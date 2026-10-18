Ticho vo vlaku je len ilúzia
Návrat z blogerského zrazu mal byť pôvodne jednoduchý. Strávila som víkend na krásnom mieste s fajn ľuďmi a v hlave mi tlel kopec myšlienok. Honza s Irenkou ma zachránili a odviezli autom do Kolína. Lenže železničná doprava bola proti. Rýchliky smerom na Ostravu boli vypredané. Buď sa sťahovali Česi na Slovensko, alebo Slováci domov. Našťastie vo Valašskom exprese ešte zostalo pár voľných sedadiel. Tak som skončila tam.
Sedela som na boku vozňa, hneď cez uličku od dvoch cestujúcich. Muž a chlapec. Chlapec mohol mať tak trinásť. To je presne ten vek, kedy ste už príliš starí na to, aby ste držali otca za ruku, ale stále príliš mladí na to, aby ste chápali, prečo je svet taký zložitý.
Vytiahla som knihu. Chcela som byť nevidieteľná a zaliezť do vlastného sveta, pretože keď ste unavení, papierové postavy sú oveľa lepší spoločníci ako ľudia. Chlapec vedľa žil v tom svojom svete. Mal hlavu sklopenú k mobilu, palec mu behal po displeji, ponorený do modrastého svetla. Klasický obraz dnešnej doby. Lenže ticho vo vlaku je len ilúzia.
Zrazu ten muž začal gestikulovať smerom ku mne. Mal naliehavý výraz a neuhýbal pohľadom, no ja som naňho len nechápavo zízala. Po celom dni na nohách bol môj mozog v núdzovom režime. Pozerala som sa na tie pohyby rúk, v hlave absolútne prázdno a pocit, že nemám najmenšie tušenie, o čo mu ide.
„Jestli chcete, já vám to řeknu,“ prerušil to ticho chlapec, pozrel sa na mňa a usmial sa.
“Táta normálně slyší, ale nemůže mluvit. Ukazuje to rukama.“
V hlave mi okamžite bliklo. Sakra, veď ja ten jazyk poznám, len som bola príliš unavená na to, aby som ho zaregistrovala.
„Jasné... áno,“ vykoktala som.
Už som hovorila priamo na muža. On ma predsa počul.
Chlapec sa pozrel na otcove prsty a otočil sa na mňa: „Táta říká, že je super, že čtete knížku. Že dneska už všichni čumí jenom do mobilu. Prý je to hezký.“
Pozrela som sa naňho. Prikyvoval a usmieval sa. Moja brožovaná kniha, s ktorou som sa chcela len schovať pred celým svetom, bola preňho zrazu niečím výnimočným. Muž ma počúval, občas rýchlo pohol prstami a syn to hneď hovoril nahlas. Fungovali sme v tom zvláštnom trojuholníku, kde sa slová menili na gestá a vracali sa späť ako tiché pochopenie. Trinásťroční chlapci majú zvyčajne milión dôvodov, prečo byť otrávení zo svojich rodičov. Ale on v sebe nemal ani štipku neochoty. Žiadne pubertálne prevracanie očí. Robil otcovi hlas s úplnou samozrejmosťou.
Keď muž uspokojene dokýval hlavou, chlapec sa na mňa znova otočil a vecne dodal:
„Já mluvím za něj. Protože on sám nemůže.“
Tá veta ma sekla na prvú. V tom chlapcovi bolo zrazu niečo, pred čím som musela skloniť hlavu. Človek sa stále niekam ženie, zložito mudruje a hľadá v živote nejaké hlboké pointy, pritom tá najväčšia sedela hneď blízko mňa.
Podala som mu knižku cez uličku. „Nechaj si ju, za ten preklad,“ povedala som. „Hobit je lepší než akákoľvek appka. Skús ju.“
Chlapec prekvapene striedal pohľad medzi mnou, otcom a tou knižkou. Muž ma chvíľu pozoroval cez sklá okuliarov. Potom len pevnejšie stisol pery a pomaly prikývol. Zvláštne, koľko sa dá povedať bez jediného zvuku.
O pár staníc neskôr vystúpili. Zamávala som im a cez špinavé sklo rýchlika som sledovala, ako splývajú s ľuďmi na peróne, kým sa vlak znova nepohol. Zostala som sedieť s prázdnymi rukami. Bez knižky, ale s niečím, čo malo oveľa väčšiu váhu než všetok ten papier. Celý čas išlo v podstate o banálnu vec. O to, kam človek uprie pozornosť. Ľudia ju nechali utopenú v displejoch. Ten muž, čo nemohol hovoriť, ju dal mne.
Vlak uháňal a mne v hlave bežala tá chlapcova veta. Premýšľala som o tom, koľko hluku denne vyprodukujem a koľko zbytočných slov nastrieľam na sociálne siete, kým mi uniká to podstatné. Že niekto vedľa nás žije úplne potichu, no vníma svet s oveľa väčším rešpektom než my cez naše obrazovky. Tie najlepšie veci skrátka nekričia. Sú to tie, ktoré niekto úplne samozrejme prekladá rukami cez uličku obyčajného rýchlika. Svet totiž nepotrebuje viac kriku. Potrebuje len niekoho, kto za vás prehovorí, keď vy sami nemôžete.
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