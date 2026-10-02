Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pomôžme deťom skôr, ako zoberú do ruky nôž

Jana Melišová
Zavrieť školáka do väzenia spoločnosť neochráni, iba vyprodukuje horšieho zločinca. Prevencia je lacnejšia ako represia. Môj text je spontánna reakcia na blogy J. Nožičku a P. Buriana.

Keď pred časom otriasla českou spoločnosťou masová streľba na Filozofickej fakulte v Prahe, všetci sme vnímali, aké obrovské nebezpečenstvo predstavujú zbrane v rukách dospelého, no psychicky labilného strelca. Lenže aká je naša odpoveď, keď sa útočníkmi stanú deti, ktoré zbraň ani mať nesmú?

Keď trinásťročná žiačka na základnej škole v českých Domažliciach zaútočila nožom na spolužiakov, zostali sme v šoku. Keď sa nedávno podobná tragédia odohrala na slovenskej škole v Staškove a trinásťročný žiak zaútočil na učiteľky a spolužiačku, hnev prebil akékoľvek racionálne uvažovanie. Reakcia verejnosti bola okamžitá: „Zavrite ich! Znížte vek trestnej zodpovednosti, nech pykajú ako dospelí!“

História a prax pritom ukazujú, že zatvárať oči a myslieť si, že bezpečnosť škôl vyriešime len detektormi kovov alebo zákazom nožov, je naivné. Keď príde k fatálnemu psychickému skratu, dieťaťu stačí obyčajné pero na písanie, ktorým dokáže zasadiť úder. Zbraňou sa môže stať čokoľvek, ak zlyhá ľudská myseľ.

Ako rodič ten hnev chápem. Keď tečie krv nevinných detí a učiteľov, chceme vidieť spravodlivosť. Lenže ako spoločnosť nemôžeme písať zákony v afekte. Hnev je zlý radca a v tomto prípade nás slepá túžba po pomste vedie do slepej uličky.

Veda a moderná neurobiológia hovoria jasne: desaťročné či trinásťročné dieťa jednoducho nie je anatomicky schopné uvažovať ako dospelý človek. Časť mozgu, ktorá riadi sebakontrolu a domýšľanie následkov, sa vyvíja až do 25 rokov. Dieťa v kríze koná v skrate, pod tlakom emócií. Chcieť od neho racionálne uvažovanie dospelého je rovnaký nezmysel, ako chcieť od prváka, aby vypočítal vysokoškolskú rovnicu. Zníženie trestnej hranice na papieri biológiu neoklame.

Keď dieťa zlyhá takto brutálne, je to vizitka nás, dospelých. Tieto tragédie nevznikajú z ničoho nič. Sú vyústením prehliadanej šikany, rodinného pekla, zneužívania alebo neliečených psychických chorôb. Zlyhala rodina, zlyhala škola a zlyhal štát, ktorý ignoroval varovné signály. Tváriť sa, že všetko vyriešime tým, že 13-ročné decko hodíme do basy, je len naše alibi. Chceme potrestať dieťa za to, že sme my dospelí ako systém totálne zlyhali.

Riešenie nestojí na dvoch extrémoch – ani dieťa beztrestne nepustiť domov, ani ho nezničiť v base.

Skutočne múdre a funkčné riešenie sa nachádza niekde uprostred. Neznamená to prejavovať slabosť (beztrestnosť), ale ani slepú krutosť (klasickú basu). Znamená to izolovať dieťa v prostredí, kde s ním pracujú odborníci, a zároveň masívne investovať do toho, aby k takýmto skratom vďaka prevencii nedochádzalo.

Prevádzka väzníc stojí štát tisíce eur mesačne na jedného väzňa. Sú to vyhodené peniaze s takmer nulovým výsledkom. Naopak, investícia do sociálnych pracovníkov a psychológov na školách je to najlacnejšie a najľudskejšie, čo môžeme urobiť. Jeden odborník na škole, ktorý si všimne utiahnuté, šikanované alebo agresívne dieťa včas, dokáže zabrániť tragédii. Zachráni životy obetí a zachráni aj život toho dieťaťa.

Žijeme v dobe, kedy sú detskí psychológovia a psychiatri nedostatkovým tovarom a na termín sa čaká mesiace. Ak rodina, škola a štát nezačne brať duševné zdravie detí vážne, Staškov a Domažlice sa môžu opakovať.

