno formovať slobodnými voľbami či slobodou prejavu.

Tridsaťpäť rokov od Nežnej revolúcie akoby vypadlo z absurdnej drámy Václava Havla. Problém je v účelovej obsesii, ktorá sa nám vrátila najmenej užitočným spôsobom. Rovnako ako keď najrôznejší televízni zabávači z obdobia normalizácie stáli v Novembri 89 na tribúnach a nikomu z davu to nepripadalo absurdné. Tí, čo sa mali dobre v bývalom režime, obsesívne kričia, ako veľmi smrdel starý režim.

November 89 dal nádej mladším generáciám rozvíjať svoj talent a zručnosti v zahraničí. Dnes je to však pretavené do odchodu mladých ľudí do zahraničia bez perspektívy ich návratu.

Úhlavným nepriateľom slobody je strach a nenávisť. Strach paralyzuje a umožní všetko. Aj pošliapanie ľudskej dôstojnosti a stratu vlastnej slobody. Nenávisť rozožiera spoločnosť zvnútra a ničí jej odolnosť. Poniektorí dnešní demokrati sú plní prázdnych slov. Chýba im obsah a zrozumiteľnosť. Tvária sa, že sú záchrancami demokracie. Novodobými spasiteľmi. No pritom práve pred tými by sme ju mali ochrániť.

Nemecká ekonomika sa dlhodobo oslabuje. Otázkou zostáva, kedy dôsledky dorazia aj k nám. Návšteva Roberta Fica v Číne je odrazom politického pragmatizmu? Objem obchodného obratu medzi Spojenými štátmi a Čínou medziročne vzrástol o 2,8 percenta. Predstavuje sumu 564,17 miliardy dolárov. Zvýšil sa aj objem vývozu z Číny do USA. O 3,3 percenta na 427,8 miliardy dolárov. Čínsky prezident Si Ťin-pching pri gratulácii k zvoleniu Donalda Trumpa za amerického prezidenta povedal, že stabilný a udržateľný čínsko-americký vzťah je v spoločnom záujme oboch krajín a je v súlade s očakávaním medzinárodného spoločenstva.

Ponaučenie? Nikdy nemať poruke len jeden scenár? Jeho nenaplnenie môže spôsobiť frustráciu. Prehra Kamaly Harrisovej v boji o Biely dom najlepšie dokazuje, aké nebezpečné je pracovať len s jednou možnosťou. Politická prezieravosť v politike a ekonomike sa vytratila?

Populisti sú iba dôsledkom neprezieravosti a neracionality štandardných politikov. Ich hlasné reči o demokracii a jej ochrane a záchrane zostávajú prázdnymi frázami, vzmáhajúceho sa populizmu a extrémizmu.

Sme v suteréne Maslowovej pyramídy potrieb. Rast spoločnosti závisí od nižších poschodí. V USA to už pochopili. Začínajú to chápať v Nemecku aj vo Francúzsku. Je to budíček? A ako to všetko súvisí s rastom spoločnosti a našou budúcnosťou? Neobzerať sa len dozadu. Neobviňovať sa navzájom, neutiekať sa len k novembrovým frázam, ale vrátiť sa k tomu, čo Nežná revolúcia skutočne stelesňovala. Iba tak sa posunieme vpred. Ak sa ľudia budú rozdeľovať a bojovať medzi sebou, výsledkom bude len stagnácia a zaostávanie.

Demokracia, ktorej pristrihávame krídla, je ako sloboda, ktorej chýba zodpovednosť. Nie sú užitočné. Spravme ich takými. Sloboda a demokracia je našou nádejou. Vtedy. Aj dnes. Dnešná generácia je to dlžná tým, ktorí sa o to pričinili, a je to tiež záväzok voči budúcim generáciám. Vráťme sa k odkazu Novembra 89 a napĺňajme ho nielen frázami, ale aj reálnymi rozhodnutiami a skutkami.