Od Lucie do Vianoc
Verte či neverte, tu je príbeh o jednej dievčine, jej zvedavosti a osude, ktorý sa naplnil vďaka jednej z dvanástich nocí.
V malebnej dedinke pod horami žila kedysi Anička. Mamička jej zomrela, keď bola ešte dieťaťom. Bola to dievčina ako lusk, no srdce mala plné obáv – blížil sa jej dvadsiaty rok a na vydaj nemala žiadne vyhliadky. Všetky jej kamarátky už mali vyvolených, len ona ostávala osamelá.
Celé obdobie už od konca novembra, kedy sa noci stále predlžujú, malo označenie Stridžie dni - ich súčasťou bola ochrana dobytka pred pobosorovaním, ľúbostné veštenia na Katarínu, Ondreja, či Barboru. Robilo sa polievanie zasadenej halúzky čerešne vodou, prinesenou z potoka iba v ústach, pichanie ihiel do vŕby, kradnutie nohavíc, múky a dreva z domu, kde býval vyvolený, veštenie zo štekania psov, hádzanie halušiek do vody, aby sa dievčatá dozvedeli, kedy sa vydajú a za koho.
V predvečer sviatku svätej Lucie, 12. decembra, z dediny zmizol na pár hodín všetok zhon. Všetci sa chystali na príchod tajomných „Luciek“ s pomúčenou tvárou, zakrytých bielou plachtou. Vzduchom jemne poletovali snehové vločky, ktoré svojou veľkosťou mohli konkurovať páperiu. Predstavte si to ticho. Vzduch je ostrý a čistý, chladný na lícach, ale vo vnútri cítite len teplo. Stúpate po cestičke osvetlenej len mäkkým svitom mesiaca a hviezd. Každý krok je sprevádzaný tým jedinečným, upokojujúcim zvukom snehu vŕzgajúceho pod nohami.
No Anička mala v pláne niečo iné. Vždy ľúbila magickosť zimy. Keď stačilo pritisnúť čelo na okno a vločky tancujúce vo vetre v nej roztopili všetok smútok. Z vonku bolo síce cítiť chlad, ale v jej duši sa rozhárala láska pripomínajúca pokoj zasneženej krajiny, teplo a blízkosť dvoch ľudí. Tak ako keď okolo vás je všetko pokryté nedotknutou bielou perinou, ktorá odráža svetlo a vytvára dojem, že ste sa ocitli v zimnej, čarovnej ríši. Držíte sa za ruky vo vlnených rukaviciach, s prstami navzájom prepletenými. Z každého dychu stúpa obláčik pary, ktorý sa stráca v mrazivej noci. Je to moment plný pokoja a intimity, kedy sa zdá, že sa celý svet spomalil a existujete len vy a vaša láska. Anička teda vytiahla malý, drevený stolček a kúsok papiera, ktorý si rozstrihala na trinásť malých lístočkov. Na dvanásť z nich napísala mená mládencov z dediny i okolia, ktorí sa jej aspoň trochu páčili: Janka, Paľa, Jurka, Miška, a tak ďalej. Jeden lístoček nechala prázdny. Lístočky starostlivo poskladala a vložila do hlineného hrnčeka, ktorý ukryla pod posteľ.
Nasledujúce dni prebiehali v znamení rituálov. Každé ráno, od Lucie (13. decembra) až po Štedrý deň, jeden lístoček z hrnčeka bez pozerania vytiahla a spálila v peci, pričom meno, ktoré na ňom bolo, ostalo navždy tajomstvom. Dni ubiehali a lístočky mizli v plameňoch. V Aničke ostával strach, že jej zostane ten prázdny lístoček, čo by znamenalo, že sa tento rok ešte nevydá. Konečne prišiel Štedrý deň, 24. december. V hrnčeku ostal posledný, trinásty lístoček. Aničke sa triasli ruky, keď ho vyťahovala. Otec už chystal večeru, z pece voňala kapustnica a vianočka. Opatrne rozložila zložený papierik a srdce jej silno bilo.
Stálo na ňom napísané: „Miško“. Miško bol synom miestneho kováča. Vysoký, silný mládenec s dobrým srdcom, ktorý sa na Aničku vždy usmieval, no nikdy nenašiel odvahu ju osloviť, rovnako ako ona jeho. Anička sa začervenala od radosti a lístoček si schovala hlboko do zástery. O niekoľko dní, na Štefana, bola v dedine veľká zábava. Anička tancovala s Miškom takmer stále. Miško zrazu nabral odvahu a pri tanci jej zašepkal, že už dlho obdivuje jej krásne oči, no bál sa, že nemá u nej šancu.
Do roka a do dňa stála Anička pred oltárom. Vydala sa za Miška, kováčovho syna, presne ako jej predpovedal lístoček vytiahnutý na Štedrý deň, v čase, kedy „mala každá noc svoju moc“. Ich príbeh sa stal v dedine živým dôkazom, že staré zvyky a trocha vianočnej mágie s trochou šťastia skutočne fungujú.
Jana Melišová