Urobiť z nešťastného, zanedbaného alebo psychicky chorého decka „kriminálnika“ a hodiť ho za mreže je jednoduché. Ukáže to našu silu, ale nie našu múdrosť. Väzenie z neho lepšieho človeka neurobí – vyjde z neho dospelý muž alebo žena s dušou kriminálnika, pripravená ublížiť znova. Ak chceme skutočne bezpečné školy, musíme liečiť príčinu, nie maskovať následky.

Zachyťme tieto problémy skôr, ako dieťa zoberie do ruky akýkoľvek nebezpečný predmet. Pomôžme deťom skôr, ako zoberú do ruky nôž.

Autor: Jana Melišová | pátek 2.10.2026 21:02 | karma článku: 4,80 | přečteno: 59x
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Další články autora

Jana Melišová

Veľký výpredaj. Prečo musíme vrátiť všetko, čo sme sa naučili?

Výpredaj v obchodoch je opakom toho životného. V obchode sa snažíme do svojho kufra natlačiť čo najviac vecí. Pri skutočnom, vnútornom výpredaji zisťujeme, že ten najľahší a najšťastnejší kufor je ten úplne prázdny.

29.9.2026 v 22:48 | Karma: 9,93 | Přečteno: 158x | Diskuse | Poezie a próza

Jana Melišová

Boh, ktorý nemal čím objať svet

Vojna je strašne hlúpa vec. Vezme vám všetko, na čom záleží, a potom vás nechá stáť v daždi s otázkou, čo s tým sakra máte robiť.

21.9.2026 v 22:41 | Karma: 10,13 | Přečteno: 188x | Diskuse | Ona

Jana Melišová

Úsmev je svetlo, ktoré nezhasne

Text venujem tým, čo zostali s dierou v hrudníku. Rozhovory v tichu sú najúprimnejšie. Nepotrebujú hlasivky ani formálne vety. Málokedy prichádzajú odpovede v slovách. Ticho odpovedá inak. Pomalým upokojením tepu.

16.9.2026 v 17:17 | Karma: 12,09 | Přečteno: 277x | Diskuse | Ona

Jana Melišová

O bielych balónoch, jazvách na tele a dvoch vetách, ktoré liečia

Dnes je Medzinárodný deň povzbudenia. Možno vám to znie ako ďalší z tých umelých marketingových sviatkov, ale pravda je iná. Tento deň vznikol preto, že moderná spoločnosť začala trpieť nebezpečným deficitom ľudského tepla.

12.9.2026 v 0:37 | Karma: 14,08 | Přečteno: 383x | Diskuse | Ona

Jana Melišová

Vatikán má pápeža, my máme kostolníčku

Typické vtipné výroky a hlášky kostolníčok často pramenia z ich obetavosti, úprimnosti a niekedy aj z boja s modernou technikou či neposednými veriacimi.

8.8.2026 v 10:49 | Karma: 16,68 | Přečteno: 325x | Diskuse | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
25. září 2026  6:06

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...

Na ilegální tuningový sraz v Praze dorazila tisícovka aut. Policie posílila hlídky

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u...
2. října 2026  22:02,  aktualizováno  22:28

Na ilegálním tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích se podle...

U sokolovského hřbitova vzniklo pietní místo pro ženy ze Svatavy

U sokolovskĂ©ho hĹ™bitova vzniklo pietnĂ­ mĂ­sto pro Ĺľeny ze Svatavy
2. října 2026  18:16

U hřbitova v Sokolově vzniklo pietní místo Svatava s pamětní knihou Rodinné album k uctění památky...

Koncerty v Praze zdarma: Dracula, Vivaldi i West Side Story rozezní známé památky

Festival Tóny nad městy zahájil svou 25. sezónu. Milovníkům klasické hudby i...
2. října 2026  19:23

Jubilejní ročník mezinárodního hudebního festivalu nabídne během podzimu sérii koncertů na...

Z plechovky do galerie: Unikátní výstava ukáže kouzlo dírkové fotografie

Výstava fotografií: Z plechovky do galerie.
2. října 2026  19:02

Obyčejná plechovka od kávy se může proměnit ve fotoaparát. Výstava Z plechovky do galerie představí...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jana Melišová

  • Počet článků 290
  • Celková karma 13,74
  • Průměrná čtenost 931x
Mám rada humor, iróniu a snažím sa udržať na dobrej vlne.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.