Pomôžme deťom skôr, ako zoberú do ruky nôž
Keď pred časom otriasla českou spoločnosťou masová streľba na Filozofickej fakulte v Prahe, všetci sme vnímali, aké obrovské nebezpečenstvo predstavujú zbrane v rukách dospelého, no psychicky labilného strelca. Lenže aká je naša odpoveď, keď sa útočníkmi stanú deti, ktoré zbraň ani mať nesmú?
Keď trinásťročná žiačka na základnej škole v českých Domažliciach zaútočila nožom na spolužiakov, zostali sme v šoku. Keď sa nedávno podobná tragédia odohrala na slovenskej škole v Staškove a trinásťročný žiak zaútočil na učiteľky a spolužiačku, hnev prebil akékoľvek racionálne uvažovanie. Reakcia verejnosti bola okamžitá: „Zavrite ich! Znížte vek trestnej zodpovednosti, nech pykajú ako dospelí!“
História a prax pritom ukazujú, že zatvárať oči a myslieť si, že bezpečnosť škôl vyriešime len detektormi kovov alebo zákazom nožov, je naivné. Keď príde k fatálnemu psychickému skratu, dieťaťu stačí obyčajné pero na písanie, ktorým dokáže zasadiť úder. Zbraňou sa môže stať čokoľvek, ak zlyhá ľudská myseľ.
Ako rodič ten hnev chápem. Keď tečie krv nevinných detí a učiteľov, chceme vidieť spravodlivosť. Lenže ako spoločnosť nemôžeme písať zákony v afekte. Hnev je zlý radca a v tomto prípade nás slepá túžba po pomste vedie do slepej uličky.
Veda a moderná neurobiológia hovoria jasne: desaťročné či trinásťročné dieťa jednoducho nie je anatomicky schopné uvažovať ako dospelý človek. Časť mozgu, ktorá riadi sebakontrolu a domýšľanie následkov, sa vyvíja až do 25 rokov. Dieťa v kríze koná v skrate, pod tlakom emócií. Chcieť od neho racionálne uvažovanie dospelého je rovnaký nezmysel, ako chcieť od prváka, aby vypočítal vysokoškolskú rovnicu. Zníženie trestnej hranice na papieri biológiu neoklame.
Keď dieťa zlyhá takto brutálne, je to vizitka nás, dospelých. Tieto tragédie nevznikajú z ničoho nič. Sú vyústením prehliadanej šikany, rodinného pekla, zneužívania alebo neliečených psychických chorôb. Zlyhala rodina, zlyhala škola a zlyhal štát, ktorý ignoroval varovné signály. Tváriť sa, že všetko vyriešime tým, že 13-ročné decko hodíme do basy, je len naše alibi. Chceme potrestať dieťa za to, že sme my dospelí ako systém totálne zlyhali.
Riešenie nestojí na dvoch extrémoch – ani dieťa beztrestne nepustiť domov, ani ho nezničiť v base.
Skutočne múdre a funkčné riešenie sa nachádza niekde uprostred. Neznamená to prejavovať slabosť (beztrestnosť), ale ani slepú krutosť (klasickú basu). Znamená to izolovať dieťa v prostredí, kde s ním pracujú odborníci, a zároveň masívne investovať do toho, aby k takýmto skratom vďaka prevencii nedochádzalo.
Prevádzka väzníc stojí štát tisíce eur mesačne na jedného väzňa. Sú to vyhodené peniaze s takmer nulovým výsledkom. Naopak, investícia do sociálnych pracovníkov a psychológov na školách je to najlacnejšie a najľudskejšie, čo môžeme urobiť. Jeden odborník na škole, ktorý si všimne utiahnuté, šikanované alebo agresívne dieťa včas, dokáže zabrániť tragédii. Zachráni životy obetí a zachráni aj život toho dieťaťa.
Žijeme v dobe, kedy sú detskí psychológovia a psychiatri nedostatkovým tovarom a na termín sa čaká mesiace. Ak rodina, škola a štát nezačne brať duševné zdravie detí vážne, Staškov a Domažlice sa môžu opakovať.
Urobiť z nešťastného, zanedbaného alebo psychicky chorého decka „kriminálnika“ a hodiť ho za mreže je jednoduché. Ukáže to našu silu, ale nie našu múdrosť. Väzenie z neho lepšieho človeka neurobí – vyjde z neho dospelý muž alebo žena s dušou kriminálnika, pripravená ublížiť znova. Ak chceme skutočne bezpečné školy, musíme liečiť príčinu, nie maskovať následky.
Zachyťme tieto problémy skôr, ako dieťa zoberie do ruky akýkoľvek nebezpečný predmet. Pomôžme deťom skôr, ako zoberú do ruky nôž.
Jana Melišová
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