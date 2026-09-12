O bielych balónoch, jazvách na tele a dvoch vetách, ktoré liečia
Monika vošla do nemocničnej izby. V ruke držala biely balón. Taký ten obyčajný kus gumy, ktorý má predstierať, že na miestach, kde vonia dezinfekcia, je nejaký dôvod na oslavu.
“Toto je pre teba. Dúfam, že ti bude čoskoro lepšie.“
Hneď odišla. Pretože v pätnástich rokoch nikto nechce tráviť čas v izbe s chalanom, ktorý zrazu leží na bielej posteli. Monika bola štvrtá. Pred ňou prišli Andrej, Robert a Miro. Neprišli preto, že by boli priatelia. Vlastne nikto z nich nevedel, čo je to priateľstvo. Boli to len chalani, ktorí v školských laviciach tvorili svorku. Spájal ich jeden z najlacnejších ľudských tmelov: spoločné zosmiešňovanie tých slabších. Keď niekoho ponížite, na chvíľu máte pocit, že sami stojíte o niečo vyššie. Aspoň tak si to Roman doteraz myslel.
Lenže pred týždňom sa Romanov svet zrýchlil a potom prudko zastavil. Nehoda. Lekári sa síce snažili poskladať jeho telo dokopy, ale nohy zostali nehybné. Odmietali poslúchať.
Dospelí si myslia, že deti ničomu nerozumejú. Ale Roman mal už pätnásť a stačilo mu sledovať otcovu tvár. Zakaždým, keď otec hovoril s lekármi, vrátil sa s červenými očami. Muži ako jeho otec neplačú pre maličkosti. V tej červeni otcových očí Roman videl svoju diagnózu jasnejšie, než keby mu ukázali röntgenové snímky.
Roman mal strach. Taký ten studený strach, ktorý človeka zviera v hrudníku.
Keď Monika zavrela dvere, v izbe zostalo len ticho a ten biely balón pri strope. Roman schmatol zo stola zápisník. Prsty sa mu triasli. Vytrhol papier a začal čmárať. Nebola to slohová práca. Bol to obchod. Najstarší obchod, aký kedy človek s vesmírom alebo Bohom skúšal uzavrieť.
„Bože, viem, že som bol hrozný kkt. Prepáč. Ak ma nenecháš na tom vozíku a budem znova chodiť, prisahám, že s tým zosmiešňovaním končím. Už nikdy nikomu neublížim. Prosím. Roman.“
Zložil papier, priviazal ho k šnúrke balóna a pozrel na otca, ktorý sedel na stoličke pri posteli.
„Oci, prosím. Pusť ho von oknom.“
Otec nepovedal nič. Len otvoril dokorán okno a pustil biely kus gumy s detským hriechom do septembrového neba.
Na druhý deň ráno, uprostred nedojedených nemocničných raňajok, sa dvere otvorili znova. Vošlo štíhle dievča. Malo jazvu na tvári. Nepravidelnú jazvu, ktorá hovorila o nejakej dávnej bolesti. Ale tá jazva nedokázala vyhrať nad jej úsmevom.
“Našla som v parku pri nemocnici tvoj odkaz priviazaný k puknutému balónu.“
Bol to chaotický prúd viet, ktoré nemal nikto nikdy čítať – len zúfalý pokus poslať bolesť niekam hore, preč od seba. Balón však nepreletel oblohu. Praskol presne tam, kde ľudia chodili predýchať ťažké správy. V nemocničnom parku. Pozrel sa na jej ruky. Čakal, že z vrecka vytiahne ten pokrčený kus papiera, no ona ich nechala voľne spustené podĺž tela. Nepotrebovala ho ukázať. Obaja vedeli, čo bolo na ňom napísané.
Položila na jeho posteľ bonboniéru.
„Neboj sa. Budeš v poriadku.“
Roman zabudol ako sa dýcha. Pozeral sa na paplón. Chcel niečo povedať, chcel zo seba dostať nejaké slovo. Akékoľvek. Ale jeho jazyk bol z olova. Chladný, ťažký a neohybný. Chcel kričať, vysvetľovať, ospravedlniť sa, no olovo v ústach ho ťažilo k zemi.
Bola to Tina. To isté dievča, ktoré s chalanmi na chodbe školy prenasledovali smiechom. Robili si žarty z jej tváre. Dnes však bolo všetko naopak. Tinina jazva sa hojila, no Roman mal v tej chvíli obrovskú, krvácajúcu jazvu tam, kde žiadny röntgen nedosvietil. Ucítil jej bolesť. Presne ten typ bolesti, ktorú jej spôsoboval. Pochopil, aké to bolo.
Spočiatku netušil, prečo to vlastne robil. Keď z neho opadla tá pubertálna potreba patriť do svorky, zostala len čistá, trápna pravda. Tina sa mu páčila. Už vtedy. Celý ten sprostý krik a decké útoky na chodbách mali len prekryť fakt, že z nej bol hotový. Robil z nej terč, aby si chlalani nevšimli, že sa mu pri nej zasekával dych. Bola to tá najprimitívnejšia obrana pred niečím, čo nevedel spracovať.
A teraz tam stála. Namiesto pomsty mu priniesla presne to, čo potreboval najviac. Povzbudenie.
Pozrel sa na Tinu a hoci mal rozmazaný pohľad, paradoxne videl všetko jasnejšie než kedykoľvek predtým. Neistými prstami otvoril škatuľku s bomboniérou. Nepovedal prepáč. Nedokázal to zo seba vysúkať a obaja vedeli, že jedno slovo by aj tak nič nespravilo. Jediné, čo mu zostávalo, bolo nechať slová tak a dovoliť činom alebo obyčajnej prítomnosti hovoriť zaňho. Tak sa jej pozrel rovno do očí. Prvýkrát bez toho, aby v nich mal posmech. A hoci v nich hľadal odsudzovanie alebo výčitky, našiel tam len čisté, nehybné zrkadlo. Žiadny filter, žiadne očakávania, pred ktorými by musel uhnúť pohľadom. Bol to presne ten moment, o ktorom sa v knihách píše, že sekundy vážia tony. Bolo to definitívne prímerie. Všetko dôležité odznelo. Nie ťažkými olovenými slovami, ktoré predtým nevedel vyhrabať z úst, ale tichom.
Vytiahol prvý bombón a podal jej ho.
Niekedy totiž tie najdôležitejšie rozhovory v živote prebiehajú bez jediného slova. A niekedy človek musí stratiť pevnú pôdu pod nohami, aby zistil, ako sa znova postaviť – nielen na nohy, ale hlavne sám pred seba.
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