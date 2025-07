Problém ako Brno, thriller Ouagadougou, Astanský prúser a napínavé Montenegro

Cestovanie nie je, žiaľ, vždy len krásne, takmer vždy sú jeho súčasťou aj nejaké zdravotné komplikácie. Najčastejšie sa každý cestovateľ stretáva s črevnými problémami, ako s nechcenou súčasťou cestovania.

.....Nutkavé cestovateľské sny som mala už na základnej škole. Nedokázala som tomu poručiť. Hlavne na hodine zemepisu, keď sa malo skúšať. V našej triede, nešlo o zvlášť obľúbený predmet, veď pri jednom skúšaní pred tabuľou spolužiačka hľadala Grónsko na južnej Morave. Vraj sa nachádza niekde pri Břeclavi, že okolo Grónska išla na prázdniny k babičke.

Tuším, že som chodila do siedmej alebo ôsmej triedy a preberala sa práve Afrika. Po príchode súdružky učiteľky nastalo v triede ticho ako na indiánskom pohrebisku.

„Kto sa dobrovoľne hlási? Známe firmy sa chcú vyhnúť skúšaniu, však?“ pytala sa rečnícky učiteľka.

Žiadna odpoveď z tichej triedy nezaznela, bolo vidieť len pár zdvihnutých rúk od šprtov z prvých lavíc. V tej chvíli to vo mne začalo vrieť. Hneď som vedela, že je zle. Štyridsaťpäť minút nezvládnem, ani keby som sa…

„Janka, ty pôjdeš k tabuli,“ po chvíli poručila učiteľka. V triede akoby sa uvoľnila atmosféra a spolužiakom, na rozdiel odo mňa, padol obrovský menhir zo srdca.

„Súdružka učiteľka, ja by som si potrebovala nutne odskočiť,“ snažila som sa ešte zachrániť pred popravou.

„Zošit, žiacku a pred tabuľu,“ zaznelo nekompromisne od katedry.

„Veď viete, že by som nehovorila o odskočení, keby to nebolo treba akútne. Potom vám poviem aj čo sa ťaží v Mali a čo chovajú v Senegale.“

“Nie. Nevyhováraj sa.Teraz hneď spusť. Aké štáty sa rozkladajú v oblasti Sahelu?“

Zatiaľ čo som menovala africké štáty, tak mi v duchu pripadalo ako absurdná činnosť učiť sa naspamäť názvy hlavných miest štátov západnej Afriky. Veď čo by sa muselo v mojom živote stať, aby som sa niekedy ocitla v štáte ako Burkina Faso?(Ha-ha!)

„Máš to nahnuté, medzi dvojkou a trojkou. Posledná otázka a potom ťa pustím na záchod. Aké je hlavné mesto Burkina Faso?“

“Wagatudugong!“odpovedala som za smiechu celej triedy a už som priamo chcela utekať na ono miesto.

„Nie je to celkom správne. Píšem dva mínus za kreativitu.“

Odvtedy podobné stavy, keď sa táto fyzická potreba deje na poslednú chvíľu, nazývam príznačne ako „thriller Ouagadougou“.

.....Nikdy som nemala v láske cestovanie autobusom. Išli sme vtedy so Strednou ekonomickou školou v druháku do Brna na veľtrh. Vyrážali sme skoro na poludnie od školy, na obed bola hrachová kaša s párkom nejasného pôvodu. Kuchárky k tomu uvarili čaj s príchuťou rumu. Nádherná kombinácia.

Do Brna sme na jeden záťah nedošli. Rada by som napísala, že navečer už áno, ale to by som klamala. Odkedy viem, že je predo mnou cesta autobusom, spomeniem si na „problém ako Brno“ a postím sa, ako keby bol Veľký piatok.

.....Písal sa august a boli to moje posledné letné prázdniny na vysokej škole, s kamarátmi sme za vybrali na výlet po strednej Ázii. Hneď večer v Astane sme zjedli nejaký nekalý šašlik a zapili vodkou. Počas dvanástich hodín som bola asi 15-krát na spoločných nevábne vyzerajúcich záchodoch v tom najlacnejšom Astanskom hosteli. Keby sa rozdávali mínusové hviezdy, tak tamojší hostel by ich pár dostal.

„Astanský prúser“ je teda stav, keď je počas dňa nutné navštíviť onu miestnosť najmenej desaťkrát.

.....Posledná historka je venovaná riešeniu krizovej situácie v Montenegre, kedy som sa znovu ocitla v podobne prekérnej situácii. V jednej chvíli to na mňa prišlo a nebolo času nazbyt. Hľadala som verejné záchody, lenže v centre mesta na ne len tak nenarazíte a ja som nechcela konať potrebu uprostred križovatky.

Dobehla som teda do reštaurácie pri ceste, poručila si colu a zároveň informáciu, kde majú toalety. Slečna ma odviedla na dvor medzi pavlačami a ukázala mi schátraný sprchový kút s odtokom s úzkym priemerom. Nemala som to srdce znesvätiť sprchový kút, ale všimla som si poloprázdne plechovky so zaschnutou farbou. Tie ma zachránili.

„Napínavé Montenegro“ je príkladom toho, keď človek zúfalo hľadá ono miesto a nakoniec krízovo vyrieši situáciu tým, čo sa práve naskytne!

Veľmi by som všetkým priala, aby podobné situácie na našich na cestách za hranice všedných dní nepribúdali. Alebo, aby sme pre istotu cestovali aj s príšlušnými liekmi na črevné problémy, či už v tekutom alebo tabletkovom stave.

Aké vtipné či nevtipné cestovateľké zážitky máte Vy?