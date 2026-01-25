Operácia „Vlaštovka“
Často sa zamýšľame nad tým, koľko toho dokáže uniesť človek na svojich pleciach počas života. Obzvlášť, ak je verný svojim osobným hodnám tak, že je pre ne ochotný veľa obetovať. Paradoxne sa stáva, že keď sa nás niekto snaží obmedzovať, práve vtedy sa naša pozornosť na slobodu upriami a uvedomíme si, že sa s tým vlastne nemusíme zmieriť.
Tento príbeh prerozprávaný ako vojenská historka (tzv. urban legend), vychádza z historických reálií za železnou oponou v bývalom Československu, kde sa podobné úteky skutočne odohrávali.
Desiatnik Peter slúžil na Šumave. Bol to bystrý mladý muž. Nechcel byť účastný na tom, že predstavitelia štátnej moci a velitelia Pohraničnej stráže, vytvorili na hranici drastický režim, ktorý nadradil stráženie hranice štátu nad ľudský život akejkoľvek osoby, ktorá sa nedovoleným spôsobom, po znemožnení slobody vycestovať, pokúsi prekročiť hranicu. Hnevala ho aj šikana zo strany politického dôstojníka, ktorý bol jeho nadriadeným. Kapitán bol známy svojou krutosťou pod pláštikom fanatickej oddanosti režimu; vojakov trápil nezmyselnými previerkami a neustále medzi nimi hľadal „vnútorného nepriateľa“.
Peter dlhé mesiace plánoval útek. Vedel, že hlavným prvkom zabezpečenia štátnych hraníc bol drôtený zátaras pozostávajúci z drôtených ostnatých plotov. Signálna stena (signálka) bol drôtený plot so slaboprúdom, ktorý pri dotyku alebo prestrihnutí okamžite spustil poplach na najbližšej rote Pohraničnej stráže. Aj keď počítal s tým, že mu v prípade neúspechu hrozí guľka alebo basa, jeho túžba po lepšom živote prevážila nad strachom. Snažil sa čo najlepšie pripraviť a tým pomôcť svojmu šťastiu. Detailne sledoval režim hliadok, preskúmal chodníky v neprístupných a močaristých miestach, ktoré nebolo možné dobre strážiť. Odhalil slepé miesta v signálke a naučil sa presné časy, kedy sa menia stráže. Jednej daždivej noci, keď bola viditeľnosť takmer nulová, využil svoju znalosť terénu a započal svoj útek. Vojenský výstroj a stav služobnej pohotovosti mu umožnili legálny pohyb v zakázanom pásme. Ako vojak pohraničnej stráže mohol prejsť cez prvé línie kontrol bez toho, aby vzbudil podozrenie u spolubojovníkov.
Pod vrcholom Stráž neďaleko prameňov Vltavy sa dostal cez štátnu hranicu. Na nemeckom území neďaleko obce Finsterau sa napokon vyčerpaný a premrznutý ocitol v rukách západonemeckej pohraničnej stráže.
Keď sa Peter dostal do bezpečia utečeneckého tábora, nedokázal zabudnúť na kapitána. Vedel, že kapitán bude zúrivý a že za jeho útek ponesie zodpovednosť. Rozhodol sa zasadiť mu posledný, symbolický úder.
Z poštového úradu v malom bavorskom mestečku poslal na veliteľstvo útvaru telegram adresovaný kapitánovi. Stálo v ňom len:
„Vlaštovka letí, vlaštovka letí.“
Pre Petra to bol symbol slobody. Pre vojenskú kontrarozviedku (kontrášov) boli tieto štyri slová jasný dôkaz. Keď telegram dorazil, vzbudil pozornosť a okamžite sa ním začala zaoberať Štátna bezpečnosť. Boli presvedčení, že ide o vopred dohodnutý kód. Prečo by mu utečenec posielal správu, ak by neboli dohodnutí? Prečo „vlaštovka“? Kapitána okamžite zbavili funkcie a odvliekli na výsluch. Márne kričal, že s útekom nemá nič spoločné a že desiatnika Petra nemal rád.
Kontráši mali svoju logiku: „Ak vám poslal správu, ste jeho kontakt.“
Kapitán, ktorý tak rád ničil životy iným, skončil vo väzení, ktoré sám pomáhal plniť obeťami systému, ktorému tak verne slúžil. Jeho kariéra ako vojaka stroskotala.
Prekročenie hranice v uniforme malo aj silný psychologický a politický dopad – pre režim to bol prejav hlbokej zrady a zlyhania politickej výchovy v armáde, čo prispelo k tomu, že kontráši následne tak tvrdo zasiahli proti dôstojníkovi.
Dalo by sa povedať, že my všetci sme vlastne slobodní, pretože každý z nás má slobodnú vôľu. Slobodná vôľa môže znamenať, že v každom z nás existuje časť, ktorá je nezávislá od nášho okolia a nad ktorou máme kontrolu, pretože to sme my, naše vlastné ja. Môže mať rozličný vplyv na naše rozhodovanie a možno ju ani nemusíme používať, ale nikdy sa nedá úplne zničiť. Túto časť nazývame dušou alebo vedomím.
Je pravda, že veľa ľudí žijúcich v utrpení sa nespráva slobodne. To môže byť dané i tým, že v utrpení, ktorým si prešli stratili dôvody, pre ktoré by svoju slobodu mohli využívať, preto na ňu zabúdajú. Ale ona v nich stále je. To je princíp tyranie, že sa ľuďom ubližuje, aby sa v nich vzbudil strach a oni zabudli na to, že sú slobodní. Zbavia sa toho práve vďaka tomu, že si uvedomia, že slobodní sú.
Je teda možné obmedzovať slobodu, ale naše rozhodnutia a vlastná vnútorná sloboda sa zobrať nedá. Rozhoduje o nej iba sám človek a iba on sám sa jej môže vzdať.
***
Richard & Mimi Farina ~ A SWALLOW SONG
Jana Melišová
Korene v skale a srdce v lese
V našich žilách prúdi rieka času. V každom z nás žijú tisíce tých, ktorí tu boli pred nami. Sme prítomným okamihom nekonečnej línie životov.
Jana Melišová
Šťastný nový rok
Väčšina ľudí oslavuje Nový rok každý rok rovnako. Usporiadajú oslavu s priateľmi alebo idú pozerať ohňostroj na ulicu. Možno si dajú pokojnú večeru s rodinou. V niektorých krajinách sa pripravujú špeciálne jedlá.
Jana Melišová
Ani vojna nepochovala Vianoce...
Niekedy máme strach. Bojíme sa opustenia. Bojíme sa toho, čo bude ďalej. Bojíme sa smrti. Drevo sa v plameňoch mení na teplo a svetlo. Nezaniká. Rovnako i to, čím sme sa môže len zmeniť, ale nemá povahu „konca“.
Jana Melišová
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc
Príbeh o lístočkoch a veštení budúceho manžela na Luciu je jednou z najznámejších vianočných tradícií. Mnohé dievčatá verili, že práve v toto magické obdobie mali ich veštby najväčšiu moc.
Jana Melišová
Darček pre Papiho
Vraj jedna z istých ciest k pokoju je cesta odpustenia. Táto cesta však nie je jednoduchá. Aj keď odpustenie je možné vždy, pretože závisi od rozhodnutia srdca.
