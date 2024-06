Sila prírody

Tento text vychádza zo skutočného ľudského príbehu. Spomenula som si naň v týchto dňoch, keď prežívam intenzívny kontakt s prírodou.

Pútnické cesty v posledných desaťročiach lákajú milióny ľudí. Niektorí idú sami, iní v páre alebo v skupinkách. Hana išla s niekoľkými kamarátmi, ale z času na čas sa od nich odpojila, aby mohla byť sama: sama pod modrou oblohou so sálajúcim slnkom, sama uprostred vysokých hôr alebo úrodných polí; sama so sebou a so svojím Bohom.

Asi tak po piatich, šiestich dňoch chôdze alebo po stovke kilometrov alebo po dvoch tisícoch výškových metroch, už ťa nohy nesú samé. To oni si vyberajú miesto, kam došliapnuť.

Oni určujú tempo pri zmene terénu. Cítiš úžasnú súhru celého tela, svalov, srdca, nervov, pľúc. A zároveň si uvedomuješ, že si súčasťou toho sveta, ktorým prechádzaš, že si prepojený s tými lúkami, lesmi a horami, po ktorých šliapeš, že tá krava, ktorá sa pasie pri ceste, je tvoja sestra a kamzík, ktorý prejde po skale, je tvoj brat. Jednota všetkých orgánov tela, jednota tela s dušou, jednota človeka s prírodou. V tom hlbokom súlade ideš ďalej a nohy ťa nesú.

Nemala sa rada. Nechcela byť len sama so sebou. No cítila, že to musí urobiť ako ďalší krok na dlhej ceste svojho uzdravovania. Jej detstvo bolo veľmi bolestné. Jeden z blízkych príbuzných ju roky fyzicky týral a sexuálne zneužíval. Odniesla si z toho psychickú traumu, opakované depresie, nenávisť sama k sebe a neschopnosť nadväzovať partnerské vzťahy. V dospelosti to všetko len pomaly prekonávala, s pomocou blízkych priateľov aj odborníkov.

Toho rána vstala skôr ako ostatní. Bolo ešte chladno, ale slnko už ožarovalo pahorky, na ktorých boli roztrúsené domčeky a hospodárske usadlosti. Asi po dvoch hodinách chôdze sa zastavila na oddych. Mohutný strom jej poskytoval žiaduci tieň. Usadila sa pod ním, vytiahla fľašu s vodou a zahľadela sa do diaľky. Nad údolím, ktoré mala priamo pred sebou, sa dvíhal hrebeň kopca, na ktorom boli ostro narysované žlté a hnedé obdĺžniky políčiek. V pozadí za ním bolo vidieť ďalší hrebeň, pokrytý zeleným lesom. A potom ešte tretí, ten dával celej krajine nádych akéhosi tajomna, jeho temno modrá farba ostro kontrastovala s azúrovým nebom.

Zrazu si spomenula na apoštola Pavla, ktorý musel medzi svojimi kresťanskými obcami často prechádzať stovky kilometrov pešo. Len s batohom na chrbte a s palicou v ruke, ďalších apoštolov, pustovníkov a pútnikov celých dejín. Už chápala, kde nachádzali tú hĺbku múdrosti, ktorá je uvedená v ich spisoch. V tých dňoch a týždňoch, kedy od rána do večera len išli, potom sa zastavili uprostred prírody, zaspávali pri zapadajúcom slnku, prebúdzali sa so spevom vtákov – a zase išli.

Súčasníci vstrevbávajú všetko, čo vymysleli iní po tisíce rokov pred nimi. No neprospelo by im niekedy viac, keby sa vydali na cestu a pár týždňov išli. Jednoducho len išli?

Odložila fľašu a oprela hlavu o kmeň stromu. Cítila silu, ktorá z neho vychádzala. Zároveň prijímala žiar slnečných lúčov, ktorá k nej prenikala cez jeho vetvy. A pritom ju obklopoval obrovský svet, ktorý bol zrazu pokojný, útešný, priateľský. Za tými tromi hrebeňmi sú určite ešte ďalšie a ďalšie, a kdesi na úplnom konci sa dvíhajú vlny oceánu. Nemohla vidieť tak ďaleko, ale akýmsi vnútorným zrakom to zrazu všetko zbadala. Cítila sa byť toho všetkého neoddeliteľnou súčasťou, no zároveň si uvedomovala svoje zranené ja. Napriek tomu ju naplnil pokoj. V tomto nekonečnom priateľskom priestore, ktorý kypí životom, musí každé zranenie ustúpiť. Vstala, nastavila tvár slnku a rozpriahla ruky, slnko ju prijalo, hory ju prijali, celý svet ju prijal. Vedela, že aj Boh ju prijíma. A spomenula si na mnoho ľudí, ktorí jej dávali najavo, že ju majú radi. Až doteraz tomu neverila. Teraz zrazu pochopila, že hovorili pravdu. Nikto ju neodvrhol! Nie je taká bezcenná, ako si roky myslela!

Pomaly sa vydala na cestu. V ďalších dňoch sa podobný zážitok ešte niekoľkokrát opakoval. Niesla si ho v srdci, priniesla si ho až domov. Nebola ešte uzdravená. Ale prekročila hranicu medzi živorením a životom – a vedela, že späť sa už nevráti.